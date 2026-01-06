Die enttäuschende Leihe von Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern München zum Hamburger SV steht vor einem verfrühten Ende. Den Israeli zieht es nach England.

Torhüter Daniel Peretz steht vor einem vorzeitigen Abschied vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Der 25-Jährige, der seit Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen ist, sei "für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt" worden, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit.

Peretz soll sich Medienberichten zufolge dem englischen Zweitligisten FC Southampton anschließen.