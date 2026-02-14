FC Bayern München: Manuel Neuer muss in Bremen ausgewechselt werden

Beim Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Bundesliga beim SV Werder Bremen muss Manuel Neuer schon zur Pause verletzt vom Feld.

Der FC Bayern München hat beim Auswärtsspiel in der Bundesliga beim SV Werder Bremen am Samstagnachmittag schon zur Pause beim einer 2:0-Führung einen verletzungsbedingten Wechsel durchziehen müssen.

Stammtorhüter Manuel Neuer konnte nicht mehr weitermachen. Wie der Rekordmeister mitteilte, blieb der Routinier wegen Wadenproblemen in der Kabine.

Für ihn rückte im zweiten Durchgang Jonas Urbig zwischen die Pfosten.