Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

+++ 15. November, 17:03 Uhr: Juventus wohl heiß auf Bayern-Reservist Eric Dier +++ Juventus Turin sucht nach dem bestätigten Kreuzbandriss von Verteidiger Juan Cabal dringend Verstärkungen für die Defensive. Nach dem Brasilianer Bremer ist er nämlich schon der zweite Defensiv-Star der "Alten Dame", für den die Saison 2024/25 vorzeitig zu Ende ist. Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, ist Bayern-Reservist Eric Dier nun ein Kandidat bei Juventus für einen Transfer im Januar 2025. Die Verantwortlichen der Italiener hoffen dem Bericht nach wohl auf ein Schnäppchen, da Diers Vertrag im Sommer 2025 ausläuft und er in München ohnehin kaum zum Einsatz kommt. Allerdings könnten die Turiner dabei die Rechnung ohne die Münchner gemacht haben. Laut "Sport Bild" will der deutsche Rekordmeister nämlich wohl im Winter keinen Verteidiger ziehen lassen, da die Bayern in der Defensive nicht besonders üppig besetzt sind und mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Unter anderem fällt Neuzugang Hiroki Ito immer noch aus, ebenso Leih-Rückkehrer Josip Stanisic.

Anzeige

Anzeige

+++ 15. November, 08:20 Uhr: Davies-Abschied beschlossen? +++ Das Kapitel Alphonso Davies beim FC Bayern München neigt sich wohl dem Ende. Wie ein Medienbericht aus Spanien besagt, ist der Abschied des Kanadiers beschlossene Sache. Das spanische Portal "relovo.com" berichtet, dass Real Madrid fest damit plant, den Linksverteidiger des FC Bayern zu verpflichten. Auch Davies selbst soll dem Bericht zufolge bereits seinen Wunsch hinterlegt haben, für die "Königlichen" zu spielen. Einen Vertrag bei Real darf Davies ab dem 1. Januar 2025 unterschreiben. Interesse seitens des spanischen Hauptstadt-Klubs am 24-Jährigen besteht seit geraumer Zeit. Nun besteht die Möglichkeit für Real, den Verteidiger ablösefrei zu verpflichten. Denn Davies' Vertrag in München läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt hatten die Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge dem Kanadier ein verbessertes Angebot vorgelegt. "Die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt positiv, was 'Phonzy' derzeit für einen Spaß hat. Die Spielweise kommt ihm entgegen, er fühlt sich wohl in München", sagte zuletzt Sportdirektor Christoph Freund zur Causa Davies.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 14. November, 10:58 Uhr: Upamecano schließt drastischen Schritt nicht aus +++ Der Spielkalender im europäischen Top-Fußball wird immer voller. Das stößt bei Profis vermehrt auf Kritik. Vor rund zwei Monaten drohte etwa der heutige Ballon-d'Or-Gewinner Rodri mit Spielerstreiks - nun meldet sich Bayern-Star Dayot Upamecano mit einer ähnlichen Einschätzung zu Wort. FC Bayern München: Verletzungsschock um Joao Palhinha "Ein Streik, warum nicht? Es gibt viel zu viele Spiele. Wir müssen untereinander darüber reden", brachte der französische Innenverteidiger im Vorfeld der Partie gegen Israel (ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker) seinen Unmut zum Ausdruck. Upamecano, der unter Trainer Vincent Kompany wieder aufblüht, absolvierte seit Saisonbeginn bereits 16 Spiele. Ohne Oberschenkelprobleme im Oktober hätten es drei weitere sein können. Ab der kommenden Spielzeit wird neben der reformierten Champions League auch die umstrittene Klub-WM für eine noch höhere Belastung sorgen. "Es gibt viel zu viele Spiele und ich hoffe, dass sie [die Verantwortlichen, Anm. d. Red.] es eines Tages verstehen", äußerte der 26-Jährige einen Appell. Die Weltfußballergewerkschaft FIFPro hatte erst Anfang September gewisse Schutzmaßnahmen gefordert und dabei auf die Notwendigkeit von Pausen verwiesen. In der vergangenen Saison kam Ex-City-Knipser Julian Alvarez insgesamt auf rekordverdächtige 75 Einsätze.

