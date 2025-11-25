Schlechte Narichten für RB Leipzig: Shootingstar Assan Ouedraogo fehlt wochenlang verletzt.

Verletzungspech für Shootingstar Assan Ouedraogo: Der Jung-Nationalspieler hat eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle erlitten und wird dem Bundesligisten RB Leipzig wochenlang fehlen.

Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt.

"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte an: "Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung."