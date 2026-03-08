Fußball
DFB-Team: Leroy Sané zur WM? - Julian Nagelsmann lässt aufhorchen
- Aktualisiert: 08.03.2026
- 21:54 Uhr
- SID
Leroy Sané spielt bei Galatasaray Istanbul eine durchwachsene Saison. Von Julian Nagelsmann gab es nun aber warme Worte.
Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann macht Leroy Sané Hoffnungen für die WM in Nordamerika. "Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel", sagte der DFB-Chefcoach dem "kicker": "Wenn die Gesundheit mitspielt, kann er für uns ein ganz wichtiger Spieler sein."
Nagelsmann hatte den ehemaligen Schalker und Münchner im November zurück in die Nationalmannschaft geholt, gleichzeitig aber betont, dass er nicht mehr viele Chancen bekommen werde.
Sané sammelt Pluspunkte: "Hat super Spiele gemacht"
Damit setzte er offenbar die richtigen Reizpunkte. Beim 6:0 im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei hatte Sané zwei Tore erzielt und zwei weitere eingeleitet.
"Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut", sagte Nagelsmann über den 30-Jährigen, der nach schwierigem Beginn beim türkischen Rekordmeister in Istanbul zumindest zwischenzeitlich besser in Fahrt gekommen ist.
In der türkischen Liga steht Sané bei sechs Toren und vier Assists, in der Königsklasse lediglich bei zwei Vorlagen. Zuletzt flog er im Derby gegen Besiktas mit Rot vom Platz.
Sané-Fragezeichen: Nagelsmann bemängelt Verlässlichkeit
Sané sei, wie der Bundestrainer betonte, eine Wundertüte. "So ehrlich sind wir: Wir wissen bei ihm nie zu 100 Prozent, was am Ende auf den Platz kommt", sagte er.
Nagelsmann stellte aber klar, dass er den 72-maligen Nationalspieler für die Testspiele gegen die Schweiz in Basel (27. März) und gegen Ghana in Stuttgart (31. März) erneut berufen werde. Damit hat Sané beste Aussichten auf einen Platz im WM-Kader für das Mammutturnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli).