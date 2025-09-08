Anzeige
Bundesliga

Bayer Leverkusen: Kasper Hjulmand ist neuer Trainer und damit Nachfolger von Erik ten Hag - Däne sieht es als "Auszeichnung"

  • Aktualisiert: 08.09.2025
  • 17:21 Uhr
  • SID

Bayer Leverkusen präsentiert den Nachfolger des entlassenen Trainers Erik ten Hag. Der neue Coach hat bereits Bundesligaerfahrung.

Der Däne Kasper Hjulmand folgt bei Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen auf den frühzeitig entlassenen Trainer Erik ten Hag. Wie die Rheinländer am Montag bekannt gaben, unterschrieb der ehemalige dänische Nationalcoach einen Vertrag bis 2027.

Bereits am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wird Hjulmand sein Debüt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geben.

"Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Und weiter: "Er wird nun mit unserer Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten. Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird."

Das Wichtigste in Kürze

  • Bundesliga-Spielplan in der Übersicht

  • Aktuelle Bundesliga-Tabelle

Hjulmand neuer Bayer-Trainer: Schon bei Mainz in der Bundesliga

Hjulmand  hatte die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut - im Vorjahr schied er im Achtelfinale von Dortmund gegen das DFB-Team aus.

Zuvor arbeitete er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga (Saison 2014/15). Sein bislang letztes Engagement auf Klubebene endete im März 2019.

"Ich habe Bayer 04 immer als einen sehr gut geführten, bestens strukturierten und hochambitionierten Klub wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich in den vergangenen Tagen bestätigt. Es ist eine Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen", sagte der 53-jährige Hjulmand.

Hoeneß im Doppelpass: Uli leakt alle Jackson-Details!

Trainersuche in Leverkusen: Ten Hag nach zwei Ligaspielen entlassen

Leverkusen hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag getrennt – so früh wie der Nachfolger von Meistertrainer Xabi Alonso musste in der Bundesliga-Geschichte noch kein neuer Trainer gehen, der erst im Sommer verpflichtet worden war.

Das im Sommer stark umgebaute Team erreichte unter dem Niederländer die zweite Runde des DFB-Pokals, steht in der Liga nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und dem Remis bei Werder Bremen (3:3) aber nur bei einem Punkt.

