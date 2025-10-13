Ex-Profi Jerome Boateng kehrt auf den Trainingsplatz des FC Bayern München zurück. Von den Fans gibt es harsche Kritik, die Bosse wiegeln ab. Jerome Boateng feiert sein Comeback auf dem Trainingsplatz des FC Bayern München. Der Weltmeister von 2014 soll unter Trainer Vincent Kompany eine Hospitanz im Rahmen seiner Übungsleiter-Ausbildung absolvieren. "Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich kann bei Bayern hospitieren und darauf freue ich mich sehr. Wir müssen nur noch den richtigen Zeitpunkt finden", erklärte er gegenüber der "Bild".

Die Fans des Rekordmeisters reagierten allerdings mit deutlicher Ablehnung auf die geplante Boateng-Rückkehr nach München. "Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit", hieß es auf einem Banner in der Münchner Fankurve, das während des Topspiels gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Allianz Arena hing, "Verpiss dich, Boateng!".

Dreesen: "Menschen steht eine Resozialisierung zu" Die Bosse des FC Bayern waren nach dem 2:1-Sieg der Münchner gegen den BVB bemüht, die Situation zu entschärfen. "Vincent und Jerome kennen sich aus alten Zeiten. Wir haben jetzt eine Vereinbarung, dass Jerome bei einigen Trainings zuschaut. Und das ist es auch schon", sagte der Vorstandvorsitzende Jan-Christian Dreesen. "Es ist ein komplizierter Fall", erklärte Dreesen weiter: "Ich glaube, dass Menschen eine Resozialisierung zusteht. Man sollte sich das Urteil mal in Gänze anschauen. Wir haben kein Anstellungsverhältnis mit Jerome. Jerome ist ein langjähriger Spieler bei uns gewesen, der mit uns viele Titel gewonnen hat. Und wenn es dann die Vereinbarung gibt, dass er bei einigen Trainings zuschaut, ist das absolut in Ordnung." FC Bayern: Fans verhöhnen Borussia Dortmund nach Spielende

Die Noten zum Klassiker: King Kane, Pechvogel Bellingham Ähnlich sah es auch Max Eberl. "Jerome hat Vincent gefragt, ob er ein paar Tage bei ihm im Training hospitieren und ihm über die Schulter schauen kann. Es geht nicht um eine Anstellung oder eine feste Position beim FC Bayern. Es geht einfach darum, Trainingseinheiten anzuschauen und zu entscheiden, ob das ein Weg für ihn sein kann. So eine Hospitation ist für uns kein Problem", sagte der Sportvorstand. "Ich glaube nicht, dass das ein großes Thema ist. Wir haben im Jahr etwa 20 Leute, die mal vorbeischauen. Das wird nicht größer bewertet, als es ist", sagte Kompany auf der Pressekonferenz nach dem Klassiker.

FC Bayern: Jerome Boateng wohl nur eine Woche vor Ort Schon vor dem Spiel ließ ein Bayern-Sprecher verlauten: "Jerome hat den Trainer gefragt, ob er an ein paar Tagen die Trainingseinheiten bei uns beobachten kann. Das ist keine Anstellung. Wenn der Trainer ihm das in Aussicht stellt und es terminlich passt, haben wir nichts dagegen." Laut Informationen der "Bild" soll die Hospitation lediglich eine Woche dauern – der Weltmeister von 2014 würde dabei vier Trainingseinheiten begleiten. Entscheidend ist hier wohl der Standpunkt von Trainer Kompany, dessen Wort beim Rekordmeister Gewicht hat. Der Bayern-Coach bezeichnet Boateng demnach als "guten Freund" und soll diesem die Tür geöffnet haben. Dass Boateng unter Kompany hospitieren will, ist kein Zufall. Denn die Wege der beiden kreuzten sich in ihrer Karriere häufiger. Sowohl beim Hamburger SV als auch bei Manchester City waren sie eine Zeit lang Teamkollegen. Die Tatsachen, dass Boateng "offiziell" keine Vorstrafen hat und das Gerichtsverfahren gegen seine Person abgeschlossen ist, dürften dazu beitragen, dass die Bayern-Bosse sich der Rückkehr nicht querstellen.

Bayern-Fans reagieren empört und starten Petition gegen Boateng Ihnen dürfte aber bewusst sein, dass Boateng aufgrund der vielen heftigen Vorwürfe aus der Vergangenheit eine kontrovers diskutierte Person ist. Es läuft bereits eine Petition von Bayern-Fans gegen die Hospitation des Ex-Spielers. Diese hat (Stand: 18.10.2025. 19:45 Uhr) bereits mehr als 5.400 Unterschriften. "Dass nun erneut eine Rückkehr im Raum steht, lässt glauben, dass die Entscheidung gegen Boateng damals wohl rein sportliche Gründe hatte und die eigenen Werte des Vereins scheinbar nur kommerzielle Fassade sind." "Jeden November lässt der FC Bayern die Allianz Arena in orangenem Licht aufleuchten, als Zeichen gegen Gewalt gegenüber Frauen. Doch was ist eine solche Aktion wert, wenn im gleichen Atemzug einem Gewalttäter gegen Frauen wie Jérôme Boateng der Rote Teppich ausgerollt wird?" Die oben genannten Textabschnitte sind nur ein kleiner Teil der ausführlichen Stellungnahmen von FCB-Fans, die unter keinen Umständen wollen, dass Jerome Boateng zum Rekordmeister zurückkehrt. Spätestens zu Beginn des kommenden Jahres soll es dann soweit sein. Denn Boateng wolle nach eigener Aussage bis Januar noch einige Hospitanzen absolvieren, betonte der ehemalige Profi, der in Zukunft Trainer werden möchte. "Den Lehrgang und die Prüfung zur B-Lizenz habe ich erfolgreich absolviert", sagte Boateng der "Bild". Boateng war als Spieler zwischen 2011 und 2021 für die Münchner aktiv.

FC Bayern: Boateng hält sich mit Athletik-Einheiten fit Boateng selbst tritt seit seinem Karriereende in diesem Jahr nicht mehr sehr häufig gegen den Ball. "Im Moment gehe ich nur mit meiner Tochter Lamia auf den Fußballplatz. Sie hat Talent und viel Spaß daran", sagte er: "Sie spielt jetzt im Verein und ich möchte sie fördern und unterstützen." FC Bayern vs. Borussia Dortmund - BVB hadert mit Schiedsrichter Dankert Trotz seiner selten gewordenen Besuche auf dem Fußballplatz pflegt er jedoch weiterhin einen disziplinierten und sportlichen Lebensstil. Dazu gehört auch, zwei-bis dreimal wöchentlich ins Münchner Physio-Zentrum MYOS zu fahren und mit dem Sportwissenschaftler Matthias Blankenburg zu trainieren. "Noch merke ich nicht wirklich etwas vom Karriereende. Es ist noch viel zu frisch. Mein Leben steht weiterhin im Zeichen des Sports", erklärte er im Gespräch mit der "Sport Bild". Boateng möchte sich fit halten und geht einem strukturierten Plan nach, auf dem die Punkte "Ausdauer, Kraft und Stabilität für Beine, Oberkörper und Rumpfmuskulatur" stehen. Auch in seinem Wohnort Linz gehe er "oft abends ein bis eineinhalb Stunden ins Fitness-Studio".

