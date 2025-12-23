- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Konrad Laimer erhält besondere Auszeichnung

  • Veröffentlicht: 23.12.2025
  • 09:44 Uhr
  • Chris Lugert

Große Ehre für Konrad Laimer: Der Profi des FC Bayern München wurde erstmals zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt.

Konrad Laimer ist erstmals Österreichs Fußballer des Jahres 2025. Der Profi des FC Bayern München setzte sich bei der von der "APA" durchgeführten Wahl gegen Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) durch.

"Solche Auszeichnungen sind eine große Wertschätzung und zugleich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", wird Laimer zitiert. An der Wahl nahmen die Trainer der zwölf österreichischen Erstligisten teil.

Lob gab es auch von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. Der frühere Bundesligatrainer sprach von "einer hochverdienten und hervorragenden Wahl" und erklärte: "Er ist nicht nur ein großartiger und hochprofessioneller Fußballer, sondern auch ein bodenständiger Mensch, den ich sehr schätze."

Rangnick lobt Laimer: "Setzt Maßstäbe"

Zudem stellte Rangnick die sportliche Entwicklung von Laimer hervor. "Besonders beeindruckend ist, wie er die Rolle des Außenverteidigers neu interpretiert und damit internationale Maßstäbe setzt. Koni hat in diesem Jahr maßgeblich zum Erfolg des FC Bayern sowie der österreichischen Nationalmannschaft beigetragen", sagte er.

Laimer spielt seit 2023 beim FC Bayern, zuvor durchlief er das Red-Bull-Programm bei RB Salzburg und RB Leipzig. Bei den Münchnern hat sich der 28-Jährige auf der Rechtsverteidigerposition festgespielt und mit überragenden Leistungen die Herzen der Fans erobert.

In der laufenden Spielzeit kam Laimer bereits in 28 Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei an neun Toren direkt beteiligt. Mit der österreichischen Nationalmannschaft qualifizierte er sich jüngst für die WM 2026.

