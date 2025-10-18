Anzeige
FC Bayern München: Hoeneß spricht Klartext – "Dann gehe ich!"

  • Aktualisiert: 20.10.2025
  • 20:44 Uhr
  • SID

Uli Hoeneß hat sich beim FC Bayern München zwar aus der ersten Reihe zurückgezogen, mischt aber als Aufsichtsrat weiter mit. Das muss nicht so bleiben.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1979 übernahm Hoeneß mit nur 27 Jahren den Managerposten beim FC Bayern. Später wurde er Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender, ehe er sich 2019 aus der Vereinsführung zurückzog und zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Bis heute sitzt er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat - und meldet sich immer wieder zu aktuellen Themen zu Wort. Das passt nicht jedem.

Am Freitagabend sprach Hoeneß über das Unvorstellbar - ein mögliches Bayern-Ende. Beim einem Panel auf dem Münchener Marketing Kongress kündigte der 73-Jährige an:

"In dem Moment, wo wir (Anm. d. Red.: Karl-Heinz Rummenigge und er) das Gefühl haben, der FC Bayern läuft so, wie wir uns das vorstellen … vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe kürzlich mal gesagt: Wenn euch das, was ich mache, nicht mehr passt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann gehe ich - und zwar ganz ruhig - auf meinen Berg am Tegernsee."

Hoeneß über Bayern-Abschied: "Kann nicht aus meiner Haut"

Zuvor hatte schon sein langjähriger Weggefährte Sepp Maier Hoeneß nahegelegt, sich endgültig aus den sportlichen Belangen beim FC Bayern München zurückzuziehen. "Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf", sagte der 81-Jährige der "Allgäuer Zeitung".

Hoeneß könne nicht loslassen und mische sich weiterhin in viele Vereinsbelange ein, sagte die Torwartlegende: "Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut."

Gemeinsam wurden Maier und Hoeneß 1974 Weltmeister und gewannen mit dem FC Bayern zahlreiche Titel, darunter den Europapokal der Landesmeister, beide verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

