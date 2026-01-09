- Anzeige -
Stress um Vini Jr.

Vinicius Junior: Diego Simeone stichelt gegen den Real-Star - Xabi Alonso schützt ihn

  • Veröffentlicht: 09.01.2026
  • 11:11 Uhr
  • Malte Ahrens

Vinicius Junior und Diego Simeone sind beide als Hitzköpfe bekannt. Im Halbfinale der Supercopa in Spanien geraten der Profi von Real Madrid und der Trainer von Atletico Madrid aneinander. Xabi Alonso schützt im Nachgang seinen Spieler und sagt, Simeone sei "kein guter Sportsmann".

In der Schlussphase des Supercopa-Halbfinals zwischen Real Madrid und Atletico Madrid gab es ein hitziges Wortgefecht zwischen dem gerade ausgewechselten Vinicius Junior und Atletico-Trainer Diego Simeone.

Beim Stand von 2:1 für die "Königlichen" wurde der Brasilianer in der 81. Minute ausgewechselt. Über die Mikrofone vom Spielfeldrand war dabei wohl zu hören, was der Argentinier dem Flügelstürmer zurief: "Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe!"

Damit meinte der Coach Real-Präsident Florentino Perez und wohl die aktuelle Situation um den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag des 25-Jährigen.

Xabi Alonso verteidigt seinen Spieler während und nach dem Spiel

Vinicius reagierte sofort auf die Provokation und forderte den Schiedsrichter auf, dem Atletico-Trainer eine Karte zu geben für die Aussage gegen ihn. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Bänken.

Geschlichtet wurde die Situation von Xabi Alonso und Antonio Rüdiger, der den wütenden Angreifer in die Kabine brachte, nachdem der Brasilianer sich vom Schiedsrichter die Gelbe Karte abgeholt hatte.

Real-Trainer Alonso gab seinem Gegenüber Simeone in der Situation laut spanischen Medienberichten noch ein paar Schimpfwörter mit auf den Weg. Nach dem Spiel zeigte er sich deutlich gefasster, aber weiterhin mit großem Unmut gegenüber dem Argentinier.

"Ich versuche, den Spielern der gegnerischen Mannschaft gegenüber respektvoll zu sein und spreche sie normalerweise nicht an", erklärte Alonso: "Als ich gesehen habe, was er gesagt hat, hat mir das überhaupt nicht gefallen. Das ist kein Beispiel für einen guten Sportsmann. Nicht alles ist erlaubt, man muss den Gegner respektieren! Alles, was auf dem Spielfeld passiert, hat seine Grenzen. Ich mag es nicht, wenn man so mit Spielern umgeht."

Simeone ist sich keiner Schuld bewusst

Simeone wollte sich nicht an seine Worte erinnern können und sagte nur: "Alles, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz."

Vinicius äußerte sich wie schon so häufig nach den Vorfällen um seine Person auf Social Media. In seiner Instagram-Story schrieb er nur ganz knapp: "Er hat ein weiteres K.o.-Spiel verloren."

Durch den Sieg wird Real im Finale in Saudi-Arabien auf den Erzrivalen aus Barcelona treffen, der sich deutlich mit 5:0 gegen Athletic Bilbao durchgesetzt hatte.