+++ 14. November, 7:30 Uhr: Oliver Kahn über Karriereende von Manuel Neuer +++ Vertraglich ist Manuel Neuer noch bis zum Sommer 2025 an den FC Bayern gebunden, über eine Verlängerung wird immer wieder in den Medien spekuliert. Nun hat sich auch der ehemalige Bayern- und DFB-Keeper Oliver Kahn zu der Causa geäußert und dem 38-Jährigen einen Vorschlag für das Ende seiner Laufbahn unterbreitet. "Falls es dem FC Bayern gelingen sollte, im Mai 2025 in München die Champions League zu gewinnen, wäre das ein perfekter Zeitpunkt", sagte die Torwart-Legende in der "Sport Bild" und verglich es auch mit seinen letzten Jahren im Profibereich: "Als ich 2006 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten bin, habe ich - für den FC Bayern, aber auch für mich selbst - klar definiert: zwei Jahre noch, dann ist Schluss. Das hat mir und dem Verein geholfen. Jeder wusste genau, was Sache ist." Aus diesem klar definierten Ende habe er auch Motivation ziehen können. Zudem sprach Kahn auch über ein mögliches Formtief Neuers, weil er kürzlich seine DFB-Laufbahn beendete. "Man fällt in ein Loch und fragt sich: Was ist jetzt noch das Ziel, was kann ich noch erreichen? Mich wundert es daher nicht, dass Manuel in dieser Saison noch nicht in jedem Spiel die Leistungen zeigt, die wir von ihm gewohnt sind." Jedoch sei er "immer noch in der Lage, seine Weltklasse abzurufen".

Anzeige

+++ 13. November, 15:14 Uhr: FCB bietet England-Klub wohl Leon Goretzka an +++ Am vergangenen Bundesliga-Spieltag stand er gegen St. Pauli zwar erstmals in dieser Saison in der Startelf und bekam Lob von Trainer Vincent Kompany, aber eine Transfer-Wende scheint trotzdem nicht bevorzustehen: Der FC Bayern hat Problemkind Leon Goretzka offenbar Manchester United angeboten. Das vermeldet "Sky Switzerland". Die Red Devils sollen schon im Sommer auf der Suche nach Verstärkungen fürs Mittelfeld gewesen sein. Der ehemalige Schalker genießt in Manchester wohl einen guten Ruf. Aktuell hat ein Goretzka-Transfer dem Bericht zufolge allerdings keine Priorität für Geschäftsführer Omar Berrada. In München spielt der gebürtige Bochumer, dessen Marktwert auf 22 Millionen Euro geschätzt wird, seit 2018 und ist noch bis 2026 an den Rekordmeister gebunden. Trotz der überschaubaren Einsatzzeiten streicht Goretzka laut Medienberichten ein üppiges Jahresgehalt in Höhe von rund 17 Millionen Euro ein. Die Doppelsechs der Engländer hatten zuletzt Casemiro und Manuel Ugarte bekleidet. Noch ist unklar, welche Ideen unter Neu-Trainer Ruben Amorim implementiert werden. Ein FCB-Abgang könnte sich für Goretzka jedenfalls als richtige Entscheidung erweisen. Auch das Bundesliga-Trio um Borussia Dortmund, Union Berlin und den VfB Stuttgart wurde zuletzt mit ihm in Verbindung gebracht.

Anzeige

+++ 12. November, 19:02 Uhr: Tendenz bei Eric Dier geht wohl in Richtung Abschied im Sommer 2025 +++ Nachdem Innenverteidiger Eric Dier beim FC Bayern in der laufenden Saison kaum zu Einsätzen kommt, ist ein Abschied des englischen Nationalspielers vom FC Bayern München im Sommer nach "Sky"-Angaben offenbar die klare Tendenz bei der Zukunftsfrage. Diers Vertrag läuft dann aus. Eine finale Entscheidung darüber sei aber dem Bericht nach noch nicht getroffen, diese hänge wohl auch ab, wie viele Innenverteidiger der FC Bayern im Sommer 2025 verpflichtet. Zuletzt hatte Pini Zahavi, Berater von Nationalspieler Jonathan Tah, noch betont, dass der Rekordmeister nach wie vor "sehr gute Chancen" auf eine Verpflichtung des Bayer-Stars habe. Auch Tahs Vertrag löuft im Sommer aus, somit wäre er ablösefrei zu haben. In der laufenden Saison 2024/25 stand Dier bislang lediglich 141 Minuten in Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf dem Rasen.

