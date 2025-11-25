Jahrelang hielt Jens Nowotny den Rekord für die meisten Platzverweise in der Bundesliga, am vergangenen Spieltag überholte ihn Dominik Kohr endgültig. Im ran-Interview spricht Nowotny über den Mainzer und über seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen. Von Chris Lugert Jens Nowotny war über mehr als eine Dekade der Inbegriff des Raubeins. Acht Platzverweise in der Bundesliga - darunter fünfmal glatt Rot - handelte sich der ehemalige Innenverteidiger im Laufe seiner Karriere ein. Damit stand Nowotny in der unrühmlichen Bestenliste lange unangefochten auf Platz eins, ehe Luiz Gustavo zu ihm aufschloss. In dieser Saison bekam der exklusive Klub Zuwachs in Person von Dominik Kohr, seit vergangenem Freitag steht der Mainzer sogar allein an der Spitze. Kohr meldet sich nach Brutalo-Foul zu Wort: "War selbst erschrocken" Nach dem üblen Foul an Hoffenheims Max Moerstedt sah Kohr die Rote Karte, sein neunter Platzverweis in der Bundesliga. Inzwischen sperrte ihn das DFB-Sportgericht für drei Spiele und brummte ihm zudem eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro auf. Dass Nowotny seinen Rekord endgültig abgeben musste, ruft beim langjährigen Spieler von Bayer Leverkusen nur wenige Emotionen hervor. "Es gehört halt dazu. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, ich habe so und so viele Bundesligaspiele gemacht, aber das andere lässt man runterfallen", sagte Nowotny im ran-Interview. "Es ist emotionslos. Ob ich da jetzt führend bin oder nicht, ist eigentlich egal."

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Emotionen bei den Fußballfans löste hingegen Kohrs Aktion gegen Moerstedt aus, nicht zum ersten Mal sorgte der Mittelfeldspieler mit einem Zweikampf fernab der Legalität für Aufsehen. Sein Spitzname "Hardkohr" kommt nicht von ungefähr, doch der einstige Kultstatus weicht immer mehr Entsetzen über den 31-Jährigen.

- Anzeige -

Nowotny nimmt Kohr in Schutz Nowotny mahnt in der Debatte zur Besonnenheit. "Wir gehen mal alle davon aus, dass niemand, der in der Bundesliga Rote Karten bekommt, einen anderen Spieler absichtlich verletzen will oder in Kauf nimmt, eine längere Sperre zu bekommen", sagte er. Kohr lebe von seiner Spielweise, die nun einmal physischer Natur sei. "Er ist einer, der über Zweikämpfe kommt und auch robust in den Zweikämpfen ist. Und manchmal kommt er diese Zehntelsekunde zu spät", erklärt Nowotny. Dieses Naturell lasse sich auch nicht mehr verändern. "Mit dem Anpassen ist das immer so eine Sache, wenn es - im positiven Sinne - wirklich ein Merkmal ist von einem Spieler, der über diesen Einsatz, über diesen Willen die Mannschaft dann auch durchaus mitreißt", verweist Nowotny auf Kohrs Bedeutung als Leader für das Mainzer Spiel.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Cristiano Ronaldo episch! Fans staunen über Fallrückzieher

Das Risiko, einen Gegenspieler unabsichtlich zu verletzen, sei bei Spielern wie Kohr höher. "Andere Spieler, die vielleicht verbal in den Infight gehen und über das Provozieren kommen, riskieren auf diese Weise auch, eine Gelbe Karte oder eine Gelb-Rote Karte zu bekommen", so Nowotny. "Und das abzulegen und das zu ändern, das ist schwierig." Die Reaktionen auf Kohrs Foul waren einhellig. Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe sprach davon, dass es eigentlich eine Schwarze denn eine Rote Karte gebraucht hätte, sogar Teamkollege und Nationalspieler Nadiem Amiri erkannte eine "ganz klare Rote Karte", garniert mit dem Zusatz, dass die Szene "nicht so schlau von ihm" gewesen sei.

Nowotny über Kohr: "Gegner bekommt Respekt" Denn Kohr wird den 05ern in den kommenden Wochen fehlen - zum wiederholten Male. In den Spielen beim SC Freiburg, gegen Borussia Mönchengladbach und bei Bayern München muss er zuschauen, erst am 21. Dezember kann er im Kellerduell mit dem FC St. Pauli wieder eingreifen. Kohr selbst erklärte, er sei von den Fernsehbildern seines Einsteigens selbst erschrocken gewesen. Wenngleich Amiri deutliche Kritik ansprach, glaubt Nowotny nicht, dass Kohr intern mit Maßregelungen zu rechnen habe. "Ich könnte mir vorstellen, dass darüber eher geflachst wird, als dass man ihn in die Pflicht nimmt. Denn es ist ja nicht so, dass er in jedem Spiel übers Ziel hinaus schießt, sondern mit seiner Spielweise die Mannschaft mitreißt", sagte der 48-malige Nationalspieler. Es sei wichtig, "körperlich betonte Mitspieler" zu haben, "die auch mal so in Zweikämpfe gehen, dass der Gegner ein bisschen Respekt bekommt". In seiner aktiven Zeit sei das auch nicht anders gewesen, stellt Nowotny klar. "Das ist einfach hingenommen worden bei mir. Ich glaube, ich hatte immer nur ein Spiel Sperre bei einer Roten Karte. Insofern akzeptiert man das vielleicht eher, weil es passieren kann", blickt er zurück. Klar sei aber auch: Zu oft dürfe sich Kohr keine Ausfälle mehr erlauben. "Wenn du natürlich drei Spiele gesperrt bist und du bist ein Stammspieler, dann ist es schon eine Sache, bei der du - wenn es öfter passiert - nachdenken musst", so Nowotny. "Da nimmt man ihn auch mal zur Seite und sagt: 'Pass auf, mein Freund, vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen. Wenn nochmal so etwas passiert, gibt es eine höhere Strafe und du schädigst damit unsere Mannschaft.'"

- Anzeige -

Nowotny glaubt nicht an Überraschung gegen City Kohr und Nowotny verbindet nicht nur ihre Sammlung an Platzverweisen, sondern auch ihre langjährige Leverkusener Vergangenheit. Kohr stammt aus der Jugend der Werkself und bestritt 69 Pflichtspiele für die Profis, ehe er den Verein 2019 endgültig verließ. Beide werden daher wohl mit Spannung auf den Auftritt von Bayer am Dienstagabend in der Champions League bei Manchester City (ab 21:00 Uhr im Liveticker) schauen. Leverkusen steht mit fünf Punkten nach vier Spielen ziemlich unter Druck und benötigt mit Blick auf den Einzug in die K.-o.-Runde jeden Punkt.

- Anzeige -

Bundesliga-Transfergerüchte: Frischer Wind im Januar für Leverkusens Offensive? 1 / 22 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Leverkusen wird mit einer möglichen Verpflichtung von Jonas Wind in Verbindung gebracht, um die Optionen in der Offensive zu erweitern. Laut Gianluca Di Marzio könnte der 26-jährige Däne im Januar von Wolfsburg zur Werkself wechseln, somit der VfL ein halbes Jahr vor Vertragsende noch Ablöse kassieren. Wind und Bayers Coach Kasper Hjulmand kennen sich von der dänischen Nationalmannschaft bereits bestens. Bei bislang 119 Pflichtspiel-Einsätzen für die "Wölfe" erzielte Wind 34 Treffer. © 2025 Getty Images Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Liverpool bereitet sich wohl auf einen Abgang von Ibrahima Konate im Sommer 2026 vor. Dann läuft der Kontrakt des Ex-Leipzigers aus. Laut "Caught Offside" könnte der Nachfolger wieder aus der Bundesliga kommen. Demnach soll Wolfsburgs Innenverteidiger-Talent Konstantinos Koulierakis seit Monaten beobachtet werden. LFC-Coach Arne Slot soll vom jungen Griechen überzeugt sein., doch auch Tottenham dürfte Koulierakis längst ins Auge gefasst haben, obwohl er beim VfL noch Vertrag bis 2029 hat. © 2025 Getty Images Giovane (Hellas Verona)

Holt der BVB schon im Winter einen neuen Stürmer? Angesichts der aktuellen Torflaute von Serhou Guirassy und des noch nicht überzeugenden Backups Fabio Silva soll Borussia Dortmund laut "ESPN" Sturmjuwel Giovane von Hellas Verona ins Visier genommen haben. BVB-Scouts sollen Anfang November im Stadion gewesen sein, als der 21-jährige Brasilianer gegen Inter Mailand sein erstes Tor in der Serie A erzielt hatte. © SOPA Images Giovane (Hellas Verona)

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer von Corinthians Sao Paulo nach Verona. Für seinen neuen Klub gelangen ihm in zwölf Pflichtspielen neben dem Tor auch drei Vorlagen. Auch die beiden Mailänder Vereine sollen bereits Interesse am technisch starken und schnellen Angreifer haben. Allerdings soll Verona eine Ablöse von 30 Millionen Euro fordern. © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

Bei Real Madrid ist Juwel Endrick unter Coach Xabi Alonso außen vor und hat kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Mit Blick auf die WM 2026 braucht der Brasilianer aber Spielpraxis, um es in den Kader der Selecao für die Endrunde zu schaffen. Daher soll nun wohl eine Leihe im Raum stehen. Laut "Foot Mercato" könnte der 19 Jahre alte Stürmer möglicherweise in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen landen. Demnach soll die "Werkself" zu den Interessenten zählen. Allerdings ... © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

