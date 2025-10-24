Lennart Karl spielt sich nicht nur in die Herzen der Fans des FC Bayern München. Sondern auch ins Notizbuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Davon jedenfalls geht Stefan Effenberg aus.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Jungstar Lennart Karl vom FC Bayern München einen möglichen WM-Fahrer. "Wenn seine Entwicklung so weitergeht, bin ich überzeugt: Karl kann nicht nur ein Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 sein – er muss ein Kandidat sein", schrieb der ehemalige Münchner in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal "t-online".

"Karl ist potenziell ein Unterschiedsspieler, einer, der eine Partie auch mit wenig Einsatzzeit maßgeblich beeinflussen kann – und davon haben wir in Deutschland aktuell nicht sehr viele", betonte Effenberg.

Mit seiner starken Leistung samt Traumtor in der Champions League gegen Brügge (4:0) habe der Teenager "nun auch auf höchster europäischer Bühne bewiesen, was ihn auszeichnet: Er spielt frech, er spielt unbekümmert, er hat keine Angst."