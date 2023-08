Anzeige Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

+++ Update vom 06. August, 11:30 Uhr: Mane-Berater teilt aus! Rassismus-Vorwürfe gegen Bayern und Sane +++ Mit dem Wechsel nach Saudi-Arabien schien das Kapitel Sadio Mane beim FC Bayern abgeschlossen zu sein. Dies ist nun aber mitnichten der Fall. So äußert der Berater des Senegalesen schwerwiegende Vorwürfe gegen den FCB - und gegen Leroy Sane, dem Mane in der vergangenen Saison in der Kabine einen Faustschlag verpasst hatte. "Jeder, der den europäischen Fußball kennt, weiß, dass Leroy Sane ein sehr herablassender Junge ist, während Sadio sehr ruhig ist und das überall gezeigt hat, wo er gespielt hat. Sane hat die Grenzen überschritten", erklärte Mane-Berater Bacary Cisse bei "RMC". So habe sich der deutsche Nationalspieler im besagten Moment "in der Tat" rassistisch geäußert. Sane soll sich zwar später für seine Worte entschuldigt, diese aber wieder geleugnet haben. "Wenn Manes Hautfarbe Leroy Sane gestört hat, dann störte sie auch die Verantwortlichen des FC Bayern München, weil sie nicht verstanden haben, warum sie so viel Geld für diesen Kerl bezahlten sollten", so der Berater. Und weiter: "Sadio war bis zum Schluss professionell, aber die Verantwortlichen bei Bayern waren nicht fair. Zuerst haben sie den Medien verraten, dass sie bereit sind, ihn für 20 Millionen Euro zu verkaufen. Aber nachdem er wieder ins Training zurückgekehrt war und sie sahen, dass es ihm gut ging, haben sie den Preis auf 30 Millionen Euro erhöht." Doch damit nicht genug. Auch Trainer Thomas Tuchel bekam sein Fett weg: "Er entschuldigte sich bei Sadio. Er hatte ihm nämlich versprochen, ihn in seinem Team spielen zu lassen. Aber das geschah nicht, weil er Anweisungen hatte. Das Management sagte ihm, er solle Sadio nicht einsetzen." ran hat den FC Bayern um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen gebeten.

+++ Update vom 05. August, 19:01 Uhr: Krätzig nach Tor gegen Liverpool wohl heiß begehrt +++ Bayern-Talent Frans Krätzig sorgte zuletzt auf der Asien-Tour der Münchner für mächtig Aufsehen. Beim 4:3-Erfolg im Testspiel gegen den FC Liverpool wurde er mit seinem Siegtreffer sogar zum Matchwinner. Laut "Sport1" soll sein Auftritt gegen die "Reds" inklusive Traumtor dafür gesorgt haben, dass sich mittlerweile mehrere Klubs bei den Münchnern wegen Krätzig gemeldet haben. Demnach hoffen diese Interessenten wohl auf eine Leihe des 20 Jahre alten Linksverteidigers, der in München noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update vom 04. August, 07:10 Uhr: Echter Sechser? Matthijs de Ligt widerspricht Kimmich +++ Matthijs de Ligt hat seinem Mitspieler Joshua Kimmich in der Debatte um einen Sechser im Kader zumindest teilweise widersprochen. In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Diskussionen um das Mittelfeld des FC Bayern München. "Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht", erklärte Thomas Tuchel jüngst. Darauf angesprochen, sagte Kimmich zuletzt nüchtern: "Ich bin ein Sechser." Offenbar aber nicht die Art Sechser, die der Trainer sucht, wie nun de Ligt veranschaulichte. "Wir haben das jetzt nicht, das ist die Wahrheit", so der Niederländer mit Bezug auf einen defensiven Mittelfeldspieler, der seine Position hält und die Abwehr stabilisieren kann: "Wenn du eine Holding-Six hast, ist das schön. Wenn du sie nicht hast, musst du mit anderen Spielertypen agieren. Das ist auch gut." Zu Beginn der Transferperiode sollen die Bayern an Declan Rice interessiert gewesen sein. Der Engländer wechselte allerdings zum FC Arsenal. Eine Alternative gab es nicht. Denn auch Tuchel weiß: "Es gibt nur ein paar wenige Spieler, die uns, meiner Meinung nach, besser machen können. Diese Spieler sind manchmal nicht verfügbar; manchmal passieren Dinge, die wir nicht wissen; oder Dinge passieren erst in den nächsten Wochen." Man sei allerdings offen, falls sich auf dem Transfermarkt etwas tut. In den ersten Testspielen setzte Tuchel auf Kimmich und Konrad Laimer im Mittelfeldzentrum. Leon Goretzka blieb ungewohnt häufig außen vor.

+++ Update vom 02. August, 11:10 Uhr: Mathys Tel spricht über seine Zukunft +++ Nach der ersten Saison beim FC Bayern München gibt es viele Spekulationen um die Zukunft von Jungstar Mathys Tel. Der 18-Jährige zeigte in seiner Debütsaison vielversprechende Ansätze. Doch für regelmäßige Einsätze wird es wohl noch nicht reichen - vor allem bei einer Verpflichtung von Harry Kane. Im Interview bei "Sky" gibt Tel nun einen Ausblick auf seine Zukunft: "Ich bin zu 100% ein Bayer. Ich bin beim FC Bayern. Ich will in München besser werden." Tel weiter "Ich will das Triple gewinnen! Wir haben die Qualität dazu." Solche Aussagen dürften die Fans des FC Bayern freuen - gerade nach dem durchwachsenen Ende der letzten Saison.

Anzeige

Anzeige +++ Update vom 02. August, 07:30 Uhr: Kahn-Vertrag aufgelöst - Abfindung wohl bekannt +++ Ende Mai dieses Jahres gab der FC Bayern München die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn bekannt. Allerdings wurde der Vertrag zwischen Kahn und dem Klub erst jetzt aufgelöst. "Im Einvernehmen", wie FCB-Präsident Herbert Hainer gegenüber der "Sport Bild" bekanntgab. "Ich war mit Oliver nach dem Saisonende mehrmals im Austausch, wir haben uns harmonisch über die Auflösung seines Vertrags geeinigt. Es lief alles einvernehmlich", erklärte Hainer. Eigentlich lief der Vertrag des "Titans" noch bis Ende 2024. Für die Vertragsauflösung soll Kahn laut dem Bericht nun auch eine Abfindung in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro kassieren. Das Jahresgehalt des 54-Jährigen soll sich demnach auf rund vier Millionen Euro belaufen haben.