... dürfte der Kreis der interessierten Klubs riesig sein. Vereine aus Endricks Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten sollen sich um das Toptalent bemühen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt jedoch Olympique Lyon als Favorit im Werben um Endrick. Im Gespräch sei demnach eine Leihe ohne Kaufoption, Lyon müsse dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro Gebühr bzw. Gehalt bezahlten. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt. © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Nach Real Madrid soll nun auch der FC Liverpool Interesse an Dayot Upamecano zeigen. Laut "Bild" denken die Engländer über eine ablösefreie Verpflichtung nach. Der Vertrag des Franzosen würde im Sommer 2026 auslaufen, sollten sich er und die Bayern nicht einigen können. Nach Informationen von "Sport1" fordert das Lager Upamecanos eine deutliche Gehaltserhöhung, ein Handgeld sowie eine Ausstiegsklausel. Die FCB-Bosse könnten dagegen einen harten Kurs einschlagen. © AFP/SID/MARCO BERTORELLO Bremer (Juventus Turin)

Der FC Bayern soll laut "Calciomercato" an Juventus-Verteidiger Bremer interessiert sein – allerdings buhlen auch Manchester United, Liverpool und Chelsea um den 28-Jährigen. Ein Transfer gilt dennoch als unwahrscheinlich: Bremer verlängerte erst im Sommer langfristig bei Juve, ehe er sich im Oktober das Kreuzband riss. Nur ein "verrücktes Angebot" über 70 bis 80 Millionen Euro könnte die Italiener wohl umstimmen, die den Abwehrmann eigentlich als unverkäuflich betrachten. © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Nicolas Jacksons Berater Ali Barat heizt mal wieder Spekulationen an. Diesmal geht es um eine feste Verpflichtung der Leihgabe des FC Chelsea, die den FC Bayern 65 Millionen Euro kosten würde. "Ich denke, wenn Nico Jackson diese Saison gute Leistungen bringt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Marktpreises für Stürmer von 65 Millionen Euro kaufen", sagte Barat "RMC Sport" ... © Eibner Nicolas Jackson (FC Bayern München)

Barat ist klar, dass dafür vor allem die Leistungen seines Klienten stimmen müssen. Aber: "Normalerweise, bei seinem Potenzial, denke ich, dass sie kein Problem damit haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen." Bei 40 Einsätzen kommt es laut Klausel automatisch zum Kauf, ohne die Anzahl der Spiele könnten die Bayern den Stürmer aber auch für diese Summe verpflichten, falls er überzeugt. © Noah Wedel Almugera Kabar (Borussia Dortmund)

Fünf Einsätze für die Profis von Borussia Dortmund reichen offenbar aus, um das Interesse des FC Brentford zu wecken. Nach Informationen der "Bild" beschäftigt sich der Premier-League-Klub intensiv mit einer Verpflichtung von Almugera Kabar. Der 19-jährige Innenverteidiger hat derzeit einen Marktwert von rund einer Million Euro. Brentford soll bereits Kontakt mit dem Spieler aufgenommen haben und wäre demnach bereit, eine Ablösesumme von etwa 20 Millionen Euro zu zahlen. © IMAGO/Shutterstock Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion)

Einem Bericht von "Sky" zufolge beschäftigte sich der VfB Stuttgart im Sommer mit Brajan Gruda. Der ehemalige Mainzer sei demnach nicht zufrieden mit seiner Spielzeit bei Brighton. Aus diesem Grund erhofften sich die Schwaben wohl eine Leihe des Youngsters. Die Seagulls sollen jedoch weiter mit ihm planen. Neben Stuttgart zeigten dem Sportsender zufolge auch weitere Klubs Interesse am Deutschen - darunter auch mehrere Bundesligisten. Wird das Thema im Winter wieder heiß? © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Min-jae Kim (FC Bayern München)

Die Zukunft von Min-jae Kim bleibt ungewiss. Dem "Kicker" zufolge gehörte der Innenverteidiger im Sommer zu den Abgangskandidaten beim FC Bayern München. Ein Verkauf soll sich aber schwierig gestalten, da das Gehalt des Südkoreaners viele Interessenten abschrecke. Zudem fordern die Münchner laut dem Bericht eine hohe Ablöse für Kim. Dennoch könnte das Thema auch im Winter wieder hochkochen.

Vor drei Wochen gelang durch das 1:0 bei Benfica Lissabon zwar der ersehnte erste Sieg, doch die verlorenen Punkte durch die beiden Unentschieden in Kopenhagen (2:2) und zu Hause gegen Eindhoven (1:1) schmerzen enorm. Nowotny traut seinem Ex-Team gegen das Starensemble um Erling Haaland und Co. nicht viel zu. "In der aktuellen defensiven Verfassung glaube ich nicht, dass sie da einen Sieg holen können", sagte er. Zwar sei im Fußball generell immer alles möglich und City, das am Wochenende in der Premier League in Newcastle verlor, sei nicht so stabil wie in der Vergangenheit. "Aber trotzdem glaube ich eher an einen relativ deutlichen Sieg für Manchester. Kein 6:0 oder so etwas, aber dennoch ziemlich ungefährdet", meint Nowotny.

- Anzeige -