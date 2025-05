Anzeige

Manuel Neuer (Tor) Fehlte aufgrund von Verletzungen zweimal wochenlang und kam daher nur auf 22 Bundesliga-Spiele. Zeigte aber seine gewohnte Klasse, wenn er fit war. Auch mit 39 Jahren gehört er immer noch zu den Besten seines Fachs in Deutschland. Im Vergleich zur vergangenen Bundesliga-Saison, in der der Weltmeister von 2014 einmal häufiger zum Einsatz kam, steigerte er sich noch einmal deutlich, was die Spiele ohne Gegentor (13:7) und die Anzahl der Gegentreffer (15:33) betrifft. Wirkliche Patzer, wie die erste Rote Karte seiner gesamten Karriere nach einem Bodycheck gegen Frimpong bei der Pokal-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, blieben die Ausnahme. ran-Note: 2

Jonas Urbig (Tor) Kam im Winter für eine Sockelablöse von sieben Millionen Euro aus Köln, um die kurzfristige Not bei den Torhütern zu lindern und womöglich als langfristiger Ersatz für Manuel Neuer aufgebaut zu werden. Für sein junges Alter von 21 Jahren meisterte er den Sprung ins kalte Bayern-Wasser erstaunlich gut. Auf der Linie zeigte er teilweise schon herausragend gute Reflexe. In der Strafraumbeherrschung aber muss er sich noch steigern. Slapstick-Fehler wie beim frühen Gegentor in Leipzig dürfen ihm nicht allzu oft passieren, wenn er wirklich mal die Nummer 1 bei den Bayern werden will. ran-Note: 3

Daniel Peretz (Tor) Kam wettbewerbsübergreifend nur in fünf Spielen zum Einsatz und musste in jeder Partie mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Zweimal, in der Bundesliga beim 1:2 in Mainz und im DFB-Pokal beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen, ging er mit den Bayern als Verlierer vom Platz. Auch wenn der Israeli sich bei keinem Gegentor etwas zu Schulden kommen ließ, wird er langfristig bei den Bayern keine Rolle spielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. ran-Note: 3

Sacha Boey (Abwehr) Dass der Rechtsverteidiger während der gesamten Saison nur ein einziges Mal über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz kam, sagt schon sehr viel über seine Leistungen in der abgelaufenen Spielzeit aus. Dabei stand er aufgrund des langen, verletzungsbedingten Ausfalls von Josip Stanisic zum Saisonauftakt in der Startelf. Die Chance, die ihm Trainer Vincent Kompany im Spiel beim VfL Wolfsburg gab, konnte der Franzose weder in der Partie noch in den weiteren Spielen der Saison nutzen, in denen er zum Einsatz kam. ran-Note: 5

Alphonso Davies (Abwehr) Der einstige Shooting-Star erlebte eine sehr turbulente Saison - auf dem Rasen und abseits davon. In der Hinrunde waren seine Leistungen noch erstaunlich solide, wenn man bedenkt, wie lange und geräuschvoll sich die Verhandlungen über einen neuen Vertrag hingezogen haben. Im Februar dann setzte der Kanadier seine Unterschrift unter den neuen Kontrakt und avancierte in den Playoffs der Champions League mit seinem Last-Minute-Tor im Rückspiel gegen Celtic Glasgow zum umjubelten Matchwinner. Anschließend ging es wieder in ein kleines Tal, ehe er sich im März bei einem Länderspiel einen Kreuzbandriss zuzog und für den Rest der Saison ausfiel. ran-Note: 3

Eric Dier (Abwehr) Unter Kompany zunächst nur als Ersatz eingeplant, wurde der Engländer aufgrund des fast schon absurden Verletzungspechs in der Abwehr im Laufe der Rückrunde noch zum Stammspieler. Machte in der Verteidigung nicht viel falsch und überzeugte durch sicheres Stellungsspiel. In Sachen Schnelligkeit und Spielaufbau offenbarte er aber Schwächen und passt daher nicht wirklich in Kompanys Anforderungsprofil. Wohl auch deshalb trennen sich die Wege beider Parteien im Sommer, Dier heuert bei der AS Monaco an. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (Abwehr) Beim Portugiesen wechselten sich Licht und Schatten in dieser Saison besonders häufig ab. Unterirdische Leistungen wie im Heimspiel gegen St. Pauli mischten sich unter sehr starke Auftritte, wie in der Partie gegen seinen Ex-Klub aus Dortmund, als er erst nach der Pause eingewechselt wurde und prompt das Spiel der Bayern belebte. Bei allem Offensivdrang bleibt sein großes Problem die defensive Absicherung seiner Seite, ob links oder rechts. ran-Note: 4

