FC Bayern München - Klub-Legende rät Hoeneß: "Hör auf"

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 06:33 Uhr
  • SID

Uli Hoeneß hat sich beim FC Bayern München zwar aus der ersten Reihe zurückgezogen, mischt aber als Aufsichtsrat weiter mit. Ein Weggefährte rät dem Patron nun aber dazu loszulassen.

Sepp Maier hat seinem langjährigen Weggefährten Uli Hoeneß nahegelegt, sich endgültig aus den sportlichen Belangen beim FC Bayern München zurückzuziehen. "Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf", sagte der 81-Jährige der "Allgäuer Zeitung".

Hoeneß könne nicht loslassen und mische sich weiterhin in viele Vereinsbelange ein, sagte die Torwartlegende: "Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut."

Gemeinsam wurden Maier und Hoeneß 1974 Weltmeister und gewannen mit dem FC Bayern zahlreiche Titel, darunter den Europapokal der Landesmeister, beide verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Hoeneß über Bayern-Abschied: "Kann nicht aus meiner Haut"

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1979 übernahm Hoeneß mit nur 27 Jahren den Managerposten beim FC Bayern. Später wurde er Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender, ehe er sich 2019 aus der Vereinsführung zurückzog und zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Bis heute sitzt er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat - und meldet sich immer wieder zu aktuellen Themen zu Wort.

Hoeneß sprach am Freitaqabend ebenfalls über ein mögliches Bayern-Ende, wurde bei einem Panel auf dem Münchener Marketing Kongress aber nicht expizit mit der Maier-Aussage konfrontiert. "In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, der FC Bayern läuft so, wie wir uns das vorstellen … vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe kürzlich mal gesagt: Wenn euch das, was ich mache, nicht mehr passt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann gehe ich – und zwar ganz ruhig – auf meinen Berg am Tegernsee", sagte der 73-Jährige.