+++ Update vom 31. Juli, 19:10 Uhr: Mane spricht über Bayern-Abschied +++ Sadio Mane wäre gerne beim FC Bayern geblieben. Das bestätigte der Stürmer bei Sky. "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht", sagt Mane: "Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen." Dazu kommt es aber nicht mehr, Mane wird die Münchner in Richtung Saudi-Arabien verlassen, nachdem er in seinem ersten Jahr beim Rekordmeister Highlights erlebte, aber auch Rückschläge. Insgesamt blieb er nach seinem Wechsel vom FC Liverpool an die Isar hinter den Erwartungen zurück. Trainer Thomas Tuchel hat keine Verwendung mehr für ihn. Deshalb wechselt der Senegalese nun zu Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo. Mane muss noch den Medizincheck absolvieren, er soll 40 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren. Dem FC Bayern soll er eine Ablöse von 28 bis 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen. Mane geht trotz aller Enttäuschungen im Guten: "Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft."

+++ Update vom 30. Juli, 11:30 Uhr: FC Bayern mit Verspätung beim Abflug nach Singapur +++ Dazu kommt es aber nicht mehr, Mane wird die Münchner in Richtung Saudi-Arabien verlassen, nachdem er in seinem ersten Jahr beim Rekordmeister Highlights erlebte, aber auch Rückschläge. Insgesamt blieb er hinter den Erwartungen zurück. Deshalb wechselt der Senegalese nun zu Al-Nassr, dem Klub von Cristiano Ronaldo. Mane muss noch den Medizincheck absolvieren, er soll 40 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren. Dem FC Bayern soll er eine Ablöse von 28 bis 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen einbringen. Mane geht trotz aller Enttäuschungen im Guten: "Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft." Ursprünglich sollte der Bayern-Tross am Sonntag um 3:40 Uhr deutscher Zeit von Tokio nach Singapur aufbrechen. Allerdings verzögerte sich der Abflug der Münchner um rund zwei Stunden. Grund dafür war ein Unwetter, das auf der Flugroute wütete. Die Crew beschloss nach einer längeren Beratung, den Taifun zu umfliegen. Nicht mit an Bord war indes Sadio Mane. Der Senegalese soll kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen und hat sich vor dem Abflug angeblich schon vom Team verabschiedet.

+++ 28. Juli, 20:11 Uhr: Matthäus rechnet mit Hernandez ab +++ Der frühere Bayern-Profi Lothar Matthäus hat sich nach dem Abgang von Lucas Hernandez von den Münchnern zu Paris St. Germain sehr kritisch über den französischen Verteidiger geäußert. Er bezeichnete Hernandez in der "Sportbild" als "Paradebeispiel für fehlenden Charakter". "Hernandez hat keine Dankbarkeit gezeigt, keinen Charakter. Hätte er dem FC Bayern dienen wollen, dann hätte er nach den vergangenen vier Jahren mit all den Problemen auf und neben dem Platz - auch privat stand der FC Bayern zu ihm - voller Demut einen neuen Vertrag unterschreiben müssen", erklärte Rekord-Nationalspieler Matthäus.

Im Sommer 2023 verkauften die Münchner ihren einstigen Rekordtransfer Hernandez für kolportierte 45 Millionen Euro Ablöse zu PSG. Sein Vertrag an der Säbener Straße wäre 2024 ausgelaufen. Den Abgang von Hernandez aus München begrüßt Matthäus: "Ich habe schon vor mehreren Monaten gesagt: Wenn für Hernandez ein Angebot kommt, dann gilt für mich der alte Spruch von Reiner Calmund: 'Briefmarke auf den Hintern und weg mit ihm.'“ Im Sommer 2019 zahlte der FCB für Hernandez 80 Millionen Euro Ablöse an Atletico Madrid.

Anzeige

+++ 28. Juli, 09:35 Uhr: Wucherpreise für öffentliches Bayern-Training +++ Der FC Bayern München kann sich auf der aktuellen Asien-Tour über die Unterstützung seiner Fans vor Ort freuen, allerdings müssen die Anhänger in Japan tief in die Tasche greifen, um ihre Stars zu sehen - sogar bei normalen Trainingseinheiten. So mussten Erwachsene zuletzt umgerechnet satte 38 Euro Eintritt für eine öffentliche Trainingseinheit zahlen, Schüler und Studenten zahlten immerhin noch 22 Euro. Dafür gab es allerdings kein wirklich umfangreiches Programm. Nach ein paar Yoga-Übungen folgten einige Sequenzen mit dem Ball, nach einer Stunde nahmen sich die Bayern-Spieler zumindest reichlich Zeit für Autogramme und Selfies. Immerhin: Wie die "Bild" berichtet, erhielten offizielle Fanclubs der Bayern vereinzelt freien Eintritt zu den Trainingseinheiten.

Anzeige

+++ 25. Juli, 09:57 Uhr: Kimmich sieht seine Zukunft beim FC Bayern +++ Joshua Kimmich hat sich gleich zu Beginn der Asien-Reise des FC Bayern zu seiner Zukunft geäußert. "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der neuen Saison beim FC Bayern spielen werde", sagte der Mittelfeldspieler direkt nach der Ankunft in Tokio bei einer Pressekonferenz. Um den Nationalspieler hatte es in den letzten Tagen nach einer Äußerung von Trainer Thomas Tuchel Spekulationen gegeben. "Es wäre eine große Überraschung, aber Transferperiode ist Transferperiode. Ich habe ganz allgemein gesagt, dass immer alles möglich ist", hatte der Trainer am Rande des Trainingslagers am Tegernsee erklärt und für Spekulationen gesorgt. Barcelonas Trainer Xavi hatte zuvor öffentlich um die Dienste des deutschen Nationalspielers gebuhlt und mit dem aggressivem Werben auch bei Bayerns Präsident Herbert Hainer für Verwunderung gesorgt. Nun scheint klar: Kimmich wird beim FC Bayern bleiben.

