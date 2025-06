Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App. "Katastrophal": Ibiza-Trip der Bayern erzürnt Klub-Legende

Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 15:30 RB Leipzig RB Leipzig 3:3 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern 2:0 Beendet M'gladbach Bor. Mönchengladbach Bundesliga 2024/2025 - 34. Spieltag 15:30 1899 Hoffenheim Hoffenheim 0:4 Beendet Bayern Bayern München

+++ 3. Juni, 17:49 Uhr: Peretz wohl vor Leihe nach Eindhoven +++ Der FC Bayern München hat wohl einen Abnehmer für Ersatzkeeper Daniel Peretz gefunden. Wie "Voetbal International" berichtet, soll der 24-jährige Israeli vor einer Leihe in die niederländische Eredivisie zu Meister PSV Eindhoven stehen. Der Deal stehe demnach kurz vor dem Abschluss, und auch eine Kaufoption dürfte diskutiert werden. In München hat der 24-Jährige noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, konnte sich bislang aber nicht durchsetzen. In Eindhoven könnte Peretz die Nachfolge des bisherigen Stammkeepers Walter Benitez antreten, der die PSV im Sommer verlassen wird.

+++ 3. Juni, 07:11 Uhr: Bleibt Tel in London? +++ Im Februar wechselte Mathys Tel auf Leihbasis vom FC Bayern München zu den Tottenham Hotspur. Damals überwiesen die Londoner rund zehn Millionen Euro Leihgebühr und sicherten sich eine Kaufoption für weitere 50 Millionen Euro. Laut "Sky" besteht ein Interesse seitens der "Spurs" Tel weiterhin zu halten. Doch nicht für diesen zu hohen Preis. Demnach prüfen die Londoner gerade weitere Alternativen zum Franzosen. Zudem wollen sie die Leihe von Tel noch einmal verlängern. Damit die Bayern da mitspielen, soll die Leihgebühr hoch ausfallen und eine Kaufpflicht verankert werden. FCB-Sportvorstand Max Eberl soll jedoch einen direkten Verkauf anstreben. Der 20-jährige Offensivspieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 20 Pflichtspiele für den Premier-League-Klub. Dabei schoss er drei Tore und bereitete einen Treffer vor. Der Kontrakt bei den Bayern geht noch bis 2029.

+++ 2. Juni, 20:37 Uhr: Kingsley Coman steht wohl vor Bayern-Abgang +++ Das Kapitel FC Bayern könnte im Sommer für Kingsley Coman zu Ende gehen. Der Franzose beschäftigt sich wohl ernsthaft mit einem Abschied aus München, wie Fabrizio Romano berichtet. Laut dem Transferexperten bemühen sich mehrere Klubs um den Flügelstürmer, dessen Vertrag in München noch bis 2027 gültig ist. Ganz vorne mit dabei bleibt der FC Barcelona, der bereits im vergangenen Sommer an Coman interessiert war. Hansi Flick kennt den 28-Jährigen aus der gemeinsamen Zeit beim deutschen Rekordmeister und schätzt ihn sehr. Coman erzielte unter dem deutschen Coach das entscheidende Tor im Champions League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain. Dem Bericht zufolge liebäugelt neben dem spanischen Meister auch die Premier League mit dem Flügelflitzer. Auch in Saudi Arabien hat Coman demnach Interesse geweckt - Gerüchte über einen Abgang in Richtung Wüste tauchten bereits im vergangenen Sommer auf.

+++ 2. Juni, 17:22 Uhr: Nächster Premier-League-Klub klopft bei Sane an +++ Nachdem zuletzt Gerüchte über ein Interesse von Tottenham Hotspur an Leroy Sane aufgetaucht sind, soll nun der nächste Premier-League-Klub mit einer Verpflichtung des Flügelspielers liebäugeln. So berichtet der Podcast "Bayern Insider" von einem weiteren Interessenten aus London - demnach soll der FC Arsenal bei Sane-Berater Pini Zahavi vorstellig geworden sein. Die Gunners können mit Champions-League-Fußball locken. Der FC Bayern hofft weiterhin auf einen Verbleib des deutschen Nationalspielers , dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Beim Rekordmeister möchte man aber nicht um jeden Preis verlängern, da Sane in seiner Zeit in München nie konstant liefern konnte. Ein Abgang des Flügelstars wird dem Bericht zufolge immer wahrscheinlicher.

