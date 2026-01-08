Der 5:0-Erfolg des FC Bayern im Testspiel gegen RB Salzburg dürfte einem Youngster vom Campus noch lange in Erinnerung bleiben. von Malte Ahrens Es war die zweite Halbzeit, in der der FC Bayern München RB Salzburg im eigenen Stadion abschoss. Nach einem ausgeglichenen Spiel stand es nach 45 Minuten 1:0 für den deutschen Rekordmeister. Beide Trainer wechselten zur Pause elfmal, unter anderem betrat Felipe "Pippo" Chavez für die Münchner den Rasen der RB-Arena. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Der 18-Jährige sollte mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam machen. Besser hätte es sich der Youngster wohl kaum erträumen können. Vor allem die peruanische Presse lobte den Mittelfeldspieler aus dem Bayern Campus in den höchsten Tönen: "Show des Peruaners", schrieb das Magazin "depor".

FC Bayern: Felipe Chavez zeigt sein Können bei den Profis schnell Nach einem Einsatz während der Sommervorbereitung konnte der Peruaner in seinem zweiten Profi-Einsatz direkt zeigen, dass er für mehr bestimmt ist. Im Zusammenspiel mit Lennart Karl schraubte er das Ergebnis in der 72. und 75. Minute auf 3:0. Vorher hatte Chavez bereits zwei Chancen herausgespielt. Nach schönem Zusammenspiel mit Serge Gnabry setzte er den Nachschuss per Volley in der 64. Minute über den Querbalken.

Dass er zu solchen Leistungen in der Lage ist, überrascht am Bayern Campus kaum jemanden. In der vereinseigenen Doku-Reihe "FC Bayern Campus Stories" wird er von Jochen Sauer, dem Direktor der Nachwuchsentwicklung, wie folgt beschrieben: "Er ist ein sehr ruhiger und gelassener Spieler. Er spielt sehr abgeklärt und hat eine erwachsene Körpersprache." Als Sohn eines peruanischen Vaters und einer deutschen Mutter wurde "Pippo" in Bayern geboren und spielte bis 2019 in der Jugendakademie des FC Augsburg. Dann folgte der Wechsel zum FCB, wo er sich bereits einen besonderen Spitznamen erarbeitet hat.

FC Bayern: "Mr. Clutch" spielt vor allem international groß auf "Chavez untermauerte einmal mehr seinen Ruf als 'Mr. Clutch' am Campus – wenn es drauf ankommt, ist er zur Stelle. Immer wieder erzielt er das so wichtige erste Tor für sein Team, immer wieder übernimmt er Verantwortung", heißt es in der Folge weiter. Besonders in Erscheinung tritt er in der Youth League, wo ihm bisher fünf Tore und ein Assist in acht Spielen gelungen sind. Unter anderem ein wichtiger Doppelpack gegen den FC Chelsea. Der vielversprechende Nachwuchsspieler selbst scheint sich seiner Begabung bewusst zu sein und äußerte sich im Interview mit dem Klub sehr selbstbewusst: "Ich habe meine Stärken im Spielaufbau und werde offensiv umso gefährlicher, je weiter vorne ich spiele. Ich schließe einfach gerne ab, auch wenn die Position mal nicht so aussichtsreich ist. Mein Leitsatz ist: Wenn du es nicht probierst, kannst du auch kein Tor erzielen." Seit der laufenden Saison ist Chavez regelmäßig für die Regionalligamannschaft der Bayern auf dem Platz. Vorher gelangen ihm in 19 Einsätzen für die U19 zwölf Tore sowie zwölf Assists. Das blieb auch für Trainer Vincent Kompany nicht unbemerkt.

FC Bayern: Felipe Chavez wartet noch auf erste Bundesliga-Luft Gegen den 1. FC Heidenheim im letzten Spiel des Jahres durfte Chavez erstmals auf der Bundesliga-Bank der Profis Platz nehmen. Während er im Herrenbereich weiterhin auf sein Pflichtspieldebüt wartet, hat er für das Heimatland seines Vaters bereits den ersten Einsatz gemacht. Für Peru lief er im Oktober gegen Chile erstmals für die A-Nationalmannschaft auf. Das war ein ganz besonderer Moment, wie er selbst sagte: "Es war ein besonderes Gefühl, das ich sehr genossen habe. Die Stimmung im Stadion war großartig. Die Fans haben über die komplette Spielzeit gesungen und getrommelt. Da macht es dann schon Spaß, mit Spielern auf dem Platz zu stehen, die zuvor bereits gegen Argentinien oder Brasilien gespielt haben."

