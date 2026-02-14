Bayer Leverkusen lässt gegen Abstiegskandidat FC St. Pauli nichts anbrennen und feiert einen dominanten Sieg.

Ein dominantes Bayer Leverkusen hat auch die Pokal-Revanche gegen den FC St. Pauli gewonnen und zumindest vorübergehend einen Champions-League-Platz übernommen. Dank zweier schneller Tore bezwang Bayer die abstiegsbedrohten Gäste am Samstag ohne große Mühe mit 4:0 (2:0) und rückte auf den vierten Tabellenrang vor - RB Leipzig und der VfB Stuttgart können aber noch kontern. St. Pauli bleibt nach einer schwachen Leistung Vorletzter.

Wiedersehen macht Freude? Zunächst mit Zurückhaltung. Elf Tage waren nur vergangen, seit Leverkusen am 3. Februar das Pokal-Viertelfinale klar mit 3:0 gewonnen hatte. Bayer-Trainer Kasper Hjulmand war dann aber nach dem 1:1 in der Liga bei Borussia Mönchengladbach arg unzufrieden, er wechselte daher in der Startelf auf fünf Positionen. "Champagnerfußball", sagte er, sei sicherlich nicht zu erwarten.

Dann wurde es aus Bayer-Sicht allerdings schnell ziemlich prickelnd. Das 1:0 war noch ein Murmeltor: Jarell Quansah (13.) köpfte an die Unterlatte, der Ball sprang vor die Linie, aber vom Bein des St.-Pauli-Torhüters Nikola Vasilj ins Tor. Eine Minute später köpfte Patrik Schick schon das 2:0, nach der Pause traf auch noch Edmond Tapsoba (52.). Er setzte sich nach einer Ecke im Kopfball wuchtig gegen zwei Gegenspieler durch. Ernest Poku (78.) erzielte mit einem platzierten Linksschuss das Tor zum Endstand.