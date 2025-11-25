Fußball
RB Leipzig: Shootingstar Assan Ouedraogo fällt wochenlang verletzt aus
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 15:30 Uhr
- SID
Schlechte Narichten für RB Leipzig: Shootingstar Assan Ouedraogo fehlt wochenlang verletzt.
Verletzungspech für Shootingstar Assan Ouedraogo: Der Jung-Nationalspieler hat eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle erlitten und wird dem Bundesligisten RB Leipzig wochenlang fehlen.
Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt.
"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte an: "Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung."
RB Leipzig: Ouedraogo mit Traum-Woche
Ouedraogo hat eine traumhafte Woche hinter sich. Nach seiner Einwechslung im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (6:0) erzielte er den Treffer zum Endstand.
Am vergangenen Sonntag zeigte der Mittelfeldspieler in der Begegnung gegen Werder Bremen (2:0) eine starke Leistung und traf sehenswert zur Führung. Im Spiel gegen Werder erlitt er allerdings auch die Verletzung, die ihn nun ausbremst. Schon in der vergangen Saison fehlte Ouédraogo aufgrund mehrerer Verletzungen häufig.
Zudem hat Yan Diomande gegen Bremen einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Offensivspieler wird in den kommenden Tagen je nach Heilungsverlauf mit einer individuell angepassten Schutzmaske trainieren und spielen. Leipzig gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach.