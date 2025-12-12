- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Fällt Lennart Karl einem wieder genesenen Rückkehrer zum Opfer?

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 13:28 Uhr
  • Justin Kraft

Alphonso Davies und Hiroki Ito haben beim FC Bayern München bereits ihre Comebacks gefeiert. Jamal Musiala wird der nächste Rückkehrer sein. Wer muss weichen und wie wird sich das Spiel des FCB verändern?

Von Justin Kraft

Kurz vor Ende der Partie zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lisaabon in der Champions League gab es einen hochemotionalen Moment. Plötzlich wurde es lauter in der Arena.

Josip Stanisic ging vom Platz und wurde durch Alphonso Davies ersetzt. Der Kanadier kehrte damit nach 261 Tagen ohne Pflichtspiel auf den Rasen zurück. Für alle Beteiligten eine besondere Geschichte.

"Er gibt uns sehr viel, sowohl auf als auch neben dem Platz", sagte Joshua Kimmich etwa am Mikrofon von "DAZN": "Es war schwierig für ihn, trotzdem hat er immer wieder positive Energie reingebracht. Wie er durch die Reha gegangen ist – das ist vorbildlich, herausragend."

Herausragend war und ist auch der FC Bayern, der sich in dieser Saison erst eine einzige Niederlage erlaubt hat. In der Bundesliga ist der Rekordmeister weiterhin ungeschlagen. Eine Hinrunde, die man nach den Ausfällen von Davies, Hiroki Ito und auch Jamal Musiala so nicht erwarten konnte.

Aber auch eine, die die Frage aufwirft, wer für die drei Rückkehrer weichen wird. Ito feierte sein Comeback bereits vor Davies, Musialas Rückkehr wird im Januar erwartet. Für einige Spieler im Kader könnte es dann enger werden. Und auch das Trainerteam wird neue Kompromisse finden müssen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Alphonso Davies: Der Mann für die Restverteidigung beim FC Bayern

Dass Davies sehr bald wieder Stammspieler sein wird, steht außer Frage. Für Josip Stanisic, der in dieser Saison bereits auf 1.126 Minuten kommt und zuletzt gegen den VfB Stuttgart sogar sein erstes Saisontor erzielte, ist das keine ausschließlich positive Nachricht.

Denn der Kroate wird sehr wahrscheinlich wieder ins zweite Glied rücken. Spielzeit wird Stanisic dann vor allem als Backup sammeln. Immerhin: Nicht nur Davies braucht angesichts seiner athletischen Spielweise hin und wieder Pausen. Rechtsverteidiger Konrad Laimer wurde in den vergangenen Spielen ebenfalls immer wieder mal eine Pause verordnet.

Die im Schnitt 70 Minuten pro Einsatz wird Stanisic aber kaum halten können, wenn alle fit bleiben. Dafür fehlt es ihm auf höchstem Niveau zu sehr an Handlungsschnelligkeit. Vor allem defensiv wird Davies aber einen großen Unterschied machen. Mit seiner Geschwindigkeit ist der Linksfuß in der Lage, nahezu jede Lücke bei Kontern zu schließen.

Im Spielaufbau gibt er dem Spiel mit Dribblings eine zusätzliche Variante, um höher anlaufende Mannschaften zu überraschen. Davies ist ein wichtiges Puzzleteil für Trainer Vincent Kompany.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Jamal Musiala: Ersetzt er Lennart Karl?

Das gilt auch für Musiala. Der 22-Jährige verletzte sich bei der Klub-WM schwer, wurde überraschenderweise aber kaum vermisst. Erst zeigte Serge Gnabry starke Leistungen auf der Zehnerposition, jüngst füllte Shooting-Star Lennart Karl die Lücke mit Toren, Dribblings und Kombinationsstärke.

Für Musiala ist eine Rückkehr in die Startelf deshalb vielleicht nicht so selbstverständlich, wie man glauben mag. Seine Fähigkeiten stehen dabei gar nicht im Zweifel. Musiala kann jeder Partie eine überraschende Wendung geben und mit seinen Dribblings, Wendungen und seiner Torgefährlichkeit den Unterschied machen.

VIDEO: Bayern-Fans haben "Messi-Vibes" bei Karl - was passiert mit Musiala?

Aber Musiala ist auch ein Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Die Bayern sind aktuell unter anderem deshalb so stark, weil sie schnell kombinieren und keiner länger am Ball ist, als es notwendig wäre. Vor seiner Verletzung fehlte Musiala manchmal das Gespür dafür, wann er den Ball abspielen muss. Oft genug dribbelte er sich fest und verursachte damit Ballverluste.

Klar ist jedoch, dass sich diese Kritik auf sehr hohem Niveau bewegt. Kommt Musiala wieder in die Form, die er vor seiner Verletzung hatte, wird er bald wieder unumstrittener Stammspieler sein. Zumal er dem Spiel nochmal eine ganz andere Ebene geben kann im Vergleich zu den restlichen Offensivspielern. Gerade bei der Niederlage gegen den FC Arsenal fehlte im Angriffsdrittel jemand, der Bälle unter Druck technisch sauber verarbeiten kann.

Für Gnabry und Karl könnte das baldige Musiala-Comeback bedeuten, dass sie eher wieder auf dem Flügel eingesetzt werden.

- Anzeige -

Hiroki Ito: Seine Konkurrenten in München sind Stanisic und Kim

Anders als Davies und Musiala hat Ito erstmal keinen vorgezeichneten Weg in die Bayern-Startelf. Seine Qualitäten deutete der Japaner in seinen wenigen Minuten nach der Verletzung aber schon an. In Erinnerung blieb vor allem seine punktgenaue Seitenverlagerung auf Michael Olise bei seinem Comeback gegen den SC Freiburg.

