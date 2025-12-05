- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Vincent Kompany bestätigt - FCB-Star vor Comeback gegen Mainz 05

  • Aktualisiert: 05.12.2025
  • 11:25 Uhr
  • SID
Article Image Media

Gute Nachrichten für den FCB: Linksverteidiger Alphonso Davies wird voraussichtlich noch dieses Jahr Pflichtspielminuten sammeln.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat ein baldiges Comeback von Alphonso Davies in Aussicht gestellt.

"Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann. Da sind wir schon sehr froh. Es sieht gut aus", sagte Kompany vor dem Südgipfel am Samstag (15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart.

Das nächste Ligaspiel des Rekordmeisters findet gegen Mainz 05 statt (14. Dezember).

Davies hatte sich im März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Trotz der langen Pause erwartet Kompany den 25-Jährigen "ganz stark zurück. Er hat keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung."

FC Bayern: Bei Musiala ist Geduld gefragt

Bei Jamal Musiala rechnet der Bayern-Coach dagegen nicht mit einer Rückkehr noch in diesem Jahr.

Der 22-Jährige sei zwar wieder "ein bisschen weiter, es läuft auch alles gut. Wenn er in diesem Jahr noch ein paar Mal mit uns trainieren kann, dann sind wir sehr zufrieden. Dann kann 2026 sein Jahr werden", sagte Kompany.

Musiala hatte sich Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen PSG (0:2) eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

Beim VfB muss der FC Bayern voraussichtlich auf Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verzichten.

Lieblingsgegner VfB Stuttgart: 15 der letzten 16 Spiele gewonnen

Der Mittelfeldspieler war im DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2) kurz nach der Pause ausgewechselt worden.

Es sei aber "nichts Schlimmes", so Kompany, "ob er fit ist für Stuttgart, müssen wir noch sehen".

Am Dienstag (18:45 Uhr) in der Champions League gegen Sporting Lissabon dürfte Pavlovic wieder dabei sein.

Stuttgart war für die Bayern in den letzten Jahren immer ein sehr gutes Pflaster. Inklusive des Supercups im August hat der FC Bayern 15 der vergangenen 16 Pflichtspiele beim VfB für sich entschieden. Die einzige Ausnahme war ein 1:3 in der Bundesliga im Mai 2024 gewesen.

Auch interessant: Hertha BSC: Markus Babbel exklusiv - "Qualität für den Aufstieg ist da"