Anzeige

+++ 25. Juli, 09:29 Uhr: Bayern ohne Nübel in Tokio gelandet +++ Der FC Bayern München ist am frühen Dienstagmorgen an seiner ersten Station seiner Asien-Reise angekommen. Gegen 10:15 Uhr deutscher Zeit steht für das Team des Rekordmeisters die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Die Münchner absolvieren bei ihrer "Summer Tour" bis zum 3. August drei Testspiele. In der japanischen Hauptstadt geht es am Mittwoch gegen Champions-League-Sieger Manchester City und am Samstag gegen Kawasaki Frontale. Zum Abschluss kommt es am 2. August in Singapur zum Duell mit dem FC Liverpool und Jürgen Klopp. Nicht mit an Bord waren Alexander Nübel, der vor einer Leihe zum VfB Stuttgart steht, sowie die verletzten Manuel Neuer, Thomas Müller, Raphael Guerreiro und Eric Maxim Choupo-Moting. Sadio Mane trat die Reise dagegen trotz der Transferspekulationen um einen Wechsel nach Saudi-Arabien an.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige +++ 24. Juli, 09:43 Uhr: Torwarttalent Schenk wohl vor Leihe nach Münster +++ Wie die "Bild" berichtet, soll Bayerns Torwarttalent Johannes Schenk in der Saison 2023/24 in der 3. Liga spielen. Demnach steht eine Leihe zu Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster wohl unmittelbar bevor. Damit könnte Schenk gleich in der 1. Runde des DFB-Pokals auf seinen Stammverein treffen, denn Münster bekommt es dort mit dem FC Bayern zu tun. Der 20-Jährige wartet bei den Münchnern noch auf seinen Durchbruch bei den Profis, kam in der Vergangenheit lediglich im Nachwuchs bzw. in der Amateurmannschaft zum Einsatz.

+++ 23. Juli, 19:15 Uhr: Leon Goretzka mit Bayern-Liebeserklärung +++ Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat den anhaltenden Wechselgerüchten um seine Person vorerst einen Riegel vorgeschoben und sich klar zum FC Bayern München bekannt. Auf ran-Nachfrage sagte der deutsche Nationalspieler: "Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt und ich liebe die Fans." Zu einem möglichen Transfer sagte er: "Wir wissen alle, wie schnelllebig das Geschäft ist (...) aber es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen." Trainer Thomas Tuchel hatte vor wenigen Tagen eine Leistungssteigerung von Goretzka gefordert und damit die Gerüchteküche weiter befeuert, Manchester United und West Ham United gelten als potenzielle Interessenten. Vergangene Saison stand der 28-Jährige in 40 Partien auf dem Rasen, steuerte sechs Tore und sechs Vorlagen bei - besonders unter Tuchel hatte er allerdings einen schweren Stand und erhielt weniger Einsatzminuten.

+++ 22. Juli, 18:20 Uhr: Guerreiro erleidet Muskelbündelriss +++ Neuzugang Raphael Guerreiro wird dem deutschen Rekordmeister Bayern München vorerst fehlen. Der portugiesische Nationalspieler erlitt im Training am Samstagvormittag einen Muskelbündelriss in der rechten Wade, wie die Münchner mitteilten. Guerreiro wird somit nicht mit der Mannschaft auf Asien-Tour gehen, auch der Pflichtspielauftakt im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig am 12. August ist in großer Gefahr und scheint angesichts der Verletzung fast aussichtslos. Eine genaue Ausfallzeit ist noch nicht bekannt. Nach seinem Wechsel von Vizemeister Borussia Dortmund zum FC Bayern hatte Guerreiro am vergangenen Dienstag im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern sein Debüt gegeben. Der 29-Jährige hatte den BVB nach sieben Jahren ablösefrei verlassen und in München einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben.

+++ 22. Juli, 15:43 Uhr: Reschke lobt Neppes "hohes Renommee" im Ausland +++ Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe steht noch bis 2026 an der Säbener Straße unter Vertrag. Doch seine Zukunft war bis zuletzt völlig offen, nachdem bereits zum Saisonende Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gehen mussten. Seit dieser Woche weiß Neppe nun endlich: Er darf bleiben. Auch über den 1. September hinaus, wenn der neue Sportdirektor Christoph Freund von RB Salzburg kommt. Eine gute Entscheidung, findet Bayerns ehemaliger Technischer Direktor Michael Reschke, der Neppe 2014 als Scout nach München mitbrachte. Gegenüber der "tz" sprach Reschke Neppe ein dickes Lob aus: "Im Bewusstsein, dass er in der für den FC Bayern so wegweisenden Transferperiode unabdingbar ist mit seiner Marktkenntnis, seinem Netzwerk und seiner Trefferquote bei vergangenen Transfers."

Reschke, der nach seiner Zeit bei den Bayern auch für Schalke 04 und den VfB Stuttgart die Kader plante, arbeitet mittlerweile auf Spieleragentur-Seite. Bei der internationalen Beratung "CAA Interstellar" fungiert er als Head of European Football, ist also tief in jegliche Vertragsverhandlungen der Agentur-Klienten eingebunden. Neppe habe auf dem internationalen Transfermarkt einen ausgezeichneten Ruf, sagte Reschke der "tz": "Marco hat zuletzt regelmäßig Begehrlichkeiten bei Premier-League-Clubs geweckt. Er besitzt in der internationalen Szene ein deutlich höheres Renommee, als dies in der deutschen Öffentlichkeit der Fall ist." Auch ManCity-Trainer Pep Guardiola und Chelseas neuer Coach Mauricio Pochettino seien Fans von Neppe, sagte Reschke weiter.

