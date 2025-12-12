Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Lennart Karl ist laut Ex-Profi kein großes Talent: "Weiß nicht, was Musiala davon hält"
- Aktualisiert: 12.12.2025
- 14:33 Uhr
- Oliver Jensen
Mario Basler kritisiert den Hype um Lennart Karl. Der Ex-Profi sieht in dem 17-Jährigen "nicht als das große Talent" und rechnet mit einer baldigen Ausleihe.
Lennart Karl begeistert den FC Bayern München, die Bundesliga und ganz Deutschland - nur Mario Basler nicht.
Der frühere Bayern-Spieler, der oftmals provokante Meinungen in der Öffentlichkeit vertritt, kritisierte den 17-Jährigen in einem Interview mit dem Portal "Absolut Fussball".
"Man macht Karl jetzt zum größten Talent beim FC Bayern. Ich weiß nicht, was Musiala davon hält. Er war ja auch drei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum", sagte Basler.
Damit liegt Basler allerdings falsch. Jamal Musiala stieß erst mit 16 Jahren zur Jugend des deutschen Rekordmeisters, kam im Sommer 2019 vom FC Chelsea nach München. Etwa ein Jahr später gehörte er bereits zum Profi-Kader der Bayern.
"Ich finde, zwischen Musiala und Lennart Karl ist schon noch ein großer Unterschied", betonte der 56-Jährige. "Was mich an der ganzen Geschichte aufregt, ist, dass man ja gezwungermaßen beim FC Bayern jetzt die jungen Spieler einbaut - so ein Stück weit."
Basler sieht Karl "nicht als das große Talent. Und ich glaube auch nicht, dass er auf Dauer beim FC Bayern bleibt. Auch der wird irgendwann ausgeliehen, weil beim FC Bayern musst du außergewöhnlich sein wie Musiala."
Lennart Karl: Lothar Matthäus, Olaf Thon und Dietmar Hamann schwärmen
Mit dieser Meinung steht Basler allerdings ziemlich alleine da.
Lothar Matthäus verglich ihn "Sport Bild" bereits mit Lionel Messi und stelle fest: "In diesem Alter ist er weiter, als es Messi zur gleichen Zeit war: Messi hat länger auf ein Tor gewartet und hatte statistisch nicht die Einsatzzeiten, die Karl nun schon bekommt."
Auch Olaf Thon erklärte im ran-Interview, Karl erinnere ihn an Messi.
Didi Hamann lobte den Youngster in der "Sky"-Sendung "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" ebenfalls: "Es ist beeindruckend, dass ein 17-Jähriger mit seinen technischen Fähigkeiten und einem gesunden Selbstbewusstsein Stars wie Harry Kane und Michael Olise in den Schatten stellt. Ich habe so etwas noch nie gesehen, welchen Einfluss er auf eine europäische Top-Mannschaft hat."
Und weiter: "Wenn Jamal Musiala zurückkommt, muss er erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt."