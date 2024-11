Transfer-Zoff beim FC Bayern München: Nach einer Behauptung von Lothar Matthäus eskaliert der ehemalige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in aller Öffentlichkeit und wirft dem Experten "Lügen" vor.

Wollte Hansi Flick während seiner Zeit beim FC Bayern den jungen Florian Wirtz verpflichten und wurde letztendlich aber vom damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic überstimmt?

Dass zumindest behauptete Lothar Matthäus zuletzt bei "Sky 90". Der Rekordnationalspieler hatte zuvor Hansi Flick und dessen Arbeit mit jungen Spielern gelobt und deutete an, dass dieser als Bayern-Trainer (2019 bis 2021; Anm. d. Red.) bereits ein Auge auf Florian Wirtz geworfen hatte. Ein Transfer soll dann aber am Veto von Hasan Salihamidzic gescheitert sein.

Vorwürfe, die der ehemalige Bayern-Sportvorstand so nicht stehen lassen wollte. Gegenüber der "Bild" echauffierte sich der 47-Jährige: "Es gab nie dieses Streitgespräch, von dem Lothar Matthäus spricht. Auch habe ich mit Hansi Flick über einen Transfer von Florian Wirtz zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Das ist kompletter Unsinn."

"Lothar sollte in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er solche unhaltbaren Gerüchte in die Welt setzt und nicht ständig Lügen über mich und den FC Bayern verbreiten", so Salihamidzic weiter.