Fast ein halbes Jahr lebte Harry Kane im Hotel. Nun hat der Stürmer des FC Bayern München eine eigene Bleibe gefunden.

"Thomas Müller war besorgt, dass mein Zimmer zu klein wird, also war es an der Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie in eine eigene Unterkunft zu ziehen", schrieb Kane auf Instagram mit einem Lachsmiley zu einem Foto, das ihn mit Hotel-Mitarbeitern zeigt.

Kane hatte seit seinem Wechsel im vergangenen August in einem Fünf-Sterne-Hotel in der bayerischen Landeshauptstadt gewohnt.

Die Suche nach einer Bleibe für seine Familie gestaltete sich schwierig, da der frühere Spieler von Tottenham Hotspur offenbar kein Haus kaufen, sondern zur Miete wohnen wollte. Vor wenigen Wochen soll er laut Informationen der "Bild"-Zeitung in Baierbrunn in der Nähe von München fündig geworden sein.

"Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Hotels, die dafür gesorgt haben, dass ich mich seit meinem Umzug nach München wie zu Hause fühle. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so gut einleben konnte", schrieb Kane zu dem Bild.