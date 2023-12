Demnach soll auch die Familie des 30-Jährigen, der im Sommer den Sprung von der Insel nach Deutschland wagte, noch vor Weihnachten aus England in das neue Anwesen einziehen.

Wie die "Bild" berichtet, wird der englische Stürmer-Star in eine Villa in einem südlichen Vorort der bayerischen Landeshauptstadt ziehen.

Harry Kane hat nach Monaten der erfolglosen Suche offenbar endlich eine dauerhafte Bleibe in München gefunden.

Nach Monaten der erfolglosen Suche und dem alleinigen Wohnen im Hotel hat Bayern-Star Harry Kane offenbar eine neue Bleibe in München gefunden.

Harry Kanes neue Luxus-Villa bewohnte früher eine Bayern-Legende

Kane betonte, dass er sich bei der Wahl seines Domizils für die kommenden Jahre reichlich Zeit lassen werde, um auch wirklich alle Anforderungen der Familie erfüllen zu können. Denn der Goalgetter kommt bei Weitem nicht allein in sein neues "Dahoam".

Mit Ehefrau Katie hat er vier Kinder: Ivy Jane, Vivienne Jane, Louis Harry und Henry Edward. Zusätzlich wurden weitere Schlafzimmer für seinen Bruder Charlie, Mutter Kim, Vater Pat und die zwei Nannys benötigt.

Auf die Münchner Lebensversicherung, die wettbewerbsübergreifend bereits 22 Tore in 18 Saisonspielen erzielen konnte, wartet dem Bericht zufolge eine Bleibe, bei der keine Wünsche offen bleiben.

Die Villa, in der einst schon Bayern-Legende Mehmet Scholl gelebt haben soll, wartet mit zahlreichen Features der Extraklasse auf: Whirlpool, ein schöner Spa-Bereich, eine XXL-Terrasse mit Blick ins Grüne und vor allem reichlich Platz - für die Familie oder auch Kanes diverse Erinnerungstücke nach Dreierpacks für die Bayern.

Gelegen ist das Objekt offenbar direkt an der Isar, "in einer Sackgasse, ein großes Feld nebenan, knapp 25 Minuten mit dem Auto (15 km) entfernt vom Trainingsgelände an der Säbener Straße".

Zuletzt hatte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft im "Vier Jahreszeiten" in der noblen Münchner Maximilianstraße in der Innenstadt gewohnt.