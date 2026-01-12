- Anzeige -
FC Bayern München: Josip Stanisic fällt nach Verletzung gegen den VfL Wolfsburg für unbestimmte Zeit aus

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 18:53 Uhr
  • ran

Verletzungsbedingter Ausfall beim FC Bayern. Außenverteidiger Josip Stanisic fehlt dem Rekordmeister in nächster Zeit.

Josip Stanisic hat sich beim 8:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am Sonntagabend eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen.

Das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Montagmittag. Über die genaue Ausfallzeit des Kroaten machten die Münchner keine genaue Angaben.

Außenverteidiger Stanisic, der bislang in dieser Bundesliga-Saison in elf Spielen auf zwei Tore und zwei Assists kommt, war bereits im Herbst 2025 über einen Monat aufgrund einer Innenbandverletzung ausgefallen.

Am Sonntag hatte er sich in der Schlussphase verletzt, verließ das Spielfeld aber erst in der Nachspielzeit, weil die Münchner ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten.

Nur die letzten zwei Minuten mussten sie in Unterzahl noch über die Bühne bringen.

Auch interessant: FC Bayern: Südkurve verteidigt Pyro-Show

