Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Fällt Lennart Karl einem wieder genesenen Rückkehrer zum Opfer?
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 13:28 Uhr
- Justin Kraft
Alphonso Davies und Hiroki Ito haben beim FC Bayern München bereits ihre Comebacks gefeiert. Jamal Musiala wird der nächste Rückkehrer sein. Wer muss weichen und wie wird sich das Spiel des FCB verändern?
Kurz vor Ende der Partie zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lisaabon in der Champions League gab es einen hochemotionalen Moment. Plötzlich wurde es lauter in der Arena.
Josip Stanisic ging vom Platz und wurde durch Alphonso Davies ersetzt. Der Kanadier kehrte damit nach 261 Tagen ohne Pflichtspiel auf den Rasen zurück. Für alle Beteiligten eine besondere Geschichte.
- Die Highlights des Bundesliga-Spieltags ab 18:00 Uhr live auf Joyn
- Die Highlights des Bundesliga-Topspiels am Samstag ab 23:30 Uhr live auf Joyn
"Er gibt uns sehr viel, sowohl auf als auch neben dem Platz", sagte Joshua Kimmich etwa am Mikrofon von "DAZN": "Es war schwierig für ihn, trotzdem hat er immer wieder positive Energie reingebracht. Wie er durch die Reha gegangen ist – das ist vorbildlich, herausragend."
Herausragend war und ist auch der FC Bayern, der sich in dieser Saison erst eine einzige Niederlage erlaubt hat. In der Bundesliga ist der Rekordmeister weiterhin ungeschlagen. Eine Hinrunde, die man nach den Ausfällen von Davies, Hiroki Ito und auch Jamal Musiala so nicht erwarten konnte.
Aber auch eine, die die Frage aufwirft, wer für die drei Rückkehrer weichen wird. Ito feierte sein Comeback bereits vor Davies, Musialas Rückkehr wird im Januar erwartet. Für einige Spieler im Kader könnte es dann enger werden. Und auch das Trainerteam wird neue Kompromisse finden müssen.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Alphonso Davies: Der Mann für die Restverteidigung beim FC Bayern
Dass Davies sehr bald wieder Stammspieler sein wird, steht außer Frage. Für Josip Stanisic, der in dieser Saison bereits auf 1.126 Minuten kommt und zuletzt gegen den VfB Stuttgart sogar sein erstes Saisontor erzielte, ist das keine ausschließlich positive Nachricht.
Denn der Kroate wird sehr wahrscheinlich wieder ins zweite Glied rücken. Spielzeit wird Stanisic dann vor allem als Backup sammeln. Immerhin: Nicht nur Davies braucht angesichts seiner athletischen Spielweise hin und wieder Pausen. Rechtsverteidiger Konrad Laimer wurde in den vergangenen Spielen ebenfalls immer wieder mal eine Pause verordnet.
Die im Schnitt 70 Minuten pro Einsatz wird Stanisic aber kaum halten können, wenn alle fit bleiben. Dafür fehlt es ihm auf höchstem Niveau zu sehr an Handlungsschnelligkeit. Vor allem defensiv wird Davies aber einen großen Unterschied machen. Mit seiner Geschwindigkeit ist der Linksfuß in der Lage, nahezu jede Lücke bei Kontern zu schließen.
Im Spielaufbau gibt er dem Spiel mit Dribblings eine zusätzliche Variante, um höher anlaufende Mannschaften zu überraschen. Davies ist ein wichtiges Puzzleteil für Trainer Vincent Kompany.
Externer Inhalt
Jamal Musiala: Ersetzt er Lennart Karl?
Das gilt auch für Musiala. Der 22-Jährige verletzte sich bei der Klub-WM schwer, wurde überraschenderweise aber kaum vermisst. Erst zeigte Serge Gnabry starke Leistungen auf der Zehnerposition, jüngst füllte Shooting-Star Lennart Karl die Lücke mit Toren, Dribblings und Kombinationsstärke.