Hiroki Ito (Abwehr) Unter den vielen Pechvögeln der Bayern war der Japaner wohl der größte. Gleich zweimal brach er sich den Mittelfuß und kam daher in Bundesliga und Champions League lediglich zu insgesamt acht Einsätzen. In der kurzen Phase im Februar und März, in der er fit war, deutete der Ex-Stuttgarter einerseits an, wie wertvoll er für das Team sein kann. Andererseits war ihm aber nach sechsmonatiger Ausfallzeit anzumerken, dass ihm die Spielpraxis fehlt. ran-Note: 4

Min-jae Kim (Abwehr) Auch der Südkoreaner spielte eine sehr durchwachsene Saison. Nachdem er schwer reinkam, stabilisierte er sich und profitierte dabei auch vom Vertrauen des Trainers, der ihn dank seiner Schnelligkeit und Ballsicherheit zum Stammspieler machte. Je weiter die Saison fortschritt, desto fehler- und verletzungsanfälliger wurde er jedoch. Noch bevor der ehemalige Neapel-Profi wegen Achillessehnenproblemen die Spielzeit endgültig beendete, spielte er unter starken Schmerzen. ran-Note: 4

Josip Stanisic (Abwehr) Nach der starken Saison als Leihspieler bei Bayer Leverkusen holten ihn die Bayern mit großen Erwartungen zurück. Doch so richtig konnte er sie nicht erfüllen. Zum einen, weil sich der Kroate gleich zu Saisonbeginn eine schwere Verletzung zuzog und monatelang ausfiel. Zum anderen, weil er vor allem in der Champions League nicht immer überzeugen konnte. In der Schlussphase der Saison steigerte er sich allerdings merklich. ran-Note: 3

Dayot Upamecano (Abwehr) Von Beginn an bei Kompany in der Innenverteidigung gesetzt, zeigte der Franzose über weite Strecken der Saison solide Leistungen. Ähnlich wie bei Stanisic klaffte jedoch zuweilen eine große Lücke zwischen seinen konstant guten Vorstellungen in der Bundesliga und denen in der Königsklasse. Vor allem bei den Niederlagen in Barcelona (1:4) und Rotterdam (0:3) offenbarte er Schwächen. Wegen eines Knorpelschadens endete seine Saison vorzeitig. ran-Note: 3

Kingsley Coman (Mittelfeld) Im Gegensatz zu früheren Jahren blieb der Franzose bis auf ein, zwei Kleinigkeiten in dieser Saison von Verletzungen verschont. Dennoch tat er sich in der - zugegebenermaßen exzellent besetzten - Offensive der Bayern schwer, auf Einsatzminuten zu kommen. Nur zweimal spielte er in der Bundesliga durch. Dementsprechend kommt er nur auf neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Assists) und liegt damit in der vereinseigenen Rangliste nur auf Platz sieben. ran-Note: 4

Serge Gnabry (Mittelfeld) Ähnliches gilt für den deutschen Nationalspieler. Zu Beginn durfte er noch in der Startelf ran, ehe der frühere Arsenal-Spieler im gnadenlosen Konkurrenzkampf auf den offensiven Außenbahnen immer weiter ins Hintertreffen geriet und meist nur zu Kurzeinsätzen kam. Da er sich aber im vergleichbaren Maß wie Stanisic im Laufe der Rückrunde steigerte, fällt die Gesamtbewertung etwas besser aus als die von Coman. ran-Note: 3

Leon Goretzka (Mittelfeld) Das Stehaufmännchen dieser Saison! Galt er im vergangenen Spätsommer noch als Verkaufskandidat Nummer 1, kämpfte sich der Ex-Schalker eindrucksvoll zurück in die Startelf der Bayern. Dabei profitierte er zwar von der Verletzung von Joao Palhinha. Doch die Chance muss man erstmal nutzen - und er nutzte sie. Nicht nur bei den Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann holte ihn nach 16-monatiger Pause zurück ins DFB-Team. Auch wenn er in den letzten Saisonspielen nicht mehr ganz an die Leistungen vom Beginn des Kalenderjahres anknüpfen konnte, gehört er zu den Gewinnern bei den Bayern. ran-Note: 2

Joao Palhinha (Mittelfeld) Kurz vor seiner Verletzung sah es so aus, als ob er sich zu einem Leistungsträger entwickeln könnte. Dann zog er sich im November einen Muskelbündelriss zu, und ab diesem Zeitpunkt ging es für den Portugiesen bergab. Die meiste Zeit musste er die Spiele von der Bank aus verfolgen. Kam er doch mal zum Einsatz, reihte er eine schwache Vorstellung an die nächste. Trotz seines noch bis 2028 laufenden Vertrags erscheint die Zukunft in München alles andere als sicher. ran-Note: 5