+++ 21. Juli, 15:30 Uhr: Rückennummer 3 - eine besondere Ehre +++ Kim, der aktuell mit seinem Teamkollegen Englisch spricht, unbedingt aber schnell Deutsch lernen möchte, äußert sich zum Abschluss des Pressetalks noch über die Wahl seiner Trikotnummer: "Ich habe die 3 bekommen. Mein Ziel ist es, alles zu geben und dass ich die Ehre dieser Rückennummer weitertrage."

Kein einfaches Unterfangen. Bisherige Träger dieser Nummer waren unter anderem Xabi Alonso, Lucio, Bixente Lizarazu und Paul Breitner. Und damit ist der Pressetalk beendet.

+++ 21. Juli, 15:27 Uhr: Kim berichtet von Gesprächen mit Tuchel +++ Was erwartet sich der 26-Jährige beim FC Bayern? "In Neapel haben alle beim Verteidigen mitgemacht. Wir haben den Titel nach 33 Jahren gewonnen, haben immer alles gegeben. Jetzt bin ich ein FC-Bayern-Spieler. Wichtig ist, dass ich den Fußball spielen kann, den der Trainer von mir erwartet." Selbiger, also Bayern-Coach Thomas Tuchel, hat diesbezüglich bereits mit ihm Gespräche geführt. "Er hat mit mir gesprochen, warum ich zum FC Bayern passe. Wenn wir mit einer Dreierkette spielen, spiele ich in der Dreierkette, wenn wir mit einer Viererkette spielen, spiele ich in der Viererkette, wenn der Trainer mich links aufstellt, spiele ich links, wenn der Trainer mich rechts aufstellt, spiele ich rechts."

+++ 21. Juli, 15:22 Uhr: Kim eine "Legende" in Korea +++ Dass die Verpflichtung eines Südkoreaners für die Vermarktung in Asien von Vorteil ist, das versteht sich von selbst. "Minjae ist ein Spieler, der in Korea heute schon eine Legende ist und einen sehr guten Ruf hat. Ich freue mich sehr, dass auch Minjaes Eltern uns bei einem Spiel besuchen werden. Minjae hat im gesamten asiatischen Raum einen hervorragenden Ruf", freut sich Dreesen. In diesem Zuge ist auch der Neuzugang selbst daran interessiert, dass sein neuer Klub in seiner Heimat gut angesehen ist. "Ich möchte alles geben, damit der FC Bayern ein gutes Image hinterlässt", erklärt er.

+++ 21. Juli, 15:20 Uhr: Christoph Freund neuer Sportdirektor - das sagt Dreesen +++ Selbstverständlich geht es im Pressetalk auch immer wieder um andere Personalien, so auch den neu verpflichteten Sportdirektor Christoph Freund. "Wir freuen uns, dass wir mit Christoph Freund einen neuen Kollegen haben, der uns neben Thomas Tuchel und Marco Neppe verstärkt", erklärt der Bayern-Boss. "Mit seiner Erfahrung und seiner inneren Einstellung wird er uns guttun. Ich halte es für die Zukunft für eine gute Entscheidung."

+++ 21. Juli, 15:17 Uhr: Spitzname "Monster" - was hat es damit auf sich? +++ "Ich nehme das sehr positiv, weil es die Charakteristik meines Spiels zeigt. Ich will das hier in Deutschland bestätigen. Der Spitzname ist in Korea entstanden. Es gab mehrere, dieser hat sich durchgesetzt", erläutert der Verteidiger.

+++ 21. Juli, 15:13 Uhr: Kim ein ruhiger Charakter - passt das als Verteidiger? +++ Kim gilt nicht unbedingt als Lautsprecher, wie aber funktioniert das in der Abwehr? Für den Neuzugang kein Problem. "Ich bin ein höflicher Mensch, aber auf dem Feld gebe ich immer alles. Die Umstellung auf dem Platz ist mir noch nie schwergefallen. Ich will auf dem Platz ein Leader sein und kämpfen", so der 26-Jährige. Dreesen ergänzt: "Wer in Italien als bester Verteidiger ausgezeichnet wurde und nur fünf gelbe Karten bekommen hat, hat einen sehr guten Weg gefunden."

+++ 21. Juli, 15:09 Uhr: Müller nicht in Asien dabei +++ Kurzer Einwurf zwischendurch. Thomas Müller wird nicht bei der Asienreise des FC Bayern dabei sein, das bestätigt Vorstandsboss Dreesen. "Thomas hat Hüftprobleme und wir haben gemeinsam mit den Ärzten entschieden, dass es aus sportlicher Sicht besser ist, wenn Thomas zuhause bleibt und nicht mit nach Asien reist. Natürlich hätte uns Thomas aus Marketing-Sicht und kommerziell auf der Reise gutgetan. Aber der sportliche Teil steht beim FC Bayern im Vordergrund, wir wollen einen gesunden Thomas und verzichten deshalb darauf, ihn mitzunehmen."

+++ 21. Juli, 15:05 Uhr: Dreesen erklärt Verpflichtung von Kim +++ "Er hat sich in unterschiedlichen Ligen durchgesetzt. Insbesondere in Italien bei Napoli", so Dreesen. "Wer im Land des Defensivfußballs als bester Verteidiger ausgezeichnet wird, muss sein Handwerk verstehen. Wir haben jemanden gefunden, der uns in der Innenverteidigung weiterbringt, der ein 1A-Auge hat, eine gute Mentalität. Es ist ein rundum sehr gutes Paket."

+++ 21. Juli, 15:03 Uhr: Wie will er genannt werden? +++ Minjae Kim. Für viele Fans sicherlich kein allzu einfacher Name. Er selbst würde am liebsten Minjae genannt werden, sagt den anwesenden Journalisten aber, dass es für ihn mehr als nur ok ist, wenn die Fans 'Kim, Kim, Kim' rufen. Ist schlicht und ergreifend einfacher. Übrigens: Der Einstand bei den Bayern lief für den Südkoreaner gut. "Die Spieler, der Trainerstab und auch Herr Dreesen haben sich gut um mich gekümmert", lässt er verlauten.

