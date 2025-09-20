Anzeige

"Wenn ich höre: 'Die Regel gibt das her.' Dann müssen wir die Regel ändern. Es ist genug! Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Wir können für solche Sachen keine Handelfmeter mehr geben. Das ist falsch. Das ist schlichtweg falsch", sagte Hamann in seiner Rolle als "Sky"-Experte, "das ist auch nicht im Sinne des Fußballs. Wenn einer sagt, das ist halt der Fußball und das ist ein Handspiel - das ist es nicht! Das ist Unsinn!"

TSG-Coach Ilzer: "Elfmeter ist niemals rechtfertigbar" Hartmann entschied nach VAR-Check auf Strafstoß, nachdem Sacha Boey seinen Gegenspieler Hajdari aus kurzer Distanz zunächst an seinen Oberschenkel schoss und das Leder anschließend an den ausgestreckten rechten Arm des Hoffenheimers prallte.

Kritik an der Auslegung von Hartmann gab es auch von Hoffenheimer Seite. "Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass wir da einen Elfmeter gegen uns bekommen. Es war ein Schritt, der Ball geht an den Oberschenkel. Von zehn Zentimetern springt der Ball dann vom Oberschenkel an die Hand. Ich glaube, die Schiedsrichter können sich in der Kabine zurechtlegen, was sie wollen; dieser Elfmeter ist niemals rechtfertigbar", sagte TSG-Coach Christian Ilzer bei "DAZN".