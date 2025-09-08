Anzeige
Bundesliga

FC Bayern München: Ex-Spieler glaubt an Rücktritt von Max Eberl

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 00:15 Uhr
  ran.de

Mario Basler sieht die Zukunft von Max Eberl beim FC Bayern kritisch. Der frühere Bayern-Profi deutete an, dass der Sportvorstand den Klub nach der Saison – möglicherweise sogar schon im Winter – verlassen könnte.

TV-Experte Mario Basler zeigte Verständnis für Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der allen voran in der Presse unter großem Druck stehe: "Mir tut Max ein bisschen leid. Er ist ein bisschen zum Spielball der Medien geworden", sagte Basler bei "Sport 1".

Weiter glaubt er, "dass Max nach der Saison zurücktritt. Oder vielleicht auch schon im Winter." Dabei wiederholte Basler einmal mehr seine bereits zu einem früheren Zeitpunkt verkündete Spekulation, dass Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zu den Bayern wechseln könnte.

"Nach der Saison wird meines Erachtens Markus Krösche kommen. Denn wie ich gesagt habe: Die Gespräche sind sehr weit fortgeschritten", erklärt Basler.

Bayern-Boss feiert Rekord: "Statement für den Frauenfußball"

Uli Hoeneß attackiert Lothar Matthäus und Markus Babbel

Dabei zeigte er Verständnis für Eberl: "Er musste den Umbruch machen, er musste Gehalt einsparen und auf das Budget achten. Ich glaube, dass es Max von allen Sportvorständen der letzten Jahre am schwersten hatte", sagte Basler.

Die Aussagen des TV-Experten kommen einen Tag nach Hoeneß’ Doppelpass-Auftritt, in dem dieser unter anderem frühere Bayern-Spieler wie Lothar Matthäus und Markus Babbel kritisierte. Basler selbst distanzierte sich von den Kontroversen um Hoeneß und erklärte: "Ich greife ihn weder an noch greife ich Bayern an. Ich sage, was ich denke. Über den einen oder anderen Spieler mal, über die Transferpolitik. Und da gibt es ja keinen Grund, mich irgendwie anzugreifen."

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn

1 / 12
<strong><em>Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben</em></strong><br><em>Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. <strong>ran</strong> präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025)</em>
© Getty Images

Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben
Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025)

<strong>Platz 11:</strong> Orel Mangala<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Nottingham Forest an Olympique Lyon<br><strong>Saison:</strong>&nbsp;2023/24 (nur Rückrunde)<br><strong>Gebühr:</strong> 11,7 Millionen Euro
© Panoramic by PsnewZ

Platz 11: Orel Mangala
Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon
Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)
Gebühr: 11,7 Millionen Euro

<strong>Platz 9 (geteilt):</strong> Odion Ighalo<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Shenhua an Manchester United<br><strong>Saison:</strong> Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21<br><strong>Gebühr:</strong> 12 Millionen Euro
© PA Images

Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo
Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United
Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21
Gebühr: 12 Millionen Euro

<strong>Platz 9 (geteilt):</strong> Nicolo Barella<br> <strong>Beteiligte Klubs:</strong>&nbsp;US Cagliari an Inter Mailand<br><strong>Saison:</strong>&nbsp;2019/20<br><strong>Gebühr:</strong> 12 Millionen Euro
© Beautiful Sports

Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella
Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand
Saison: 2019/20
Gebühr: 12 Millionen Euro

<strong>Platz 8:</strong> Federico Chiesa<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong>&nbsp;AC Florenz an Juventus Turin<br><strong>Saisons:</strong> 2020/21 und 2021/22<br><strong>Gebühr:</strong> 12,6 Millionen Euro
© 2024 Getty Images

Platz 8: Federico Chiesa
Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 12,6 Millionen Euro

<strong>Platz 7:</strong> Carlos Tevez<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> West Ham an Manchester United<br><strong>Saisons:</strong> 2007/08 und 2008/09<br><strong>Gebühr:</strong> 12,7 Millionen Euro
© 2009 Getty Images

Platz 7: Carlos Tevez
Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United
Saisons: 2007/08 und 2008/09
Gebühr: 12,7 Millionen Euro

<strong>Platz 6:</strong> James Rodriguez<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Real Madrid an FC Bayern<br><strong>Saisons:</strong> 2017/18 und 2018/19<br><strong>Gebühr:</strong> 13 Millionen Euro
© 2019 Getty Images

Platz 6: James Rodriguez
Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern
Saisons: 2017/18 und 2018/19
Gebühr: 13 Millionen Euro

<strong>Platz 5:</strong>&nbsp;Duvan Zapata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo<br><strong>Saisons:</strong> 2018/19 und Hinrunde 2019/20<br><strong>Gebühr:</strong> 14 Millionen Euro
© 2023 Getty Images

Platz 5: Duvan Zapata
Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo
Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20
Gebühr: 14 Millionen Euro

<strong>Platz 4:</strong> Giovani Lo Celso<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Betis Sevilla an Tottenham Hotspur<br><strong>Saisons:</strong> 2019/20&nbsp;<br><strong>Gebühr:</strong> 16 Millionen Euro
© Uk Sports Pics Ltd

Platz 4: Giovani Lo Celso
Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur
Saisons: 2019/20 
Gebühr: 16 Millionen Euro

<strong>Platz 3:</strong> Nicolas Jackson<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> FC Chelsea an FC Bayern<br><strong>Saisons:</strong> 2025/26<br><strong>Gebühr:</strong> 16,5 Millionen Euro
© 2025 Getty Images

Platz 3: Nicolas Jackson
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern
Saisons: 2025/26
Gebühr: 16,5 Millionen Euro

<strong>Platz 2:</strong> Alvaro Morata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> FC Chelsea an Atletico Madrid<br><strong>Saisons:</strong>&nbsp;Rückrunde 2019/20&nbsp;<br><strong>Gebühr:</strong> 18 Millionen Euro
© 2023 Getty Images

Platz 2: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid
Saisons: Rückrunde 2019/20 
Gebühr: 18 Millionen Euro

<strong>Platz 1:</strong> Alvaro Morata<br><strong>Beteiligte Klubs:</strong> Atletico Madrid an Juventus Turin<br><strong>Saisons:</strong> 2020/21 und 2021/22<br><strong>Gebühr:</strong> 20 Millionen Euro
© 2022 Getty Images

Platz 1: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 20 Millionen Euro

Angebliche Angst um Max Eberls Rücktritt in FC Bayerns Führungsetage

Auch abseits von Baslers Einschätzung und dem Hoeneß-Auftritt gab es bereits Diskussionen um die Zukunft des Sportvorstands.

Im Aufsichtsrat soll es Sorgen geben, dass Eberl nach dem turbulenten Transfersommer frustriert aufhören könnte, berichteten "tz" und "Münchner Merkur" zuletzt. Nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt jedoch kein Thema.

Die Diskussionen um Eberl werden den Rekordmeister trotzdem wohl noch etwas länger begleiten.

