Große Ehre für Konrad Laimer: Der Profi des FC Bayern München wurde erstmals zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt.

Konrad Laimer ist erstmals Österreichs Fußballer des Jahres 2025. Der Profi des FC Bayern München setzte sich bei der von der "APA" durchgeführten Wahl gegen Christoph Baumgartner (RB Leipzig) und Marko Arnautovic (Roter Stern Belgrad) durch.

"Solche Auszeichnungen sind eine große Wertschätzung und zugleich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", wird Laimer zitiert. An der Wahl nahmen die Trainer der zwölf österreichischen Erstligisten teil.

Lob gab es auch von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. Der frühere Bundesligatrainer sprach von "einer hochverdienten und hervorragenden Wahl" und erklärte: "Er ist nicht nur ein großartiger und hochprofessioneller Fußballer, sondern auch ein bodenständiger Mensch, den ich sehr schätze."