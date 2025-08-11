Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und Joyn
FC Bayern München: Kingsley Coman wohl vor Wechsel nach Saudi-Arabien
- Aktualisiert: 11.08.2025
- 11:19 Uhr
- SID/ran.de
Kurz vor dem Start der neuen Bundesligasaison kommt beim FC Bayern Bewegung in die Personalie Kingsley Coman.
Beim FC Bayern München kommt kurz vor dem Saisonstart offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Kingsley Coman dürfte die Münchner demnächst verlassen.
Wie unter anderem "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, soll sich Coman mit Al-Nassr über einen Wechsel nach Saudi-Arabien einig sein.
Demnach soll auch der FC Bayern München bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.
Um schnellstmöglich Ersatz zu finden, soll der Rekordmeister laut "Bild" nun in der Causa Coman aufs Tempo drücken und auf einen baldigen Verkauf hoffen.
Al-Nassr lockt Coman wohl mit Mega-Gehalt
Flügelstürmer Coman spielt seit 2015 für den Fußball-Rekordmeister, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman, um dessen Abschied es schon länger Gerüchte gibt, zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.
"Ich will gerne bei Bayern bleiben. Ich habe zwei Jahre Vertrag, das ist einfach. Es passieren zwar viele Sachen im Fußball, man kann es nicht wissen. Aber ich habe Vertrag und fühle mich wohl", sagte der Franzose.
Bei Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo, könnte der 29-Jährige Berichten zufolge zwischen 20 und 25 Millionen Euro netto verdienen. In München soll Coman laut "Bild" bislang jährlich 17 Millionen Euro brutto kassieren.