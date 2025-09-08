FC Bayern München: Ex-Spieler glaubt an Rücktritt von Max Eberl

Mario Basler sieht die Zukunft von Max Eberl beim FC Bayern kritisch. Der frühere Bayern-Profi deutete an, dass der Sportvorstand den Klub nach der Saison – möglicherweise sogar schon im Winter – verlassen könnte. TV-Experte Mario Basler zeigte Verständnis für Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der allen voran in der Presse unter großem Druck stehe: "Mir tut Max ein bisschen leid. Er ist ein bisschen zum Spielball der Medien geworden", sagte Basler bei "Sport 1". Schmeißt Sportvorstand Max Eberl wirklich hin? Was an den Gerüchten dran ist

Uli Hoeneß‘ Aussagen über Max Eberl im Doppelpass – das steckt dahinter Weiter glaubt er, "dass Max nach der Saison zurücktritt. Oder vielleicht auch schon im Winter." Dabei wiederholte Basler einmal mehr seine bereits zu einem früheren Zeitpunkt verkündete Spekulation, dass Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu den Bayern wechseln könnte. "Nach der Saison wird meines Erachtens Markus Krösche kommen. Denn wie ich gesagt habe: Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten", erklärt Basler.

Anzeige

Anzeige

Bayern-Boss feiert Rekord: "Statement für den Frauenfußball"

Anzeige

Anzeige

Uli Hoeneß attackiert Lothar Matthäus und Markus Babbel Dabei zeigte er Verständnis für Eberl: "Er musste den Umbruch machen, er musste Gehalt einsparen und auf das Budget achten. Ich glaube, dass es Max von allen Sportvorständen der letzten Jahre am schwersten hatte", sagte Basler. Die Aussagen des TV-Experten kommen einen Tag nach Hoeneß’ Doppelpass-Auftritt, in dem dieser unter anderem frühere Bayern-Spieler wie Lothar Matthäus und Markus Babbel kritisierte. Basler selbst distanzierte sich von den Kontroversen um Hoeneß und erklärte: "Ich greife ihn weder an noch greife ich Bayern an. Ich sage, was ich denke. Über den einen oder anderen Spieler mal, über die Transferpolitik. Und da gibt es ja keinen Grund, mich irgendwie anzugreifen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn 1 / 12 © Getty Images Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben

Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025) © Panoramic by PsnewZ Platz 11: Orel Mangala

Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon

Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)

Gebühr: 11,7 Millionen Euro © PA Images Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo

Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United

Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21

Gebühr: 12 Millionen Euro © Beautiful Sports Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella

Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand

Saison: 2019/20

Gebühr: 12 Millionen Euro © 2024 Getty Images Platz 8: Federico Chiesa

Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 12,6 Millionen Euro © 2009 Getty Images Platz 7: Carlos Tevez

Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United

Saisons: 2007/08 und 2008/09

Gebühr: 12,7 Millionen Euro © 2019 Getty Images Platz 6: James Rodriguez

Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern

Saisons: 2017/18 und 2018/19

Gebühr: 13 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 5: Duvan Zapata

Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo

Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20

Gebühr: 14 Millionen Euro © Uk Sports Pics Ltd Platz 4: Giovani Lo Celso

Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur

Saisons: 2019/20

Gebühr: 16 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 3: Nicolas Jackson

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern

Saisons: 2025/26

Gebühr: 16,5 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 2: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid

Saisons: Rückrunde 2019/20

Gebühr: 18 Millionen Euro © 2022 Getty Images Platz 1: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 20 Millionen Euro