Für Musiala ist eine Rückkehr in die Startelf deshalb vielleicht nicht so selbstverständlich, wie man glauben mag. Seine Fähigkeiten stehen dabei gar nicht im Zweifel. Musiala kann jeder Partie eine überraschende Wendung geben und mit seinen Dribblings, Wendungen und seiner Torgefährlichkeit den Unterschied machen.
VIDEO: Bayern-Fans haben "Messi-Vibes" bei Karl - was passiert mit Musiala?
Aber Musiala ist auch ein Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Die Bayern sind aktuell unter anderem deshalb so stark, weil sie schnell kombinieren und keiner länger am Ball ist, als es notwendig wäre. Vor seiner Verletzung fehlte Musiala manchmal das Gespür dafür, wann er den Ball abspielen muss. Oft genug dribbelte er sich fest und verursachte damit Ballverluste.
Klar ist jedoch, dass sich diese Kritik auf sehr hohem Niveau bewegt. Kommt Musiala wieder in die Form, die er vor seiner Verletzung hatte, wird er bald wieder unumstrittener Stammspieler sein. Zumal er dem Spiel nochmal eine ganz andere Ebene geben kann im Vergleich zu den restlichen Offensivspielern. Gerade bei der Niederlage gegen den FC Arsenal fehlte im Angriffsdrittel jemand, der Bälle unter Druck technisch sauber verarbeiten kann.
Für Gnabry und Karl könnte das baldige Musiala-Comeback bedeuten, dass sie eher wieder auf dem Flügel eingesetzt werden.
Hiroki Ito: Seine Konkurrenten in München sind Stanisic und Kim
Anders als Davies und Musiala hat Ito erstmal keinen vorgezeichneten Weg in die Bayern-Startelf. Seine Qualitäten deutete der Japaner in seinen wenigen Minuten nach der Verletzung aber schon an. In Erinnerung blieb vor allem seine punktgenaue Seitenverlagerung auf Michael Olise bei seinem Comeback gegen den SC Freiburg.
Ito konnte beim FC Bayern wegen der vielen Verletzungen noch nicht wirklich zeigen, wie gut er ist. Beim VfB Stuttgart war er zuvor einer der besten Aufbauspieler. Eine Qualität, die vor allem Minjae Kim in der Innenverteidigung etwas abgeht. Und auch Jonathan Tah ist trotz seiner starken Auftritte nicht für eine besonders vertikale Spieleröffnung bekannt.
Ob Ito aber auf dieser Position viele Einsätze sammeln wird, bleibt abzuwarten. Unter Kompany kam er bereits dreimal als Linksverteidiger zum Einsatz. Bedeutet also, dass er ein weiterer Konkurrent für Stanisic sein wird.
VIDEO: Kovac über den Fluch der späten Gegentore: "Uns fehlt die Cleverness"
Gerade in der Abwehr ist der Kader nun also nicht nur um zwei sehr gute Fußballer breiter, er gibt dem Trainerteam damit auch zusätzliche taktische Optionen für die zweite Jahreshälfte. Optionen, die auf dem höchsten Niveau den Unterschied machen können. Sei es durch Anpassungen per Auswechslung oder durch Rotation vor den großen Spielen.
Für Ito ist es womöglich schon die letzte Chance, sich beim FC Bayern zu etablieren. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2028, aber eine weitere schwere Verletzung könnte das Vertrauen in den 26-Jährigen und seinen Körper endgültig zunichte machen.
Derweil wird man bei der nationalen und internationalen Konkurrenz wohl kaum darüber erfreut sein, dass die Bayern in der Rückrunde nochmal einen Tick stärker werden könnten, als sie es ohnehin schon sind. Gnabry, Stanisic und Kim müssen sich indes weiterhin strecken, um an Minuten zu kommen – vielleicht sogar noch mehr als zuvor.