FC Bayern München kauft neues Stadion - Deal offenbar perfekt
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 14:35 Uhr
ran
Der FC Bayern kauft ein neues Stadion, der Deal ist offenbar perfekt. Es ist vor allem für die Frauenmannschaft gedacht.
Nach Informationen des "Kicker" hat der FC Bayern München den Kauf eines weiteren Stadions perfekt gemacht.
Demnach wird der Rekordmeister ab dem 1. Januar 2026 den Sportpark in Unterhaching übernehmen.
Weiter heißt es, dass der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig dem Verkauf des Stadions an die dem FC Bayern gehörende "Allianz Arena München Stadion GmbH" zugestimmt habe.
Um den Verkauf zu besiegeln, fehlt wohl nur noch der obligatorische Notartermin. Dieser soll offenbar am Dienstag, den 16. Dezember, stattfinden. Im Anschluss wollen sich die Vertragsparteien offenbar äußern.
Der ursprünglich auf 7,56 Millionen Euro netto festgesetzte Kaufpreis soll nach Informationen des "Merkur" aufgrund von Problemen an der Osttribüne, wo es demnach Risse im Beton geben soll, um 250.000 Euro reduziert worden sein.
Der Deal betrifft offenbar nicht nur das Stadion. Zusätzlich soll der FCB außerdem auch die Kunstrasenplätze, die Stadiongaststätte sowie das Stockschützengelände direkt hinter der Nordtribüne erworben haben. Letzteres soll wohl mittelfristig abgerissen werden und Platz für einen Verwaltungstrakt machen.
FC Bayern: Was passiert mit dem Stadion in Unterhaching?
Aktuell ist der Regionalligist SpVgg Unterhaching im Stadion beheimatet. Präsident Manni Schwabl hatte über Jahre versucht, das Gelände selbst zu erwerben, konnte sich jedoch mit der Stadt nicht einigen.
Die Frist für den Kauf war im Sommer abgelaufen. Der Sportpark, in dem Unterhaching zwischen 1999 und 2002 in der Bundesliga spielte, fasst rund 15.000 Zuschauer.
Für den bayerischen Nachwuchs und die Frauenmannschaft wurde 2017 der Bayern-Campus eröffnet - allerdings bietet das Stadion dort nur Platz für rund 2500 Zuschauer.
Dass die Frauen des FC Bayern große Kulissen anziehen können, haben sie zuletzt mehrfach bewiesen. Bei Spielen in der Allianz Arena kamen über 50.000 Fans – ein neuer Rekord. In Unterhaching kann die Frauenmannschaft des FCB nun sechsmal so viele Zuschauer wie am Campus empfangen.
Die Jugendmannschaften der Münchner sollen durch den Stadionkauf indes nicht nach Unterhaching "umziehen", sondern ihre Spiele weiter am Bayern-Campus austragen.
Und was bedeutet das für die SpVgg Unterhaching? Der Klub soll offenbar weiterhin Pächter bleiben, für den Regionalligisten soll sich wohl nur der Vertragspartner ändern. Zwischen dem FC Bayern und dem Vorstadtverein besteht bereits seit etwa einem Jahr eine enge Kooperation im Nachwuchsbereich.