+++ 2. Juni, 10:50 Uhr: Tel-Abschied? Bayern geht offenbar auf Tottenham zu Der FC Bayern ist wohl bereit, Mathys Tel zu den Spurs ziehen zu lassen. Zwar möchte der Europa-League-Sieger die vereinbarte Kaufoption nicht ziehen, jedoch könnte ein Deal zu einer geringeren Summe über die Bühne gehen. Laut Informationen der "Bild" zeigen sich die Münchner kompromissbereit und könnten ihre Forderung auf etwa 35 Millionen Euro reduzieren. Die Verhandlungen führt offenbar CEO Jan-Christian Dreesen, der sehr gute Kontakte zu den Tottenham-Verantwortlichen haben soll. Tel war im Winter per Leihe zu den Spurs gewechselt. Neben der Leihgebühr von zehn Millionen Euro soll eine Kaufklausel in Höhe von weiteren 50 Millionen Euro in den Deal verankert worden sein. Nach seiner enttäuschenden Hinrunde in München konnte der junge Franzose aber auch auf der Insel nicht so ganz überzeugen. Folgerichtig ist der FCB also wohl bereit, die Forderung um 15 Millionen Euro zu reduzieren. Vor rund einem Jahr galt der 20-Jährige noch als kommender Star beim FC Bayern, der unter Vincent Kompany durchstarten könnte. Die Hoffnung auf den Durchbruch scheint in München nun aber nicht mehr sonderlich groß zu sein. Für einen Abschied spricht auch, dass der Angreifer nicht zur Klub-WM fahren wird. Tel hat die Freigabe für die U21-EM (live in Sat1, auf Joyn und ran.de) erhalten, für die es keine Abstellungspflicht von Seiten der Vereine gibt. Tel steht im Kader der französischen U21.

+++ 1. Juni, 17:50 Uhr: Bayern-Interesse an Eze offenbar konkret +++ Der FC Bayern möchte nach der Transfer-Schlappe bei Florian Wirtz offenbar ein Statement setzen. Dieses könnte mit der Verpflichtung von Crystal-Palace-Star Eberechi Eze einhergehen. Laut Informationen des ehemaligen Manchester-United- und Blackburn-Chef-Scouts Mick Brown steht der 26-Jährige auf der Wunschliste von Bayern-Coach Vincent Kompany. Dies erklärte Brown gegenüber der englischen Quelle "Football Insider". Die Münchner sollen Eze als ideale Ergänzung zum Offensiv-Trio Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane ansehen. Eine entscheidende Trumpfkarte im Werben der Münchner könnte Olise sein. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Crystal Palace und sollen eine enge Freundschaft pflegen. Eze hat beim Premier-League-Klub zwar noch bis 2027 Vertrag, verfügt jedoch dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Der FC Bayern müsste diese wohl ziehen, um eine Chance auf den englischen Nationalspieler zu haben, da zahlreiche Premier-League-Klubs mit in der Verlosung sind. Ob die Münchner allerdings wirklich so viel zahlen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Der 26-Jährige spielt meist zentral im offensiven Mittelfeld und nur gelegentlich als Linksaußen. Dies könnte einen Transfer verhindern, da die Münchner eigentlich auf der Suche nach einem klassischen Linksaußen sein sollen. Eze hat in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen 14 Tore geschossen und elf Buden aufgelegt. Seinen wichtigsten Treffer erzielte er am 17. Mai, als er im FA-Cup-Finale gegen Manchester City das entscheidende 1:0 markierte.

+++ 1. Juni, 9:50 Uhr: Bayern sollen sich nach Woltemade erkundigt haben +++ Nick Woltemade gilt als einer der Senkrechtstarter der Saison. Nach Anfangsschwierigkeiten startete der von Werder Bremen geholte Offensivspieler beim VfB Stuttgart durch. Nachdem er international zum Zuschauen verdammt war, überzeugte der U21-Nationalspieler in Bundesliga und DFB-Pokal mit 17 Toren in 33 Einsätzen. Diese starke Bilanz soll auch den FC Bayern München zeitig auf den Plan gerufen haben. Nach "Bild"-Informationen fragte der Rekordmeister bereits im Februar nach dem Spiel in Stuttgart "gaaanz vorsichtig" bei Woltemade an, ob in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel festgeschrieben ist. Dass die Antwort Nein gelautet haben soll, dürfte an der Säbener Straße für Ernüchterung gesorgt haben. Dennoch ist ein Transfer natürlich alles andere als ausgeschlossen, angesichts eines bis 2028 laufenden Kontrakts müsste der FC Bayern aber wohl tiefer in die Tasche greifen. Ein weiteres Bild vom baumlangen Ballvirtuosen können sich die Bosse während des Finalturniers der Nations League und anschließend bei der U-21-EM in der Slowakei (live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) machen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers