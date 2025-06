Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ 25. Juni, 07:35 Uhr: Christoph Freund bestätigt Interesse an Nick Woltemade +++

+++ 26. Juni, 18:28 Uhr: La-Liga-Duo baggert wohl an abwanderungswilligem Adam Aznou +++

+++ 27. Juni, 17:30 Uhr: Bayern-Talent Krattenmacher vor Wechsel in die Hauptstadt +++

+++ 29. Juni, 21:32 Uhr: Pfeilschnelles Liverpool-Duo Bayerns Plan C? +++

Der Niederländer ist tendenziell eher auf Linksaußen zu sehen, während Diaz beide Positionen in etwa gleich oft bekleidet.

Luis Diaz und Cody Gakpo haben in der vergangenen Saison kurioserweise identische Scorer-Zahlen aufgelegt. Beiden gelangen 17 Pflichtspieltore und acht Assists. Gakpo hat jedoch mit 2696 Pflichtspielminuten dafür deutlich weniger Spielzeit benötigt als Luis Diaz (3336 Minuten).

Bisher gäbe es hier aber "nur Diskussionen", wohingegen "noch nichts konkret" sei. Aktuell seien die Münchner in Gesprächen mit dem VfB Stuttgart wegen Nick Woltemade. Dieser spiele jedoch eher zentral, weshalb "noch immer Platz auf dem Flügel" wäre.

Als Plan B führt Falk Jamie Gittens auf, jedoch werde dieser zum FC Chelsea wechseln, weshalb es nun einen Plan C benötige. Dieser soll die beiden Liverpool-Stars Luis Diaz und Cody Gakpo umfassen.

Laut Informationen von "Bild"-Reporter Christian Falk ist die Suche nach einem offensiven Linksaußen noch immer in vollem Gange. "Es ist wahr. Der FC Bayern sucht noch immer nach einem Flügel", erklärte der Transfer-Experte bei "CaughtOffside".

Laimer steht beim FC Bayern noch bis 2027 unter Vertrag und kam in der Saison 2024/25 wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze, bei denen er drei Tore und drei Assists erzielte.

Für den Rekordmeister würde dieser Schtitt bedeuten, dass mit Sacha Boey nur noch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger im Kader steht. Joshua Kimmich und Josip Stanisic haben in der Vergangenheit beide zwar diese Position bekleidet, allerdings werden sie im Kompany-System bevorzugt auf der Doppel-Sechs beziehungsweise in der Innenverteidigung eingesetzt.

Damit wäre die Tür für einen Müller-Wechsel geöffnet, denn Giroud war bei LA einer der sogenannten "Designated Player". Bei den Spielern zählt das Gehalt nicht gegen die Gehaltsobergrenze, die in der MLS gilt. Girouds Platz könnte nun Müller einnehmen.

"Ich bin glücklich, dass ich zum Erfolg des LAFC beigetragen habe. Vom Pokalsieg in der letzten Saison bis hin zur Teilnahme an der Klub-Weltmeisterschaft war dies eine großartige Erfahrung für mich und meine Familie in L.A", sagte er.

Ein Wechsel von Thomas Müller zum Los Angeles FC ist ein Stück weit wahrscheinlicher geworden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Olivier Giroud vor einer Rückkehr in die Ligue 1. Der Stürmer soll sich mit dem OSC Lille einig geworden sein. L.A. hat den Abschied Girouds bereits kommuniziert. Giroud wird am Sonntag gegen Vancouver sein letztes Spiel für Los Angeles absolvieren.

Zu den Bayern kam er 2024 aus Unterhaching. Nun soll er ein weiteres Jahr Spielpraxis in der zweiten Bundesliga sammeln.

Dort kam er in keinem der drei bisherigen Spiele zum Einsatz und reiste jetzt wieder ab um sich mit der Hertha aus Berlin auf eine Leihe zu einigen. Das berichten die "BILD" und "Sky".

Der Rekordmeister hatte die Leihe von Maurice Krattenmacher mit Zweitligaabsteiger SSV Ulm vorzeitig beendet und den 19-Jährigen mit in die USA zur Klub-WM genommen.

Der 23-Jährige absolvierte diese Saison 44 Pflichtspiele. In Lissabon hat er noch einen Vertrag bis 2029, ein Transfer könnte demnach teuer werden. Der Innenverteidiger soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro haben. "Transfermarkt.de" betitelt seinen Marktwert auf 32 Millionen Euro.

Trotz der Verpflichtung von Jonathan Tah könnte aber auch in der Innenverteidigung nachgelegt werden. Vieles hängt dabei von Minjae Kims Zukunft ab, der immer wieder als Transferkandidat genannt wird.

Bereits in der vergangenen Saison spielte Aznou in Spaniens höchster Spielklasse - damals auf Leihbasis für Absteiger Real Valladolid.

Zwei La-Liga -Klubs sollen sich dabei bereits in Stellung bringen. Laut "Fußball Transfers" zeigen der FC Getafe und Betis Sevilla Interesse an dem Linksverteidiger. Demnach erhofft sich Aznou durch regelmäßige Spielzeit, auf den Zug für den Afrika Cup aufzuspringen.

Die Anzeichen für einen Abschied von Adam Aznou verdichten sich immer weiter. Der Teenager sieht seine Zukunft wohl nicht mehr beim FC Bayern und liebäugelt mit einem Abschied - am liebsten nach Spanien.

Zwar sind die Bayern aktuell in erster Linie auf der Suche nach einem neuen Linksaußen, jedoch könnte auch der Name Nick Woltemade immer mehr in den Mittelpunkt rücken.

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bestätigte nach der 0:1-Niederlage bei der Klub-WM (live in Sat.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) im Gespräch mit den Medienvertretern ein grundsätzliches Interesse. "Nick spielt richtig gut. Er ist ein deutscher Spieler, der sehr interessant ist", wird er von der "AZ" zitiert.

Bereits vor dem Benfica-Match hatte Bayern-Star Aleksandar Pavlovic die Gerüchte in einer Medienrunde angeheizt.

"Er ist ein guter Freund von mir, mich würde es natürlich freuen. Wir haben da schon mal Späße drüber gemacht. Wir werden sehen, was in der Zukunft bei ihm ansteht", erklärte der Mittelfeld-Youngster und beantwortete die Frage, ob er sich um einen Wechsel kümmern wolle, mit einem grinsenden "Ja, schon."

Zuvor hatten die "Bild" und der "Kicker" anklingen lassen, dass sich die Bayern mit dem Sturm-Hünen beschäftigen.

Vorstandschef Alexander Wehrle wollte hingegen jüngst alle Gerüchte verstummen lassen. "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt", verdeutlichte er der "Stuttgarter Zeitung".

Ein Unterfangen, das nicht einfach werden dürfte. Aktuell trumpft Woltemade mit fünf Toren und drei Assists in drei Spielen bei der U21-EM (live in Sat.1 , Joyn, ran.de und in der ran-App) auf.