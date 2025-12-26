Zum Ende des Jahres gab es deutschlandweit viele Themen um deutsche Fußballfans. Immer wieder sind dabei die Ultras von Eintracht Frankfurt negativ aufgefallen. Jetzt meldete sich der Präsident der Adler zu Wort.

Das jüngste Auftreten der aktiven Fan-Szene des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sorgt für scharfe Kritik in den eigenen Reihen. "Diese Dinge machen nicht nur mich wütend. Die Vorkommnisse in Köln und Barcelona schaden uns massiv", sagte Präsident Mathias Beck der Bild-Zeitung.

Anhänger der Eintracht hatten laut der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zuletzt beim Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Barcelona Pyrotechnik gezündet, die Toiletten im Gästebereich beschädigt und Gegenstände geworfen.

Die UEFA entschied daher, dass die SGE bei Qarabag Agdam in Aserbaidschan am 21. Januar keine Gäste-Tickets verkaufen darf. Der Klub musste nach Urteilen des DFB-Sportgerichts in diesem Jahr zudem wegen des Fan-Fehlverhaltens Strafen in fast siebenstelliger Höhe zahlen.