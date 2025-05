Die Vertrags-Posse um Leroy Sane beim FC Bayern München geht weiter. Max Eberl bestätigte nun, dass der Offensivspieler das Angebot des Klubs nicht annehmen will. Noch aber hofft er auf einen Sinneswandel.

Die sportliche Zukunft von Leroy Sane ist weiterhin offen, nachdem der Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München nach wie vor noch nicht verlängert hat.

Nun ist klar: Das wird er auch nicht mehr tun, zumindest nicht zu den vorgelegten Konditionen. Das bestätigte Bayerns Sportvorstand Max Eberl nach dem Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim (4:0).

"Er hat heute gesagt, er möchte unser Angebot in dieser Form nicht annehmen", sagte Eberl. Ganz ausschließen wollte er aber nicht, dass der Nationalspieler seine Meinung vielleicht noch ändern könnte.

"Es gibt kein böses Blut. Das Angebot ist da. Wir haben unseren Wunsch geäußert. Man spürt, zumindest nach meinem Empfinden, dass Leroy bleiben möchte. Jetzt schauen wir mal, was die nächsten Tage passiert", sagte Eberl.

Wie die "Bild" zuvor berichtete, wollen die Münchner nicht noch einmal finanziell nachlegen. Bei der nun abgelehnten Offerte hätte Sane wohl ein festes Jahresgehalt von zehn Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen erhalten. Doch dies scheint Sane und seinem neuen Berater Pini Zahavi zu wenig zu sein.

"Ich weiß nicht, was ihr immer für ein Theater macht. Das ist doch nicht euer Problem, das ist unser Problem. Und wenn er sich entschieden hat, dann sagen wir euch Bescheid. Es interessiert mich nicht, was ihr für einen Schmarrn erzählt. Das ist seine Entscheidung, dafür braucht er halt Zeit. Das Theater ist nicht für euch wichtig, sondern für uns", reagierte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Rande der Meisterfeier im Münchner Rathaus am Sonntag auf Nachfragen gereizt.