Der FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Von Franziska Wendler

Die Winterpause in der Bundesliga ist vorbei, die Teams sind zurück auf dem Trainingplatz. So auch der FC Bayern München, der sich im Gegensatz zu unzähligen Vorjahren nicht in Katar auf die Rückrunde vorbereitet.

Nach einigen Trainingseinheiten an der Säbener Straße und einem Trainingsspiel gegen den FC Basel am kommenden Wochenende steht am 12. Januar bereits das erste Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim an.

Erst danach verschlägt es den Rekordmeister für ein mehrtägiges Trainingslager in den Süden Portugals, wo der Fokus laut Vereinsangaben vor allem auf dem Thema Teambuilding liegen soll.

An Arbeit mangelt es Cheftrainer Thomas Tuchel und den Verantwortlichen dabei in den nächsten Wochen mitnichten. Was aber sind die größten Baustellen des Rekordmeisters?