Anzeige

+++ 12. November, 11:20 Uhr: Kompany überrascht mit Besonderheit beim Training +++ Beim FC Bayern sind aktuell die Nationalspieler ob der Länderspielpause ausgeflogen. Trainer Vincent Kompany hat in diesem Zuge offenbar eine überraschende Entscheidung getroffen. So berichtet die "Bild", dass bis zum kommenden Sonntag an der Säbener Straße nur individuell trainiert wird. Zum Vergleich: In den ersten Länderspielphasen der laufenden Saison hatte der Cheftrainer noch normales Mannschaftstraining abgehalten. Auch Ex-Coach Thomas Tuchel handhabte dies so. Beim Rekordmeister sind aktuell 14 Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs.

Anzeige

+++ 11. November, 23:20 Uhr: Leroy Sane muss für Vertragsverlängerung wohl auf Gehalt verzichten +++ Bleibt Leroy Sane über die Saison hinaus beim FC Bayern oder wird der Flügelspieler den Klub verlassen? Wie "Sky" berichtet, gibt es konkrete Bedingungen, unter den sich der Rekordmeister eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrages vorstellen kann. Demnach müsse der 28-Jährige bei einer Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier auf zwei bis vier Millionen Euro seines bisherigen Jahresgehalts verzichten. Sane verdient derzeit wohl rund 15 Millionen Euro als Sockelbetrag und kann aufgrund diverser Boni offenbar bis zu 20 Millionen Euro pro Spielzeit verdienen. Dem Bericht zufolge wird auch Manchester United Interesse am Flügelspieler nachgesagt.

Anzeige

+++ 11. November, 18:45 Uhr: Vertrag von Dayot Upamecano soll wohl verlängert werden +++ Nach einigen wackeligen bzw. wilden Spielen der eigenen Defensive zum Saisonauftakt hat der Abwehrverbund von Trainer Vincent Kompany in den vergangenen Spielen ordentlich geliefert und wettbewerbsübergreifend in den vergangenen fünf Partien kein Gegentor kassiert. Die positive Tendenz im eigenen Defensivverhalten hat die Bayern-Bosse nun offenbar dazu bewegt, eine Vertragsverlängerung mit einem Stammspieler anzuvisieren. Wie "Sky" berichtet, soll das Arbeitspapier von Dayot Upamecano über 2026 hinaus ausgedehnt werden. Die Spielerseite wurde demnach bereits über die Intention informiert. In den kommenden Wochen sollen offenbar Verhandlungen über die Zukunft des 26-Jährigen stattfinden.

+++ 11. November, 13:45 Uhr: Bundesligist mit Interesse an Leon Goretzka +++ Beim 1:0-Erfolg über den FC St. Pauli durfte Bayern-Star Leon Goretzka mal wieder von Beginn an ran, ansonsten ist der Mittelfeldspieler nahezu komplett außen vor und wird immer wieder als heißer Kandidat für einen Wechsel genannt. Interesse gibt es dabei auch aus der Bundesliga, genauer gesagt von Union Berlin. Das bestätigte deren Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt, nun gegenüber der "Bild"-Zeitung. “Dass seine Situation nicht einfach ist, ist bekannt. Natürlich wird er sich seine Gedanken machen, wie es weitergeht. Jeder Verein kann sich den sehr gut vorstellen, wir können uns das sehr, sehr gut vorstellen", wird der 54-Jährige zitiert. Bereits beim direkten Duell der beiden Vereine am 2. November habe es einen kurzen Austausch gegeben, um einen Transfer ging es dort aber wohl nicht. "Ich habe Leon gefragt, wie es ihm geht. Der kann jedem helfen", so Heldt. Dass Goretzka allerdings tatsächlich bei den Eisernen landet ist angesichts seines fürstlichen Jahresgehalts in Höhe von kolportierten 17 Millionen Euro maximal unrealistisch. Zumal ein Winter-Wechsel für den - Stand jetzt - ehemaligen Nationalspieler ohnehin nicht in Frage kommt. In der laufenden Saison kam Goretzka, der immer wieder betonte, sich in München durchbeißen zu wollen, in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei spielte er laut "transfermarkt.de" allerdings nur 216 Minuten. Sein Vertrag an der Isar läuft noch bis Sommer 2026, auch mit Borussia Dortmund dem VfB Stuttgart wurde er bereits in Verbindung gebracht.

