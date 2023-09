FC Bayern: Keine Holding Six? Thomas Tuchel antwortet auf der Taktiktafel

Leroy Sane

Dribbelt sich oft fest. In der 39. Minute mit einem Lattentreffer, sonst zwar viel in Bewegung, aber ohne letzte Durchschlagskraft. Ist vom Duell mit dem unangenehmen Wöber sichtlich angenervt, in der 58. Minute nach einem Kimmich-Zuckerpass aber zur Stelle. Insgesamt stark verbessert, immer gefährlich. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images