+++ 21. Juli, 14:50 Uhr: Vorstellung von Minjae Kim im Liveticker +++ Ab 15 Uhr ist es soweit, der FC Bayern stellt Neuzugang Minjae Kim vor. Mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen nimmt der Südkoreaner an einem Pressetalk teil. Wie sind seine ersten Eindrücke, was sind seine Ziele beim Rekordmeister? Wir fassen alle wichtigen Aussagen für euch zusammen.

+++ 20. Juli, 12:02 Uhr: Müller und Choupo-Moting werden in Asien wohl nicht mit dabei sein +++ Am Rande des Trainings am Tegernsee hat Coach Thomas Tuchel über die Situation der angeschlagenen Offensivspieler Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting gesprochen. Für beide sieht es demnach nicht gut aus für die Asientour des Rekordmeisters, die am 24. Juli startet. Tuchel bezeichnete die Teilnahme des Duos als fraglich und deutete an, dass es besser wäre, wenn sie sich in München regenerierten und dort an ihrem Comeback arbeiteten.

+++ 19. Juli, 17:42 Uhr: Kim Minjae wird Bayern wohl lange fehlen +++ Dem FC Bayern München könnte Kim Minjae während der Saison fehlen. Der Innenverteidiger ist Stammspieler der südkoreanischen Nationalmannschaft, die Anfang des kommenden Jahres an der Asienmeisterschaft teilnehmen wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch Kim dort antritt. Die Kontinentalmeisterschaft wird vom 12. Januar bis zum 10. Februar 2024 in Katar ausgetragen. Bis zum 25. Januar spielt Südkorea in der Gruppenphase gegen Bahrain, Jordanien und Malaysia. In dieser Zeit würde der Neuzugang die Bundesliga-Spiele gegen die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und auch den FC Augsburg verpassen. Sollte das Team in die K.o.-Phase einziehen, würde Kim auch gegen Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen sowie in einem möglichen Viertelfinale im DFB-Pokal fehlen.

+++ 19. Juli, 08:57 Uhr: Sorgen um Müller, Tel und Choupo-Moting +++ Ein Spiel und mehrere Hiobsbotschaften: Nach dem ersten Testspiel des FC Bayern München am Tegernsee machen sich bereits erste Verletzungssorgen beim Rekordmeister breit. Thomas Müller war gar nicht erst zum Spiel angetreten, der Weltmeister von 2014 weilt bereits wieder in München und wird dem Rekordmeister offenbar länger als gedacht fehlen. Beim 27:0 über den Neuntligisten Rottach-Egern mussten auch Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting angeschlagen vom Platz. Während Tel offenbar an Schulterproblemen laboriert, musste Choupo-Moting kurz nach seiner Einwechslung nach einem Zusammenprall und Knieschmerzen wieder vom Platz. Müller frühestens zur Asien-Reise (ab dem 24. Juli) wieder einsatzbereit ist, steht eine Diagnose bei Tel und Choupo-Moting noch aus. Damit fehlen Trainer Thomas Tuchel zu Beginn der Vorbereitung alle drei Kandidaten für die zentrale Stürmerposition. Lediglich Serge Gnabry, der noch in Frage käme, ist aktuell wohl einsatzbereit.

+++ 18. Juli, 13:42 Uhr: Kim bereits in München gelandet +++ Die offizielle Verkündung des Transfers von Kim Min-jae zum FC Bayern München rückt näher. Wie die "Bild" zeigt, ist der südkoreanische Nationalspieler bereits an der Säbener Straße. Dort dürfte sein Vertrag finalisiert werden. Kim wurde mit 2023 Meister mit dem SSC Napoli und besitzt eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro.

+++ 17. Juli, 20:45 Uhr: Feuerwehr-Einsatz am Bayern-Mannschaftshotel +++ Schreckmoment für den FC Bayern im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee: Am Montagmorgen rückte die Feuerwehr mit vier Einsatzwagen am Bayern-Mannschaftshotel "Überfahrt" an. Das berichtet die "Bild". Spieler und Trainerteam befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits zur Trainingseinheit im örtlichen Stadion am Birkenmoos und bekamen davon nichts mit. Allerdings gab es schnell Entwarnung: Ein Brand lag am oder im Hotel nicht vor, es handelte sich offenbar um einen Fehlalarm. Nach nur zehn Minuten rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Die Bayern gastieren noch bis Donnerstag am Tegernsee, am Dienstagabend (18:30 Uhr) findet ein Testspiel gegen den Kreisligisten FC Rottach-Egern statt.

+++ 17. Juli, 15:39 Uhr: Das war es mit der Pressekonferenz +++ Die Pressekonferenz mit Laimer, Guerreiro und Dreesen ist nun beendet.

+++ 17. Juli, 15:35 Uhr: Dreesen mit Loblied auf Hernandez +++ "Ich wünsche Lucas Hernandez nur das Beste, er hat für uns immer alles gegeben", sagte CEO Dreesen unter anderem über den zu Paris St. Germain abgewanderten Innenverteidiger, "er ist ein ganz bodenständiger Typ, wenn man mit ihm zum Beispiel über das Fischen unterhält, geht einem das Herz auf".

+++ 17. Juli, 15:32 Uhr: "Ich habe Sommer wegen seiner Nummer gefragt" +++ "Ich habe Yann Sommer tatsächlich wegen der Nummer 27 gefragt, bin aber da eigentlich total entspannt, weil ich mit der 24 ebenso glücklich bin", sagte Laimer, der bislang in Salzburg und Leipzig immer mit der Rückkenummer 27 auflief.

+++ 17. Juli, 15:26 Uhr: "Ausgezeichnete Erfahrung mit französischen Spielern" +++ "Wir haben in der Vergangenheit ausgezeichnete Erfahrungen mit französischen Spielern gemacht", sagte Dreesen zu Verpflichtung von Guerreiro, der zwar für Portugal spielt, aber in Frankreich aufgewachsen ist und auch dort vor seinem Wechsel nach Dortmund aktiv war.

