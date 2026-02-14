Erster Sieg seit 63 Tagen: Albert Riera hat eine perfekte Heim-Premiere als Trainer von Eintracht Frankfurt hingelegt.

Eintracht Frankfurt gewann das Krisenduell gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:0 (2:0) und beendeten ihre Durststrecke von sieben Bundesliga-Partien ohne Dreier. Mit vier Punkten aus zwei Begegnungen konnte der spanische Coach die Talfahrt erstmal stoppen, der Blick kann wieder in Richtung der Europapokalplätze gehen.

Nathaniel Brown (24.), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (34.) und Ansgar Knauff (75.) trafen für die SGE, die sich defensiv erneut etwas stabiler als unter Rieras Vorgängern zeigte. Für die Gladbacher geht derweil die Talfahrt mit dem sechsten sieglosen Spiel in Serie ungebremst weiter, die Luft im Abstiegskampf wird immer dünner. Gegen den Angstgegner vom Main gab es seit zehn Partien keinen Dreier mehr.

Auf ein erneutes Spektakel wie beim nach 6:0-Führung letztlich noch zittrigen 6:4-Erfolg der Eintracht im Hinspiel hatte Riera gar keine Lust. "Hoffentlich wird es nicht wieder so ein Spiel, sonst werde ich mit mehr grauen Haaren herumlaufen", sagte der Spanier mit einem Schmunzeln. Sein eigenes Team legte vor 59.500 Zuschauern aber furios los, Arnaud Kalimuendo scheiterte gleich zweimal aus guter Position an Moritz Nicolas (4., 11.).