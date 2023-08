FC Bayern München - Mario Gomez warnt Harry Kane: "Zum Erfolg verdammt"

"Die Leute glauben immer, dass sie als Bayern-Stürmer in jedem Spiel treffen würden. Es mag Spiele geben, bei denen es wie im Training ist, weil manche Mannschaften, die hierherkommen, glauben, dass sie eh verlieren werden", sagte Gomez der "Marca".

Er hat deshalb eine Warnung für Kane parat. Auch, was dessen eigene Erwartungen angeht.

Der frühere Bayern-Stürmer Mario Gomez weiß, was es bedeutet, für den Rekordmeister zu spielen. Vor allem als Torjäger.

Harry Kane wird am Freitag im Eröffnungsspiel bei Werder Bremen (ab 19:30 Uhr LIVE in SAT.1 und auf ran.de ) sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern München feiern. Die Erwartungen werden generell riesig sein, warnt Ex-Bayern-Stürmer Mario Gomez.

Doch es gebe auch die Kehrseite. "Aber es gibt auch Spiele, in denen man viel Druck verspürt, weil dieser Klub immer zum Erfolg verdammt ist. Die Leute erwarten von einem Bayern-Stürmer immer, dass er trifft. Aber wenn du ein Tor schießt, erwarten sie zwei und so weiter", so Gomez.

So wird es auch bei Kane sein. Und das bereits im Eröffnungsspiel bei Werder Bremen am Freitag. Die Hanseaten sind seit Jahren einer der liebsten Prügelknaben des Rekordmeisters, mussten schon so manche Packung hinnehmen.

Der Verpflichtung des Engländers steht Gomez übrigens generell sehr positiv gegenüber. "Kane ist ein außergewöhnlicher Spieler, einer der besten im Moment. Er wird einen großen Einfluss haben. Ich denke, seine Ankunft ist gut für die Bundesliga", so Gomez.