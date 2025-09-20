Hertha BSC: Ehemaliger NFL-Profi Björn Werner wird Botschafter

Wie der ehemalige NFL -Profi bekanntgab, ist die Partnerschaft mit dem Berliner Zweitligisten eine "Herzensangelegenheit", die zeige, "dass Sport verbindet, über Grenzen hinweg, und dass wir gemeinsam den Berliner Weg repräsentieren".

Björn Werner wird künftig nicht nur als Fan Hertha BSC unterstützen, sondern auch als Botschafter.

Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner wird Botschafter von Hertha BSC. Seine neue Aufgabe bezeichnet er als "Herzensangelegenheit".

Werner: "Schon als Kind in die Ostkurve"

"Mein Vater hat mich schon als Kind mit in die Ostkurve genommen, dort habe ich die ersten großen Emotionen im Stadion erlebt. Seitdem trage ich die Hertha-DNA im Blut", schreibt der gebürtige Berliner auf Instagram: "Fußball war für mich selbstverständlich, ich habe genauso angefangen wie alle in meiner Familie."

Allerdings habe er schnell erkannt, dass er zu groß wurde für den Fußball. Der heute 35-Jährige wechselte zum American Football und schaffte sogar den Sprung in die NFL, wo er zwischen 2013 und 2015 für die Indianapolis Colts spielte.

Dennoch blieb er der Hertha immer verbunden und ist auch heute noch "immer wieder aufs Neue fasziniert von der Energie und der Leidenschaft der Fans". Deshalb fühle es sich jetzt "richtig an, dass wir offiziell zusammenwachsen", schreibt Werner: "Ab sofort bin ich Hertha-Botschafter."

Für Werner steht am 9. November ein ganz besonderes Highlight an. Im allerersten Berlin Game der NFL tritt sein Ex-Team aus Indianapolis im Stadion seines Herzensvereins gegen die Atlanta Falcons an.