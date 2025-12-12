Mario Basler kritisiert den Hype um Lennart Karl. Der Ex-Profi sieht in dem 17-Jährigen "nicht als das große Talent" und rechnet mit einer baldigen Ausleihe.

von Oliver Jensen

Lennart Karl begeistert den FC Bayern München, die Bundesliga und ganz Deutschland - nur Mario Basler nicht.

Der frühere Bayern-Spieler, der oftmals provokante Meinungen in der Öffentlichkeit vertritt, kritisierte den 17-Jährigen in einem Interview mit dem Portal "Absolut Fussball".

"Man macht Karl jetzt zum größten Talent beim FC Bayern. Ich weiß nicht, was Musiala davon hält. Er war ja auch drei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum", sagte Basler.

Damit liegt Basler allerdings falsch. Jamal Musiala stieß erst mit 16 Jahren zur Jugend des deutschen Rekordmeisters, kam im Sommer 2019 vom FC Chelsea nach München. Etwa ein Jahr später gehörte er bereits zum Profi-Kader der Bayern.

"Ich finde, zwischen Musiala und Lennart Karl ist schon noch ein großer Unterschied", betonte der 56-Jährige. "Was mich an der ganzen Geschichte aufregt, ist, dass man ja gezwungermaßen beim FC Bayern jetzt die jungen Spieler einbaut - so ein Stück weit."