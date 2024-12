Beim FC Bayern München ist man sich angeblich einig, was die Zukunft von Manuel Neuer betrifft. Demnach habe man intern beschlossen, auch in der kommenden Saison mit dem 38-Jährigen weitermachen zu wollen.

Manuel Neuer musste sich besonders in den vergangenen Tagen einiges an Kritik gefallen lassen.

Seine frühe Rote Karte im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, gleichbedeutend mit dem ersten Platzverweis seiner Karriere, hatte maßgeblichen Einfluss auf die 0:1-Niederlage.

Trotz der in dieser Spielzeit nicht immer fehlerfreien Auftritte Neuers soll seine Zukunft offenbar weiterhin in München liegen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, habe man sich intern beim FC Bayern darauf geeinigt, auch in der kommenden Saison mit dem Stammkeeper weitermachen zu wollen.