+++ 17. Juli, 15:22 Uhr: Guerreiro: "Nur Liebe für den BVB" +++ "Für mich ist im Bezug auf den BVB nur Liebe bis zum Ende meiner Tage. Wir haben die Meisterschaft im Vorjahr knapp verpasst, wurden aber von den Fans gefeiert", sagte Raphael Guerreiro über seinen Abschied aus Dortmund.

+++ 17. Juli, 15:20 Uhr: "Über Neppes Perspektive möchte ich nicht sprechen" +++ "Mein Eindruck ist, dass es nicht nur mir Spaß macht, sondern auch ihm. Wir kamen in einer Geschwindigkeit zusammen, die ich so nicht erwartet habe. Über seine Perspektive möchte ich aber nicht sprechen", sagte Dreesen auf die Frage, ob Kaderplaner Marco Neppe vielleicht auch die Salihamidzic-Nachfolge als Sportvorstand antreten könnte.

+++ 17. Juli, 15:17 Uhr: "Manchmal werden Positionen verändert" +++ "Ich bin komplett entspannt. Ich bin schon lange im Fußball dabei, da kommen Veränderungen auf der Trainerposition vor. Und wir haben einen Weltklasse-Trainer mit Thomas Tuchel, der überall Erfolg hatte", sagte Laimer zur Trennung der Bayern von seinem früheren Förderer Julian Nagelsmann.

+++ 17. Juli, 15:14 Uhr: Laimer: "Konkurrenzkampf ist gut" +++ "Der Konkurrenzkampf ist, weil so jeder Spieler jeden Tag an seine Grenzen bringen. Jeder will den größtmöglichen Erfolg und Konkurrenzkampf ist die Basis dafür", sagte Laimer zur Situation im Kader des FC Bayern.

+++ 17. Juli, 15:11 Uhr: 50-Tage-Fazit von Dreesen: "Es fühlt sich gut an" +++ Dreesen ist froh über seine neue Rolle als Bayern-Boss, wie er zu seinem nunmehrigen 50-Tage-Jubiläum äußerte. "Es fühlt sich gut an, wir machen Teamarbeit", erklärte Dreesen bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag.

+++ 17. Juli, 15:08 Uhr: Guerreiro: "Mir egal, wo ich spiele" +++ "Letztendlich ist es mir egal, wo ich spiele. Der Trainer sieht mich aber wohl hinten links oder im Mittelfeld", sagte Guerreiro zu den Gesprächen mit Coach Tuchel, der ihn schon in der Vergangenheit in Dortmund trainierte.

+++ 17. Juli, 15:06 Uhr: Dreesen: "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht" +++ Bayern-Boss Dreesen versucht Ruhe in die Personalie Harry Kane zu bekommen und macht dies mit einer Redewendung. "Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht", zeigt sich Dreesen im Werben um den Tottenham-Stürmer geduldig.

+++ 17. Juli, 15:04 Uhr: Laimer: "Ich bin einer, der nur Vollgas kennt" +++ "Ich kann im Mittelfeld den Sechser oder den Achter spielen, habe auf beiden Positionen einiges an Erfahrung. Ich werde dort spielen, wo mich der Trainer aufstellt und ich kenne - egal auf welcher Position - nur Vollgas", sagte Laimer.

+++ 17. Juli, 15:02 Uhr: Dreesen: "Sind zwei absolute Wunschspieler" +++ "Raphael und Konrad sind absolute Wunschspieler. Beide passen in das Schema von Thomas Tuchel. Beide haben auch viele Jahre bei ihren Ex-Klubs gespielt und sich mit diesen Klubs identifiziert, genau solche Spieler wollen wir, die sich langfristig bei ihren Klubs bewiesen haben", sagte Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen zu den Neuverpflichtungen Guerreiro und Laimer.

+++ 17. Juli, 15:01 Uhr: Laimer: "Ich kann wieder mehr Dialekt sprechen" +++ "Seit ich im Training in München bin, kann ich wieder mehr im Dialekt sprechen", sagte Neuzugang Konrad Laimer zum Einstand bei den Bayern.

+++ 17. Juli, 14:49 Uhr: Pressekonferenz mit Laimer und Guerreiro im Liveticker +++ Am Montag um 15 Uhr stellen sich die Bayern-Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro den Journalisten im Trainingslager am Tegernsee in einer Pressekonferenz. Hier könnt ihr die wichtigsten Aussagen der beiden neuen Stars des Rekordmeisters im Liveticker mitverfolgen.

+++ 17. Juli, 07:49 Uhr: Tuchel mit Trainings-Ansagen an Bayern-Trio +++ Während der Vorbereitung des FC Bayern München am Tegernsee geht es beim amtierenden Meister im Training schon ordentlich zur Sache. Dies bekam besonders Nachwuchstalent Paul Wanner zu spüren - in Form einer deutlichen Ansage von Trainer Thomas Tuchel. "Paul, du schläfst! Das ist der dritte Ball, den du verlierst. Paul, wach auf jetzt!", schrie Tuchel in Richtung des 17-Jährigen. Doch nicht nur der Teenager zog die Kritik Tuchels bei der Trainingseinheit bei sommerlichen 30 Grad auf sich. Auch Ryan Gravenberch, Josip Stanisic und Jamal Musiala mussten sich kritische Töne des Trainers gefallen lassen. "Jamal! Spiel mal einfach, Jamal! Es ist ganz klar der Ball auf Leon!", ermahnte Tuchel Musiala zu weniger risikoreichen Pässen.

