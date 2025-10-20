Thomas Müller hat sich noch nicht festgelegt, wie es nach seiner aktiven Karriere weitergehen soll. Die Bayern-Legende ist in der MLS längst angekommen und spricht über ihre Zukunftspläne.

Thomas Müller, Weltmeister und Legende des FC Bayern München, hat auch in der MLS sofort eingeschlagen. Der 35-Jährige spielt derzeit für die Vancouver Whitecaps, erzielte in sieben Spielen acht Tore und bereitete drei weitere vor – oder wie Müller selbst sagt: "Es laft."

Mit seinem Team steht er punktgleich mit San Diego an der Spitze der Western Conference. Wie lange Müller seine Karriere noch fortsetzt, bleibt allerdings offen.

Im Interview mit "Blickpunkt Sport" betont Müller, dass er noch keine festen Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere hat: "Ich habe nie einen Trainerschein machen wollen während meiner Karriere oder ein Fernstudium, weil ich bin Spieler."

Auf den Vergleich mit dem Karriereweg von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der nach einem Wechsel ins Ausland und einer Zeit als TV-Experte später eine Führungsrolle übernahm, reagiert Müller lachend: "Eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet. Ich habe eigentlich gar nicht bei Magenta unterschrieben, sondern das ist der Vorvertrag bei den Bayern."

Weiter erklärt er: "Es wird dann auch immer gleich davon gesprochen in welche Rolle man dann auch schlüpfen muss und soll. Diese Zeit zu reifen und auch ausgebildet zu werden, die hat sich Karl-Heinz Rummenigge auch genommen."