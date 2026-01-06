Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern München: Leihspieler Daniel Peretz vor Abschied vom Hamburger SV - Wechsel auf die Insel bevorstehend
- Aktualisiert: 06.01.2026
- 17:34 Uhr
- SID
Die enttäuschende Leihe von Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern München zum Hamburger SV steht vor einem verfrühten Ende. Den Israeli zieht es nach England.
Torhüter Daniel Peretz steht vor einem vorzeitigen Abschied vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. Der 25-Jährige, der seit Sommer vom deutschen Rekordmeister Bayern München ausgeliehen ist, sei "für Gespräche bezüglich seiner Zukunft freigestellt" worden, teilten die Norddeutschen am Dienstag mit.
Peretz soll sich Medienberichten zufolge dem englischen Zweitligisten FC Southampton anschließen.
Peretz vor Abschied vom HSV: Nur Nummer zwei hinter Heuer Fernandes
Peretz war beim HSV nicht an Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes vorbeigekommen. Der Israeli, der laut Medien zuletzt bereits dem Training der Hamburger ferngeblieben war, kam nur zu zwei Einsätzen im DFB-Pokal. In München besitzt Peretz noch einen Vertrag bis 2028.