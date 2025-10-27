Der FC Bayern kauft ein neues Stadion, der Deal ist offenbar perfekt. Es ist vor allem für die Frauenmannschaft gedacht.

Nach Informationen des "Kicker" hat der FC Bayern München den Kauf eines weiteren Stadions perfekt gemacht.

Demnach wird der Rekordmeister ab dem 1. Januar 2026 den Sportpark in Unterhaching übernehmen.

Weiter heißt es, dass der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig dem Verkauf des Stadions an die dem FC Bayern gehörende "Allianz Arena München Stadion GmbH" zugestimmt habe.

Um den Verkauf zu besiegeln, fehlt wohl nur noch der obligatorische Notartermin. Dieser soll offenbar am Dienstag, den 16. Dezember, stattfinden. Im Anschluss wollen sich die Vertragsparteien offenbar äußern.

Der ursprünglich auf 7,56 Millionen Euro netto festgesetzte Kaufpreis soll nach Informationen des "Merkur" aufgrund von Problemen an der Osttribüne, wo es demnach Risse im Beton geben soll, um 250.000 Euro reduziert worden sein.

Der Deal betrifft offenbar nicht nur das Stadion. Zusätzlich soll der FCB außerdem auch die Kunstrasenplätze, die Stadiongaststätte sowie das Stockschützengelände direkt hinter der Nordtribüne erworben haben. Letzteres soll wohl mittelfristig abgerissen werden und Platz für einen Verwaltungstrakt machen.