Anzeige

Anzeige

+++ 10. November, 09:25 Uhr: Wollte Bayern einen Chelsea-Transfer verhindern? +++ Rechtsaußen Estevao Willian vom brasilianischen Klub Palmeiras Sao Paulo hat im vergangenen Sommer einen Vertrag beim FC Chelsea unterzeichnet. Ab dem 1. Juli 2025 wird der 17-Jährige für die Blues auflaufen. Nun berichtet Transferexperte Fabrizio Romano, dass der FC Bayern den Youngster kurz vor seiner Unterschrift in London von einem Wechsel nach München überzeugen wollte. Demnach sollen die FCB-Verantwortlichen Palmeiras sogar eine höhere Ablösesumme geboten haben. Der Spieler hatte sich zu diesem Zeitpunkt aber wohl bereits für den Premier-League-Klub entschieden. Die Münchner wiederum sollen daraufhin ihre am Ende erfolgreiche Verpflichtung von Michael Olise vorangetrieben haben. Dieser kam für 53 Millionen von Crystal Palace. Estevao Willian kostete Chelsea indes 34 Millionen. Der Transfer wird aber erst nach seinem 18. Geburtstag vollzogen.

+++ 9. November, 10:30 Uhr: Bayern machen offenbar ersten Wintertransfer fix +++ Der FC Bayern hat seinen ersten Wintertransfer offenbar bereits eingetütet. Wie das Portal "GIVEMESPORT" berichtet, wird der amerikanische Nachwuchs-Stürmer Bajung Darboe im Winter von LAFC nach München wechseln. Die Ablöse soll bei 1,5 Millionen Dollar - umgerechnet knapp 1,4 Millionen Euro - liegen. Darboe ist kein Unbekannter an der Säbener Straße. Schon vor zwei Jahren hatte der heute 18-Jährige am Probetraining beim Rekordmeister teilgenommen. Schon damals sollen die Bayern begeistert gewesen sein. Der Torjäger, der sich vor allem auf beiden Außenbahnen wohlfühlt, hatte erst im vergangenen Jahr seinen ersten Profivertrag in Los Angeles unterschrieben. Der MLS-Klub ist seit 2023 offizieller Kooperationspartner des FC Bayern.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 8. November, 17:33 Uhr: FC Bayern intensiviert wohl Diomande-Scouting+++ Laut einem Bericht der portugiesischen Zeitung "Record" soll der FC Bayern das Scouting von Ousmane Diomande intensivieren. Demnach steht der ivorische Innenverteidiger wohl schon seit längerer Zeit unter Beobachtung der Münchner, nun aber in noch häufigerer Taktung durch Scouts vor Ort bei den Spielen seines Klubs Sporting Lissabon. So waren demnach zuletzt beim überraschenden 4:1-Sieg der Portugiesen gegen Manchester City wohl auch Beobachter aus München vor Ort. Zudem gab es dem Bericht nach eine erste Anfrage der Münchner beim Management des 20-Jährigen. Allerdings dürfte Diomande ziemlich teuer sein, hat er doch in seinem noch bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Da Sporting nicht gewillt sein dürfte, den Abwehrchef bereits im Januar 2025 abzugeben, würde der Klub wohl auf die Ausstiegsklausel verweisen und von dieser Summe nicht abrücken.

Anzeige

+++ 7. November, 17:45 Uhr: England-Wechsel für Bayern-Star "ernsthafte Option" +++ Leroy Sane steht beim FC Bayern noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag. Laut "Bild" ist für den 28-Jährigen ein Wechsel in die englische Premier League eine "ernsthafte Option". So soll der Offensivspieler einem Wechsel gegenüber grundsätzlich nicht abgeneigt sein, obgleich der Rekordmeister weiterhin der erste Ansprechpartner bleibt. Ein bedeutendes Thema dürfte dabei das Gehalt des deutschen Nationalspielers sein. Sane erhält dem Vernehmen nach rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Eine stemmbare Summe für unzählige Premier-League-Klubs, zumal er ablösefrei zu haben wäre. Der FC Bayern ist hingegen eher bemüht, die Gehaltskosten im Klub zu senken. Als Interessenten aus England werden aktuell der FC Arsenal und Manchester United genannt.

