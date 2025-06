Paris Saint-Germain holt sich auf eindrucksvolle Art und Weise den Titel. Beim Abfeiern des neuen Champions muss man aber differenzieren. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Es war eine Machtdemonstration. Ein Ausrufezeichen. Nein, gleich mehrere waren es. Nachhaltige, eindrückliche.

Denn es war eine historische Darbietung, echte Fußballkunst, verbunden mit Spielwitz und einer Mannschaft, die sich als Team versteht und weiß, was sie will und was sie dafür auf dem Platz tun muss.

Es war eine Demütigung des Gegners, ein Klassenunterschied, und das bei einem Kontrahenten, der nicht Dinamo Zagreb oder Celtic Glasgow hieß, sondern Inter Mailand.

Es war ein Auftritt, der einer taktischen und spielerischen Perfektion schon recht nahe kam. Eine rauschende Nacht in der Champions League, im Finale, das alleine PSG gehörte.