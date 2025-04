Ganz überraschend kamen die Standing Ovations für ihn allerdings nicht. "Laut war es schon, aber das habe ich natürlich auch ein bissel antizipiert. Das ist dem Fall das passendere Wort als 'erwartet'", scherzte Müller auch später in der Mixed-Zone. "Die Leute wissen ja auch, was los ist. Und dementsprechend haben sich alle auch dazu verständigt, dass Thomas Müller zu feiern völlig okay ist und sogar super. Und ich finde das auch gut", führte er in seiner unnachahmlichen Art aus.

Müller hinterlässt gewaltige Fußabdrücke: Noch ein Bundesligaspiel "dahoam"

Angesichts dessen, was er in all den Jahren geleistet hat, hat sich Müller jeden Dezibel an Applaus mehr als verdient.

Der Bayern-Star hat in seinen 500 Bundesligaspielen 150 Tore erzielt und 211 Assists gegeben. Damit ist der "Raumdeuter" der beste Vorlagengeber in der Bundesliga-Geschichte.

Müller definierte sich in all den Jahren jedoch nicht nur als Scorer, sondern vor allem als Führungsspieler, Dirigent und Mentalitätsmonster. Seine Bodenständigkeit und sein Humor machten den "Ur-Bayer" auch neben dem Platz zu einem besonderen Charakter, den die Liga so nicht mehr erleben wird.

In zwei Wochen wird Müller gegen Borussia Gladbach ein letztes Mal auf Bundesliga-Ebene in der heimischen Allianz Arena auflaufen. Die Bayern-Fans und der Spieler selbst werden darauf hoffen, dass die letzte große Müller-Show im eigenen Stadion deutlich länger andauert als der Kurzeinsatz gegen Mainz - und im Idealfall mit einem Torerfolg endet.