FIFA Klub-WM: FC Bayern erwartet Hammer-Los - potenzieller Viertelfinal-Gegner fix

Anzeige

Anzeige

Bayern muss gegen Chelsea-Schreck ran Flamengo konnte sich etwas überraschend in Gruppe D durchsetzen. Die Brasilianer schlugen unter anderem den FC Chelsea mit 3:1 und sicherten sich vorzeitig den Gruppensieg. Hätten die Bayern die Gruppe gewonnen, wäre es im Achtelfinale gegen die "Blues" gegangen, die das abschließende Gruppenspiel gegen den mit ebenfalls drei Zählern aus zwei Partien punktgleichen ES Tunis mit 3:0 gewannen. Zwar verfügt Flamengo nicht über die individuelle Klasse der Londoner, ist nach den bisherigen Eindrücken aber ein unbequemer Gegner.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Klub-WM: Bayern-Star treibt Fans zur Weißglut