+++ 14. Juli, 16:47 Uhr: Bieten die Bayern 100 Millionen für Real-Star Tchouameni? +++ Die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass die Bayern wohl erwägen, um Real Madrids Mittelfeldstar Aurelien Tchouameni zu buhlen. Demnach sei der deutsche Rekordmeister angeblich bereit, bis zu 100 Millionen Euro für den 23-jährigen Franzosen zu bieten. Ein Deal in dieser Höhe würde sowohl für die Bayern als auch die Bundesliga einen neuen Ablöse-Rekord bedeuten. Tchouameni könnte bei den Madrilenen nur ein Jahr nach seinem 80-Millionen-Euro-Transfer von der AS Monaco in die spanische Hauptstadt wohl schon wieder zum Verkauf stehen. Statt des noch bis 2028 an Real gebundenen Tchouameni sollen die Madrilenen wohl Celta Vigos Gabri Veiga als mögliche Mittelfeld-Alternative ins Auge gefasst haben. Er wäre aufgrund einer Ausstiegsklausel für 40 Millionen Euro zu haben. Unklar ist allerdings, ob Tchouameni Real Madrid nach nur einem Jahr schon wieder verlassen möchte. In seiner ersten Saison kam er immerhin zu 50 Pflichtspiel-Einsätzen für die "Königlichen".

+++ 11. Juli, 18:00 Uhr: Skepsis bei Walker? Bosse fürchten Spielchen +++ Der FC Bayern München startet am kommenden Samstag in sein Trainingslager am Tegernsee – und damit auch in die heiße Phase der Vorbereitung. Am Kader soll sich bis zum Saisonstart aber noch einiges verändern. Ein heiß gehandelter Kandidat ist Kyle Walker von Manchester City. Laut "kicker" sollen die Bosse des Rekordmeisters aber skeptisch geworden sein, dass der Engländer an die Säbener Straße wechselt. Demnach fürchte man, dass der 33-Jährige das Angebot nur ausnutze, um einen neuen, besser dotierten Vertrag bei den "Skyblues" auszuhandeln. Walkers Vertrag läuft noch bis 2024 und eine Entscheidung werde zeitnah erwartet. Sollte der Nationalspieler nicht kommen, werde man sich in München um eine Alternative bemühen. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass Benjamin Pavard sich wechselwillig zeigte. Allerdings berichtet das Fachmagazin, dass es bisher keine Interessenten gebe und vermutet, dass der Franzose bislang keinen Klub gefunden habe, der ihn als Innenverteidiger einsetzen würde. Ein Grund für seine Abwanderungsgedanken soll seine Rolle als Rechtsverteidiger sein. Auch sein Vertrag läuft noch bis 2024.

+++ 11. Juli, 06:30 Uhr: Geheimer Medizincheck: Neuer gibt Gesundheitsupdate +++ Drei Tage vor dem eigentlichen Trainingsauftakt des FC Bayern München gab es bereits einen ersten Pflichttermin. Die Stars des FC Bayern absolvierten bereits am Montagmorgen einen geheimen Medizin-Check bei Team-Internist Prof. Dr. Roland Schmidt, dem Chefarzt für Innere Medizin. Manuel Neuer fuhr getarnt im Audi seiner Freundin Anika Bissel vor. Sein Gesundheitsstand ist für den FC Bayern von besonderer Bedeutung, weil sein Comeback sehnlichst erwartet wird. "Mir geht's super! Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen", sagte der Torwart gegenüber der "tz". Laut Informationen von "Sky" soll Neuer den Start am Donnerstag verpassen und wahrscheinlich auch auf die Asien-Reise (24. Juli bis 3. August) verzichten. Die "Bild" schreibt ebenfalls, dass der der Nationaltorwart noch mehr Zeit bis zur Rückkehr zum Team braucht, als es seine ersten Übungen auf dem Platz vermuten ließen.

+++ 10. Juli, 14:39 Uhr: Tottenham-Coach hofft auf Verbleib von Harry Kane +++ Tottenhams neuer Coach Ange Postecoglou gibt die Hoffnung auf einen Verbleib von Star-Stürmer Harry Kane wohl noch nicht auf. "Kane ist einer der besten Spieler der Welt. Ich möchte Harry hier haben und ich möchte Tottenham erfolgreich machen", sagte der 57-Jährige auf einer Pressekonferenz der Londoner. Schon bald soll es ein erstes Gespräch zwischen Postecoglou und Kane geben. "Ich möchte mich ihm vorstellen und wissen, was er will, um diesen Fußballverein erfolgreich zu machen. Dann gehen wir auf den Trainingsplatz und machen es möglich", sagte Postecoglou über das bald anstehende Gespräch mit dem langjährigen Spurs-Torjäger. Ob dieser persönliche Kontakt hilft, um Kane zu halten? Immerhin läuft Kanes Vertrag nur noch bis 2024 und die Münchner sollen bereits ein zweites Angebot für den 29-Jährigen abgegeben haben.

+++ 10. Juli, 6:45 Uhr: Musiala würde Kane-Transfer begrüßen +++ Jamal Musiala würde einen Transfer von Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur zu Fußball-Rekordmeister Bayern München durchaus begrüßen. "Er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen", sagte der 20-Jährige laut "Bild" bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises. Musiala wurde als "herausragender Nachwuchssportler" ausgezeichnet. Kane gilt bei den Münchnern als absolute Wunschlösung für die Stürmerposition. Zuletzt hatten verschiedene Medien bereits über eine Einigung zwischen dem FC Bayern und dem 29-Jährigen berichtet. Bislang gibt es aber keine Übereinkunft zwischen den Bayern und den Spurs über die Höhe der Ablösesumme.

+++ 8. Juli, 20:00 Uhr: Dietmar Hamann ledert gegen Thomas Tuchel +++ Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann hat gegenüber der "Heilbronner Stimme" die aktuelle Situation beim FC Bayern München und die Rolle von Cheftrainer Thomas Tuchel kritisiert. "Die Bayern bewegen sich im Moment auf dünnem Eis. Ob das gutgeht, da habe ich meine Zweifel", sagte der TV-Experte. Auch gegenüber Tuchel hegte Hamann seine Bedenken: "Er kann absolut schalten und walten, wie er mag. Die Bayern haben in den vergangenen Jahren einige Trainer verschlissen. Wenn du dem Trainer mehr Macht gibst, besteht die Gefahr, dass er im Winter nicht mehr da ist." Tuchel soll Berichten zufolge maßgeblich an der bevorstehenden Verpflichtung des Innenverteidigers Min-Jae Kim von der SSC Neapel beteiligt sein. Für Hamann ist die Rolle Tuchels jedoch riskant. "Er hat bisher die Bilanz durchschnittlich bis katastrophal. Es birgt eine Gefahr, wenn er Spieler holt, weil man nicht weiß, wie lange er da ist. Das sind unruhige Zeiten bei den Bayern", kommentierte Hamann.

