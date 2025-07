Die Gastgeberinnen aus der Schweiz feiern bei der Frauen-EM den ersten Sieg und schicken Island nach Hause. Norwegen steht bei der Frauen-EM dank der Schützenhilfe der Eidgenossinnen schon im Viertelfinale.

Die Ex-Weltmeisterinnen aus Norwegen leistete in Sion durch seinen zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A mit 2:1 (1:1) gegen Finnland selbst die Vorarbeit zum frühzeitigen Sprung unter die besten Acht und profitierten danach vom Schweizer 2:0 (0:0) in Bern gegen das punktlos schon gescheiterte Schlusslicht Island.

Damit bestreiten die Schweiz und Finnland am Donnerstag zum Vorrundenabschluss in Genf ein Endspiel um den zweiten Viertelfinalplatz in ihrer Gruppe.Norwegen war im skandinavischen Duell mit Finnland früh durch ein Eigentor von Eva Nyström (3.) in Führung gegangen, Finnland glich durch Oona Sevenius (32.) aus.

Das Team von Nationaltrainer Marko Saloranta bestimmte daraufhin das Spiel und hatte durch Katariina Kosola (57.) sowie einen Pfostenschuss von Eveliina Summanen (62.) gar Chancen auf die Führung.