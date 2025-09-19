Anzeige
VOr Auswärtsspiel in Sinsheim

FC Bayern München: Manuel Neuer gegen TSG 1899 Hoffenheim im Tor oder Chance für Jonas Urbig? Das sagt Trainer Vincent Kompany

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 15:42 Uhr
  ran

Manuel Neuer wird wohl auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim das Tor hüten. Was passiert mit Jonas Urbig? Dem Youngster wurde vor der Saison wohl Spielzeit zugesichert.

Beim FC Bayern München kommt womöglich eine Torwart-Debatte auf.

Der 22-jährige Jonas Urbig sollte laut Informationen der "Bild" rund zehn Einsätze bekommen, hat aber bisher nur einmal gespielt – im DFB-Pokal gegen Wiesbaden (3:2) Ende August, da Manuel Neuer gesperrt war.

Neuers Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Urbig soll vor der Länderspielpause und im Pokal gegen den 1. FC Köln ran, wo Neuer erneut gesperrt ist.

Für das Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (Samstag ab 15:30 Uhr im Ticker) deutet aber alles auf Neuer hin. Letzte Saison ersetzte Urbig den Routinier zwölf Mal, diese Saison sind seine Chancen jedoch rar.

FC Bayern: Kompany will Stabilität gegen Hoffenheim

Trainer Vincent Kompany betonte im Vorfeld sein Vertrauen in Urbig: "Es sind keine Themen, die ich auf einer Pressekonferenz besprechen möchte, ob Jonas Urbig eine Chance bekommen wird oder nicht. Ich möchte die Mannschaft maximal fokussieren auf Hoffenheim. Wir haben großes Vertrauen in Jonas Urbig und wir glauben an seine Zukunft - aber ich möchte erstmal das Spiel gegen Hoffenheim gewinnen und mich darauf konzentrieren.

Aufgrund von Josip Stanisics Verletzung (Innenbandanriss rechtes Knie) zögert Kompany mit Wechseln.

Über Neuer sagte der Cheftrainer: "Ich sehe, was Manu im Training bringt und in den Spielen - seine Leistungen sind überragend. Ich habe Manu lange nur als Gegner gekannt, seit wir zusammenarbeiten ist sein Niveau fast jede Woche noch besser geworden."

Und weiter: "Er hat in seiner Karriere schon alles erreicht. Mir ist es daher wichtig, dass er das Spiel genießt. Es gibt Phasen, in denen man in der Karriere keinen Druck hat. Ganz am Anfang ist das so: Lennart Karl hat keinen Druck, er ist ein junger Spieler. Und wenn du alles erreicht hast wie Manu, dann ist das auch wieder so - dir kann keiner die Titel mehr wegnehmen, du musst niemandem etwas beweisen."

Dennoch brennt Neuer weiterhin, wie Kompany bemerkt: "Auch wenn seine Mentalität sicher anders ist, dass er das anders sehen wird, er will noch immer allen alles beweisen - aber Manu strahlt Lockerheit aus. Es ist eine Mischung aus 100 Prozent Fokus und totaler Lockerheit. Das habe ich am Ende meiner Karriere auch gespürt. Als junger Spieler bist du im Vollgasmodus, wenn du älter wirst, gehst du mehr mit dem Spielflow und entscheidest in den richtigen Momenten. In dieser Phase seiner Karriere ist er jetzt."

