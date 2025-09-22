Anzeige
FC Bayern München: Neues Retro-Shirt wurde geleakt

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 14:51 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München bringt wohl in nächster Zeit ein neues Retro-Shirt für die Fans auf den Markt.

Für die Fans des FC Bayern München gibt es demnächst wohl ein neues Retro-Shirt zu erwerben.

Wie das Portal "Footy Headlines" berichtet, soll dieses Shirt Ende 2025 oder am Jahresanfang 2026 vom Rekordmeister auf den Markt gebracht werden.

Im Leak ist zu sehen, dass neben dem Bayern-Logo auch ein Schriftzug mit dem Vereinskürzel "FCB" auf dem Retro-Shirt angebracht ist. Zudem gibt es das Retro-Logo von Ausrüster "Adidas" auf der linken Seite.

Inspiriert ist das Shirt dem Bericht nach von der Allianz Arena, der Heimstätte des Rekordmeisters. Die Allianz Arena erschien in der Vergangenheit bereits in rot-blau beleuchteter Fassade.

Zudem soll es wohl zwei unterschiedliche Versionen des nun geleakten Retro-Shirts geben, eines mit weißem Kragen, eines mit blauem.