Joshua Kimmich (Mittelfeld) Die bajuwarische Zuverlässigkeit in Person. Wettbewerbsübergreifend kommt der Defensiv-Allrounder auf exakt 50 Spiele, die meisten davon über die komplette Distanz. Der Aggressive Leader gehört nicht nur zu den wichtigsten Antreibern und Stabilisatoren dieser Bayern-Mannschaft, sondern auch noch zu den torgefährlichsten Spielern. Mit drei Toren sowie sieben Vorlagen belegt er im klubinternen Ranking Platz sechs in dieser Bundesliga-Saison. Und das als defensiver Mittelfeldspieler. ran-Note: 2

Konrad Laimer (Mittelfeld) Wenn Kimmich Mister Zuverlässigkeit ist, dann ist er die Allzweckwaffe der Bayern. Ob zentraler Mittelfeldspieler, rechter oder linker Verteidiger: Kompany konnte den Österreicher überall dort hinstellen, wo Not am Mann war. So unterschiedlich seine Positionen, so schwankend waren aber auch seine Leistungen - vor allem in der Rückrunde. ran-Note: 3

Thomas Müller (Mittelfeld) Um seine Person gab es in dieser Saison die größte Aufregung. Kein Wunder. Wird das Urgestein, das seit 25 Jahren die Knochen für den Verein hinhielt und in der Legenden-Wertung der Bayern gleich hinter Franz Beckenbauer anzusiedeln ist, nach der Klub-WM und reichlich kommunikativen Mängeln vor die Tür gesetzt. Dabei ist die Entscheidung an sich absolut nachvollziehbar. Insgesamt kam er in allen Wettbewerben nur noch in fünf Spielen über 90 Minuten zum Einsatz und auf 14 Torbeteiligungen (sechs Tore, acht Assists). ran-Note: 4

Jamal Musiala (Mittelfeld) Sorgte bis zu seiner schweren Verletzung im April für die eine oder andere spektakuläre Aktion - und für die wohl lukrativste Vertragsunterschrift, die es im deutschen Profifußball je gab. Um die 25 Millionen Euro pro Saison, die er bis 2030 einstreichen soll, zu rechtfertigen, muss er sich noch ein wenig steigern. Die vergangene Spielzeit hat aber gezeigt, dass der Offensiv-Star auf einem guten Weg ist. ran-Note: 2

Michael Olise (Mittelfeld) Der Transfer-Coup des vergangenen Sommers! Praktisch ohne Eingewöhnungszeit schlug der Franzose sofort ein und machte sich im hart umkämpften Offensivbereich der Bayern schon nach wenigen Wochen unverzichtbar. Mit insgesamt 38 Scorerpunkten - verteilt über alle Vereinswettbewerbe - ist er nach Harry Kane der zweiterfolgreichste Scorer der Bayern. Doch nicht nur seine beeindruckenden Statistiken, sondern sein gesamtes Repertoire an Ballgefühl, Eleganz und Dribbelstärke machen ihn zu DEM Gewinner der Bayern-Saison. ran-Note: 1

Aleksandar Pavlovic (Mittelfeld) Erst ein Schlüsselbeinbruch, dann das Pfeiffersche Drüsenfieber. Für das Eigengewächs verlief die Saison gesundheitlich nicht nach Plan. Dennoch kam der DFB-Nationalspieler auf ausreichend Einsätze, um sich als Nebenmann von Kimmich vor der Abwehr zu empfehlen. Wechselte sich in der Rückrunde zumeist mit Goretzka in dieser Rolle ab und machte dabei nur selten eine schlechte Figur. ran-Note: 3

Leroy Sane (Mittelfeld) Kompany bewies viel Geduld mit dem gebürtigen Essener, den er noch aus gemeinsamen Zeiten von Manchester City kannte. Und der Flügelstürmer zahlte das Vertrauen seines früheren Mitspielers zurück. Nachdem er in der Hinrunde noch mit teils indiskutablen Leistungen den Unmut der Fans hervorrief, stabilisierte er sich in der Rückrunde zusehends und schloss die Bundesliga-Saison mit 18 Scorerpunkten ab. Dass er sich aber kurz vor der erwarteten Vertragsverlängerung der Berateragentur von "Piranha" Pini Zahavi anschloss und seitdem die Verhandlungen mit neuen Hürden behaftet sind, wirft am Ende doch ein eher schlechtes Bild auf seine Saison. ran-Note: 4

Mathys Tel (Mittelfeld) Die Saison des Youngsters ist gewissermaßen das Gegenstück zu der seines französischen Landsmannes Olise. Im Kampf um die Stammplätze auf den offensiven Außenbahnen war er von Beginn an hoffnungslos unterlegen und kam in der Hinrunde zu keinem einzigen Einsatz über 90 Minuten: weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal oder in der Champions League. Folgerichtig liehen ihn die Bayern zur Rückrunde an Tottenham Hotspur aus, wo es zumindest etwas besser läuft. Die Kaufoption, die bei etwa 60 Millionen Euro liegen soll, wollen die Spurs aber angeblich nicht bezahlen. Seine Leistungen würden so eine Summe auch nicht rechtfertigen. ran-Note: 5