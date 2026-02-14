- Anzeige -
bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Manuel Neuer muss in Bremen ausgewechselt werden

  • Veröffentlicht: 14.02.2026
  • 16:56 Uhr
  • SID
Fußball 1. Bundesliga 22. Spieltag SV Werder Bremen - FC Bayern München am 14.02.2026 im Weserstadion in Bremen Manuel Neuer ( München ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. *** Soccer 1 Bundesliga 22 Matchday SV Werder Bremen FC Bayern Munich on 14 02 2026 at Weserstadion in Bremen Manuel Neuer Munich DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xRx
Fußball 1. Bundesliga 22. Spieltag SV Werder Bremen - FC Bayern München am 14.02.2026 im Weserstadion in Bremen Manuel Neuer ( München ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video. *** Soccer 1 Bundesliga 22 Matchday SV Werder Bremen FC Bayern Munich on 14 02 2026 at Weserstadion in Bremen Manuel Neuer Munich DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xRx© Revierfoto

Beim Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Bundesliga beim SV Werder Bremen muss Manuel Neuer schon zur Pause verletzt vom Feld.

Der FC Bayern München hat beim Auswärtsspiel in der Bundesliga beim SV Werder Bremen am Samstagnachmittag schon zur Pause beim einer 2:0-Führung einen verletzungsbedingten Wechsel durchziehen müssen.

Stammtorhüter Manuel Neuer konnte nicht mehr weitermachen. Wie der Rekordmeister mitteilte, blieb der Routinier wegen Wadenproblemen in der Kabine.

Für ihn rückte im zweiten Durchgang Jonas Urbig zwischen die Pfosten.

