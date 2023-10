FC Bayern München: So denkt die Mannschaft über Jerome Boateng

Anzeige

Eine Rückkehr von Jerome Boateng zum Rekordmeister zeichnet sich immer deutlicher ab. Rein sportlich hat man im Team keinerlei Vorbehalte.

Vom FC Bayern berichtet Stefan Kumberger

Im Ringen um ein Comeback von Jerome Boateng möchte sich der FC Bayern München vor allem von sportlichen Argumenten leiten lassen. Hier ist mittlerweile klar: Der 35-Jährige konnte in den ersten Trainingseinheiten an der Säbener Straße überzeugen.

ran weiß: Vor allem jene Spieler, die bereits vor Jahren mit Boateng auf dem Platz standen, sind positiv von dessen Fitness überrascht. Alle Eindrücke und objektiven Werte sprechen für den Weltmeister von 2014. In der Mannschaft ist man bereits nach kurzer Zeit der Auffassung, dass Boateng tatsächlich für Schwung sorgen kann.

All das widerspricht dem, was aus Frankreich an Meinungen zu Boateng Richtung München schwappt. Ex-Profi Juninho, bei Olympique Lyon zuletzt der Vorgesetzte des Innenverteidigers, bezeichnete jüngst die Verpflichtung Boatengs sogar klipp und klar als Fehler.

Doch woher kommt die unterschiedliche Wahrnehmung? Fakt ist, dass die körperliche Fitness allein noch keine Berechtigung für Einsatzzeiten darstellt. Vielmehr handelt es sich um die absolute Grundlage.