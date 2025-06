FIFA Klub-WM 2025: FC Bayern und BVB sichern sich Millionen - Preisgelder beim Mega-Turnier

Wir sehen uns genauer an, wie viel Bayern München , Borussia Dortmund und Co. bei der Klub-WM im Sommer 2025 zu verdienen gibt bzw. bereits verdient haben.

So wird beispielsweise mehr als doppelt so viel Kohle ausgeschüttet wie bei der WM 2022.

Die FIFA-Klub-WM ist für die 32 teilnehmenden Teams eine lukrative Einnahmequelle. Wir sehen uns an, wie viel der FC Bayern, Borussia Dortmund und die internationalen Top-Teams in den USA verdienen können.

Das Preisgeld wird in eine Teilnahmebeteiligung und in eine Leistungsbeteiligung aufgeteilt. Insgesamt 525 Millionen US-Dollar werden nach einem festgelegten Schlüssel ausgeschüttet. Die restlichen 475 Millionen Dollar werden hingegen je nach Erfolg verteilt.

Der FC Bayern hat bei der FIFA Klub-WM bereits eine Menge Geld eingespielt. Zu den ca. 29,5 Millionen US-Dollar, die der Verein durch seine bloße Teilnahme erhielt, kamen bisher vier Millionen US-Dollar durch die beiden Siege in der Gruppenphase hinzu. Durch den Einzug in das Achtelfinale konnten sich die Verantwortlichen über weitere 7,5 Millionen US-Dollar freuen.

Klub-WM 2025: So viel gibt es in der Gruppenphase zu verdienen

Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen Dollar. Endet eine Partie mit einem Remis, werden an beide Teams je eine Million Dollar ausgezahlt. Maximal können die Klubs also sechs Millionen Dollar an Profit aus der Gruppenphase schlagen.