+++ 6. November, 9:30 Uhr: Vier Top-Stürmer angeblich auf interner Wunschliste +++ Der FC Bayern sieht sich offenbar bereits nach einem Nachfolger für Harry Kane um. Wie die "Sport Bild" berichtet, stehen gleich vier Top-Angreifer auf einer internen Transferliste des deutschen Rekordmeisters. Dabei handelt es sich demnach um Benjamin Sesko und Lois Openda von RB Leipzig, Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt sowie Viktor Gyökeres von Sporting Lissabon. Sesko besitze dem Bericht zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro, beim Belgier Openda, den Bayerns Sportdirektor Max Eberl einst nach Leipzig holte, liege die Klausel 2026 sogar bei 80 Millionen Euro. FC Bayern vs. Benfica: So seht ihr die Champions League live im TV und Stream

FC Bayern vor Transfer von Omar Marmoush? Günstiger wäre Marmoush, der wohl für 40 bis 50 Millionen Euro zu haben wäre. Für den Ägypter kämen angeblich nur ein Wechsel in die Premier League oder eben nach München infrage. Gyökeres wiederum hat sich mit herausragenden Leistungen in Lissabon auf den Zettel zahlreicher Klubs gespielt. In der laufenden Saison kommt er bereits auf 27 Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen, in der Champions League erzielte er schon fünf Treffer, darunter ein Dreierpack beim 4:1-Sieg gegen Manchester City. Für Gyökeres, der in der Saison 2019/20 für den FC St. Pauli aktiv war, müssen Interessenten wohl mindestens 70 Millionen Euro hinlegen. Die Gegenwart im Bayern-Sturm gehört jedoch Kane, der 31-Jährige steht auch noch bis 2027 in München unter Vertrag.

+++ 5. November, 16:51 Uhr: Kompany will alten Bekannten +++ Der FC Bayern will sich 2025 prominent verstärken. So berichtet "Sky" von einem Interesse an Omar Marmoush. Doch das ist natürlich nicht alles. Auch vielversprechende Talente stehen im Fokus der Münchner. Und so haben die Bayern neben den Topstars auch einen Spieler mit Entwicklungspotenzial im Blick: Flügelspieler Luca Koleosho vom englischen Zweitligisten FC Burnley. Der 20-Jährige spielte in der Vorsaison unter Kompany, in der laufenden Saison ist er Stammspieler. Sein Vertrag läuft bis 2029. Intern soll Kompany die Werbetrommel für Koleosho rühren.

+++ 5. November, 14:51 Uhr: Hiroki Ito schon wieder operiert +++ Neuzugang Hiroki Ito hat auf dem Weg zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern einen Rückschlag erlitten. Der japanische Nationalspieler musste sich nach Klub-Angaben einer erneuten Operation am Mittelfuß unterziehen. Dieser Eingriff sei am Dienstag zwar "gut verlaufen", wie die Bayern mitteilten. Der Verteidiger müsse aber "vorerst wieder pausieren" und werde "so bald wie möglich" mit seinem Reha-Programm starten. Ursprünglich war Ito, der im Sommer vom VfB Stuttgart kam und sich im Testspiel gegen den 1. FC Düren den Mittelfuß brach, bereits für Ende Oktober oder Anfang November zurückerwartet worden.

+++ 5. November, 14:10 Uhr: Aleksandar Pavlovic nimmt nach Schlüsselbeinbruch wieder Lauftraining auf +++ Gibt es Hoffnung auf ein früheres Comeback von Aleksandar Pavlović? Der Mittelfeldspieler des FC Bayern München, der sich Mitte Oktober im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte und danach operiert werden musste, kehrte am heutigen Dienstag auf den Trainingsplatz zurück. Wie der Verein mitteilte, absolvierte der 20-Jährige eine individuelle Laufeinheit. Wann er wieder einsatzfähig ist, ist allerdings noch unklar.