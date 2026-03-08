- Anzeige -

Sané sammelt Pluspunkte: "Hat super Spiele gemacht" Damit setzte er offenbar die richtigen Reizpunkte. Beim 6:0 im entscheidenden letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowakei hatte Sané zwei Tore erzielt und zwei weitere eingeleitet. "Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut", sagte Nagelsmann über den 30-Jährigen, der nach schwierigem Beginn beim türkischen Rekordmeister in Istanbul zumindest zwischenzeitlich besser in Fahrt gekommen ist. In der türkischen Liga steht Sané bei sechs Toren und vier Assists, in der Königsklasse lediglich bei zwei Vorlagen. Zuletzt flog er im Derby gegen Besiktas mit Rot vom Platz. WM 2026: Ticket-Wucher bei Deutschland-Spielen

WM 2026: Rapper fordert Undav-Stammplatz im DFB-Team und wirft Rassismus-Frage auf