+++ 7. Juli, 14:45 Uhr: Comeback von Manuel Neuer verzögert sich +++ Manuel Neuer wird den Trainingsauftakt des FC Bayern München offenbar verpassen. Das berichtet "Sky". Demnach werde sich Neuer in der kommenden Woche nach dem Urlaub neuen Untersuchungen nach seinem im Dezember erlittenen Unterschenkelbruch unterziehen müssen. Ursprünglich war berichtet worden, dass Neuer pünktlich zum Saisonauftakt des Rekordmeisters wieder komplett fit sei. Dem ist jedoch offenbar nicht so. Die verzögerte Rückkehr des 37-Jährigen werde von allen Beteiligten aber weder als Rückschlag noch als Vorsichtsmaßnahme bewertet. Es könnte aber noch länger dauern: Wie "Sky" weiter berichtet, sei auch fraglich, ob Neuer an der Asienreise des Rekordmeisters vom 24. Juli bis zum 3. August teilnehmen werde. Es sei "realistischer", dass neuer an der heimischen Säbener Straße an seinem Comeback weiterarbeite.

+++ 6. Juli, 06:52 Uhr: Neuer Rasen und Umbauarbeiten an der Nordtribüne der Allianz Arena +++ Der FC Bayern München hat einen neuen Rasen in der Allianz Arena verlegen lassen. Das ist eine Reaktion auf anhaltende Kritik von Ex-Trainer Julian Nagelsmann sowie von mehreren NFL-Akteuren bei ihrem Gastspiel in München. Schon immer war der Rasen in der Arena in der Kritik. "Der Rasen vereint die Vorteile eines Naturrasens mit der Qualität eines Hybridrasens. Er wird noch ebener werden und ist dadurch sehr gut zu bespielen", kündigte Jürgen Muth, Chef der Stadion GmbH an. Zusätzlich dazu sollen die Ecken der Nordkurve zu Stehplätzen umgewandelt werden. Dadurch erhöht sich nicht nur die Kapazität des Stadions, man folgt damit einer "Empfehlung des Münchner Kreisverwaltungsreferats", wie der Verein bekannt gab. Die Änderung ist nicht unumstritten. Auf Twitter fragen sich mehrere User nach der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme.

+++ 5. Juli, 10:05 Uhr: Tuchel war wohl bei Kane zu Hause +++ Wird dieser Besuch zum Türöffner für den FC Bayern? Laut "Sport Bild" hat sich Trainer Thomas Tuchel Mitte Mai in London mit Harry Kane getroffen. Demnach war Tuchel sogar beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu Hause, um über einen Wechsel zum Rekordmeister zu sprechen. Der Stürmer, der mit Tuchel auch via Handy regelmäßig in Kontakt stehen soll, soll von dem Treffen angetan gewesen sein. Auch seine Bereitschaft hinsichtlich eines Wechsels in die bayerische Landeshauptstadt soll er signalisiert haben. Hauptpunkt dabei: Der Wunsch nach dem Gewinn der Champions League in den kommenden Jahren. Ein Ziel, welches bei Kane höhere Priorität genießen soll, als ein Mega-Vertrag. Bei Tottenham soll Kane aktuell zwölf Millionen Euro netto bekommen

+++ 5. Juli, 07:10 Uhr: Finanzprüfung! UEFA-Kontrolleure besuchen den FC Bayern +++ Besonderer Besuch beim FC Bayern. Kontrolleure der UEFA haben beim Rekordmeister Einsicht in die Unterlagen verlangt, um zu überprüfen, ob sich der FCB an die neuen Finanzvorschriften hält. "Wir hatten erst vor Kurzem die UEFA da, die sich einige Tage unsere Finanzen angeschaut hat in Bezug auf Sponsoring-Verträge, Gehaltszahlungen, Abschreibungen. Um zu verhindern, dass Sponsoren-Verträge in Wirklichkeit versteckte Kapitalspritzen sind", erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen dazu der "SportBild". Zwar seien die Kontrollen "zeitaufwendig" und würden "viele Ressourcen" binden, dennoch ist man bei den Bayern begeistert: "Ich finde es hervorragend, weil die UEFA zu allen Klubs geht." Das lange Jahre gültige "Financial Fairplay" wurde inzwischen vom Konzept "Financial Sustainability" abgelöst. Weil das alte System zu leicht umgangen werden konnnte, erhofft man sich beim Rekordmeister nun Bessesrung. "Ich hoffe sehr, dass dieses neue System, in das wir uns seitens der ECA und der DFL massiv eingebracht haben, viel besser greift", so Dreesen weiter. Der Bayern-Boss fände es in diesem Zuge "richtig, wenn bei Verstößen sanktioniert wird, auch mit Ausschluss aus UEFA-Wettbewerben."

+++ 4. Juli, 13:40 Uhr: Thomas Müller spricht sich für Verpflichtung von Harry Kane aus +++ Thomas Müller würde eine Verpflichtung von Wunschstürmer Harry Kane zu "seinem" FC Bayern begrüßen. "Ich habe noch keinen gefunden, der ihn nicht gut findet", sagte der Nationalspieler im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Zuletzt berichteten einige Medien, dass es bereits eine Einigung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem 29-Jährigen gegeben hätte. Allerdings müssen sich auch noch die Vereine einigen. Dies gestaltet sich etwas schwieriger. Die Bayern sollen mit einem ersten Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni für den bis 2024 gebundenen Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei Tottenham Hotspur abgeblitzt sein. Müller verfolgt das Transfergeschehen sehr interessiert. "Ich freue mich drauf, die Jungs, die fix sind, kennenzulernen. Da haben wir mit Rafa und Konny ja schon zwei", sagte er über die Neuzugänge Guerreiro und Laimer.