Ito konnte beim FC Bayern wegen der vielen Verletzungen noch nicht wirklich zeigen, wie gut er ist. Beim VfB Stuttgart war er zuvor einer der besten Aufbauspieler. Eine Qualität, die vor allem Minjae Kim in der Innenverteidigung etwas abgeht. Und auch Jonathan Tah ist trotz seiner starken Auftritte nicht für eine besonders vertikale Spieleröffnung bekannt.

Ob Ito aber auf dieser Position viele Einsätze sammeln wird, bleibt abzuwarten. Unter Kompany kam er bereits dreimal als Linksverteidiger zum Einsatz. Bedeutet also, dass er ein weiterer Konkurrent für Stanisic sein wird.

- Anzeige -

VIDEO: Kovac über den Fluch der späten Gegentore: "Uns fehlt die Cleverness"

Gerade in der Abwehr ist der Kader nun also nicht nur um zwei sehr gute Fußballer breiter, er gibt dem Trainerteam damit auch zusätzliche taktische Optionen für die zweite Jahreshälfte. Optionen, die auf dem höchsten Niveau den Unterschied machen können. Sei es durch Anpassungen per Auswechslung oder durch Rotation vor den großen Spielen.

Für Ito ist es womöglich schon die letzte Chance, sich beim FC Bayern zu etablieren. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, aber eine weitere schwere Verletzung könnte das Vertrauen in den 26-Jährigen und seinen Körper endgültig zunichte machen.

Derweil wird man bei der nationalen und internationalen Konkurrenz wohl kaum darüber erfreut sein, dass die Bayern in der Rückrunde nochmal einen Tick stärker werden könnten, als sie es ohnehin schon sind. Gnabry, Stanisic und Kim müssen sich indes weiterhin strecken, um an Minuten zu kommen – vielleicht sogar noch mehr als zuvor.

Fußball: News und Videos
Munich, Bavaria, Germany - May 30, 2025: Exterior shot of the temporarily renamed Allianz Arena (Munich Football Arena) without lettering. Impressions of the Munich Football Arena one day before th...
News

Kauf perfekt: FC Bayern bekommt neues Stadion günstiger

  • 12.12.2025
  • 13:34 Uhr
Alexander Wehrle
News

Streit um "Frauen-DFL": Wehrle fordert Plan-Umsetzung

  • 12.12.2025
  • 13:16 Uhr
Dayot Upamecano (FC Bayern Muenchen, 2) beim Aufwaermen GER, FC Bayern Muenchen vs. Sporting Lissabon SCP, Fussball, Champions League, Ligaphase 6. Spieltag, Saison 2025 2026, 09.12.2025. (DFL DFB ...Update
News

Zusatzklauseln gefordert: Upamecano-Ultimatum an Bayern

  • 12.12.2025
  • 13:15 Uhr
DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig
News

Rettig bedauert hohe WM-Ticketpreise

  • 12.12.2025
  • 13:15 Uhr
Mislintat soll Allofs-Nachfolge antreten
News

Bild: Mislintat wird Allofs-Nachfolger in Düsseldorf

  • 12.12.2025
  • 13:09 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 12.12.2025
  • 13:07 Uhr
Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...
News

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im Joyn-Livestream

  • 12.12.2025
  • 12:33 Uhr
Hamburger SV v Eintracht Frankfurt - Google Pixel Women's Bundesliga
News

Dank der Fans: HSV hat ein 18. Heimspiel

  • 12.12.2025
  • 12:03 Uhr
Mehrweg-System beschert TSG Umwelt-Auszeichnung
News

Nachhaltigkeit: Deutsche Umwelthilfe zeichnet Hoffenheim aus

  • 12.12.2025
  • 11:05 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)
News

Wintertransfers? So plant der FC Bayern

  • 12.12.2025
  • 10:46 Uhr
Fußball: Galerien
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit den meisten Titeln

  • Galerie
  • 03.12.2025
  • 14:52 Uhr
Sergio RamosUpdate

Comeback in Europa? Ramos möchte zu Topklub

  • Galerie
  • 02.12.2025
  • 18:25 Uhr
Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsUpdate

Bedient sich der VfB bei Real Madrid?

  • Galerie
  • 02.12.2025
  • 12:40 Uhr
Messi Müller 2015

Müller gegen Messi: WM-Endspiel, 8:2 - und jetzt MLS-Finale

  • Galerie
  • 01.12.2025
  • 15:15 Uhr
Lennart Karl

Karl historisch: Die jüngsten Torschützen der CL-Geschichte

  • Galerie
  • 26.11.2025
  • 21:40 Uhr
Curaçao v Canada - Gold Cup 2025Update

Karibik-Zwerge fahren zur WM - 42 von 48 Teams fix

  • Galerie
  • 19.11.2025
  • 11:00 Uhr
Marin El Mala Bobic

El Mala und Co.: Wenigste Bundesliga-Spiele vor dem DFB-Debüt

  • Galerie
  • 07.11.2025
  • 23:53 Uhr
RECORD DATE NOT STATED Concacaf Champions Cup 2024 Nashville (USA) vs Inter Miami (USA) - Round of 16 Lionel Messi celebrates his goal 2-1 with Federico Redondo Solari and Sergio Busquets of Inter ...

MLS-Gehälter: Messi verdient das 14-fache von Müller

  • Galerie
  • 31.10.2025
  • 13:49 Uhr