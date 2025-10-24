Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Für Effenberg "muss" Jungstar Karl WM-Kandidat sein - "Auf höchster europäischer Bühne bewiesen"

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 10:01 Uhr
  • SID, ran.de

Lennart Karl spielt sich nicht nur in die Herzen der Fans des FC Bayern München. Sondern auch ins Notizbuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Davon jedenfalls geht Stefan Effenberg aus.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Jungstar Lennart Karl vom FC Bayern München einen möglichen WM-Fahrer. "Wenn seine Entwicklung so weitergeht, bin ich überzeugt: Karl kann nicht nur ein Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026 sein – er muss ein Kandidat sein", schrieb der ehemalige Münchner in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal "t-online".

"Karl ist potenziell ein Unterschiedsspieler, einer, der eine Partie auch mit wenig Einsatzzeit maßgeblich beeinflussen kann – und davon haben wir in Deutschland aktuell nicht sehr viele", betonte Effenberg.

Mit seiner starken Leistung samt Traumtor in der Champions League gegen Brügge (4:0) habe der Teenager "nun auch auf höchster europäischer Bühne bewiesen, was ihn auszeichnet: Er spielt frech, er spielt unbekümmert, er hat keine Angst."

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Effenberg über Karl: Wird uns noch viel Spaß machen"

Mit seinem Spiel habe der 17-Jährige "Spaß gemacht – und wird uns allen in den kommenden Jahren noch viel Spaß machen", schwärmte Effenberg weiter und lobte auch das abgeklärte Auftreten des Youngsters.

Und weiter: "Das ist keiner, der sich einer Euphorie hingibt. Und ich weiß auch genau, wer dafür verantwortlich ist, dass dieser Teenager so bodenständig wirkt – und auch bleiben wird: sein Berater Michael Ballack."

Die Zusammenarbeit mit dem früheren DFB-Kapitän sei Karls "großer Trumpf", meinte der 57-Jährige: "Ballack wird ihm nicht nur taktisch und spielerisch helfen, sondern auch im Umgang mit den Medien, im Auftreten in der Öffentlichkeit. Eine bessere Kombination kann sich ein so junger Spieler nicht wünschen."

Bayern-Trainer Vincent Kompany sagte angesprochen auf eine mögliche WM-Teilnahme Karls, er wolle Nagelsmann nicht hineinreden: "Aber der Fokus muss erstmal hier sein, dass er hier seine Leistung bringt, hier lernt und besser wird." Der Youngster solle sich von Jahr zu Jahr steigern, "und das geht nicht, wenn man jetzt schon zu weit denkt".

