FC Bayern München: Kingsley Coman wohl vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Kurz vor dem Start der neuen Bundesligasaison kommt beim FC Bayern Bewegung in die Personalie Kingsley Coman.

Beim FC Bayern München kommt kurz vor dem Saisonstart offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Kingsley Coman dürfte die Münchner demnächst verlassen.

Wie unter anderem "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, soll sich Coman mit Al-Nassr über einen Wechsel nach Saudi-Arabien einig sein.

Demnach soll auch der FC Bayern München bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.

Um schnellstmöglich Ersatz zu finden, soll der Rekordmeister laut "Bild" nun in der Causa Coman aufs Tempo drücken und auf einen baldigen Verkauf hoffen.