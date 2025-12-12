FC Bayern München: Fällt Lennart Karl einem wieder genesenen Rückkehrer zum Opfer?

- Anzeige -

Alphonso Davies: Der Mann für die Restverteidigung beim FC Bayern Dass Davies sehr bald wieder Stammspieler sein wird, steht außer Frage. Für Josip Stanisic, der in dieser Saison bereits auf 1.126 Minuten kommt und zuletzt gegen den VfB Stuttgart sogar sein erstes Saisontor erzielte, ist das keine ausschließlich positive Nachricht. Denn der Kroate wird sehr wahrscheinlich wieder ins zweite Glied rücken. Spielzeit wird Stanisic dann vor allem als Backup sammeln. Immerhin: Nicht nur Davies braucht angesichts seiner athletischen Spielweise hin und wieder Pausen. Rechtsverteidiger Konrad Laimer wurde in den vergangenen Spielen ebenfalls immer wieder mal eine Pause verordnet. Die im Schnitt 70 Minuten pro Einsatz wird Stanisic aber kaum halten können, wenn alle fit bleiben. Dafür fehlt es ihm auf höchstem Niveau zu sehr an Handlungsschnelligkeit. Vor allem defensiv wird Davies aber einen großen Unterschied machen. Mit seiner Geschwindigkeit ist der Linksfuß in der Lage, nahezu jede Lücke bei Kontern zu schließen. Im Spielaufbau gibt er dem Spiel mit Dribblings eine zusätzliche Variante, um höher anlaufende Mannschaften zu überraschen. Davies ist ein wichtiges Puzzleteil für Trainer Vincent Kompany.

Jamal Musiala: Ersetzt er Lennart Karl? Das gilt auch für Musiala. Der 22-Jährige verletzte sich bei der Klub-WM schwer, wurde überraschenderweise aber kaum vermisst. Erst zeigte Serge Gnabry starke Leistungen auf der Zehnerposition, jüngst füllte Shooting-Star Lennart Karl die Lücke mit Toren, Dribblings und Kombinationsstärke. Für Musiala ist eine Rückkehr in die Startelf deshalb vielleicht nicht so selbstverständlich, wie man glauben mag. Seine Fähigkeiten stehen dabei gar nicht im Zweifel. Musiala kann jeder Partie eine überraschende Wendung geben und mit seinen Dribblings, Wendungen und seiner Torgefährlichkeit den Unterschied machen.

Aber Musiala ist auch ein Spieler, der noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Die Bayern sind aktuell unter anderem deshalb so stark, weil sie schnell kombinieren und keiner länger am Ball ist, als es notwendig wäre. Vor seiner Verletzung fehlte Musiala manchmal das Gespür dafür, wann er den Ball abspielen muss. Oft genug dribbelte er sich fest und verursachte damit Ballverluste. Klar ist jedoch, dass sich diese Kritik auf sehr hohem Niveau bewegt. Kommt Musiala wieder in die Form, die er vor seiner Verletzung hatte, wird er bald wieder unumstrittener Stammspieler sein. Zumal er dem Spiel nochmal eine ganz andere Ebene geben kann im Vergleich zu den restlichen Offensivspielern. Gerade bei der Niederlage gegen den FC Arsenal fehlte im Angriffsdrittel jemand, der Bälle unter Druck technisch sauber verarbeiten kann. Für Gnabry und Karl könnte das baldige Musiala-Comeback bedeuten, dass sie eher wieder auf dem Flügel eingesetzt werden.

Hiroki Ito: Seine Konkurrenten in München sind Stanisic und Kim Anders als Davies und Musiala hat Ito erstmal keinen vorgezeichneten Weg in die Bayern-Startelf. Seine Qualitäten deutete der Japaner in seinen wenigen Minuten nach der Verletzung aber schon an. In Erinnerung blieb vor allem seine punktgenaue Seitenverlagerung auf Michael Olise bei seinem Comeback gegen den SC Freiburg. Ito konnte beim FC Bayern wegen der vielen Verletzungen noch nicht wirklich zeigen, wie gut er ist. Beim VfB Stuttgart war er zuvor einer der besten Aufbauspieler. Eine Qualität, die vor allem Minjae Kim in der Innenverteidigung etwas abgeht. Und auch Jonathan Tah ist trotz seiner starken Auftritte nicht für eine besonders vertikale Spieleröffnung bekannt. Ob Ito aber auf dieser Position viele Einsätze sammeln wird, bleibt abzuwarten. Unter Kompany kam er bereits dreimal als Linksverteidiger zum Einsatz. Bedeutet also, dass er ein weiterer Konkurrent für Stanisic sein wird.

