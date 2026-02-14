Der Hamburger SV setzt seine Serie fort. Dem Aufsteiger gelingt gegen Union Berlin sogar ein Dreier nach Rückstand.

Wegweisender Sieg gegen den Ex-Coach: Der Hamburger SV hat das Wiedersehen mit Steffen Baumgart für einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt genutzt. Die Rothosen feierten in ihrem 1887. Bundesliga-Spiel - die Zahl entspricht dem Gründungsjahr des Klubs - einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen Union Berlin und sind mit nun 25 Punkten voll auf Kurs Ligaerhalt.

Leopold Querfeld brachte Union nach einem vieldiskutierten Foulelfmeter in Führung (28.). Die Antwort des HSV folgte schnell: Robert Glatzel bediente Ransford Königsdörffer mit viel Übersicht und der schnelle Angreifer vollendete mit einem strammen Rechtsschuss (35.).

Noch vor der Pause erzielte Nicolas Capaldo das 2:1 für den heimstarken HSV (45.+2), der im Volksparkstadion seinen fünften Erfolg der Saison bejubelte. Königsdörffer legte mit seinem zweiten Treffer nach (82.), Union verkürzte durch Andrej Ilic (89.).

Zudem zogen die von Baumgarts früherem Co-Trainer Merlin Polzin gecoachten Hausherren an Union vorbei. Die Gäste warten dagegen weiter auf einen Sieg in diesem Jahr.