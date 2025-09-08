Bayer Leverkusen präsentiert den Nachfolger des entlassenen Trainers Erik ten Hag. Der neue Coach hat bereits Bundesligaerfahrung.

Der Däne Kasper Hjulmand folgt bei Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen auf den frühzeitig entlassenen Trainer Erik ten Hag. Wie die Rheinländer am Montag bekannt gaben, unterschrieb der ehemalige dänische Nationalcoach einen Vertrag bis 2027.

Bereits am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wird Hjulmand sein Debüt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geben.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Und weiter: "Er wird nun mit unserer Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten. Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird."