FC Bayern München: Vincent Kompany bestätigt - FCB-Star vor Comeback gegen Mainz 05

Gute Nachrichten für den FCB: Linksverteidiger Alphonso Davies wird voraussichtlich noch dieses Jahr Pflichtspielminuten sammeln. Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat ein baldiges Comeback von Alphonso Davies in Aussicht gestellt. "Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann. Da sind wir schon sehr froh. Es sieht gut aus", sagte Kompany vor dem Südgipfel am Samstag (15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart. Das nächste Ligaspiel des Rekordmeisters findet gegen Mainz 05 statt (14. Dezember). Davies hatte sich im März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten.

Trotz der langen Pause erwartet Kompany den 25-Jährigen "ganz stark zurück. Er hat keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung."

