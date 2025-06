Ist Sane in Anbetracht seiner Abschlussschwäche beim FC Bayern auf Weltklasse-Niveau überhaupt gut genug? Oder ist die Kritik an seinen Tor- und Assistquoten ungerechtfertigt? ran hat sich seine Statistiken einmal ganz genau angeschaut.

Der Dribbelkünstler ist als "Chancentod" verschrien. Und bei der aktuell in den USA stattfindenden Klub-Weltmeisterschaft wurde Sane leider diesem Ruf gerecht. Im abschließenden Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon (0:1) ließ er gleich mehrere hochkarätige Torchancen liegen. Und auch nach der Einwechslung in seinem "Abschiedsspiel" gegen Flamengo verließen den Linksfuß erneut völlig frei vor dem Tor die Nerven.

In München sahen nach dem Wechsel im Sommer 2020 die Anforderungen und sein Standing auf Anhieb doch deutlich verändert aus. Und dies sollte sich auch über die Jahre unter diversen Trainern an der Säbener Straße nicht ändern.

Dies liegt aber verständlicherweise auch vordergründig an den komplett unterschiedlichen Spielsystemen. Unter ManCity-Trainer Pep Guardiola war Sane einer von vielen Offensiv-Künstlern im Team. Die Torlast war dadurch immer auf viele Schultern verteilt und entsprechend war er auch eher selten der absolute Zielspieler. Hinzu kommt, dass der Flügelspieler seinen Stammplatz in der potenten "Citizens"-Offensive dauerhaft nicht zementieren konnte.

Auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich der Offensiv-Star in München noch mehr zum Torschützen entwickelt hat. Bei den Engländern hatten noch die Assists das eigene Einnetzen überwogen. Hier ist zumindest eine kleine, aber doch auffällige Tendenz zu erkennen. Und an der muss sich Sane auch messen lassen.

Zum Vergleich: Vor seiner Zeit beim FC Bayern erzielte Sane in den Jahren bei Manchester City in 135 Spielen insgesamt 39 Treffer und bereitete 44 weitere vor.

Dabei wies er auf 90 Minuten gerechnet bei Nicht-Elfmeter-Toren einen Wert von 0,48 auf. Der Expected Goals-Wert bei Nicht-Elfmetern (npxG) lag dabei laut "Opta" ebenfalls bei 0,48. Dabei nahm er in diesem Bemessungszeitraum insgesamt 3,8 Schüsse. Pro 90 Minuten erzielte Sane zudem jeweils 0,2 Assists, was einem Expected Assisted Goals-Wert (xAG) von 0,25 entspricht.

Das Statistik-Portal "FBref" liefert einen besseren Einblick hinter die reinen Stats. Laut dem Portal hat Sane in den letzten 365 Tagen insgesamt 2272 Einsatzminuten in der Bundesliga und den nationalen wie auch europäischen Klub-Wettbewerben gesammelt.

Auch in der Saison 2024/25 ist seine Statistik auf den ersten Blick nicht die allerschlechteste. In wettbewerbsübergreifenden 48 Spielen für die Münchner verbuchte der Flügelspieler 13 Tore und sechs Assists.

Als Vergleichsgrundlage bietet sich Liverpool-Star Mo Salah an, der sich als Linksfuß ebenfalls durch eine Mischung aus Tempo, Dribblingkünsten und Torgefahr auszeichnet.

Auch wenn der Ägypter vordergründig auf Rechtsaußen spielt und Sane bei den Bayern zumeist auf links ausweichen musste, darf man nicht vergessen, dass Sane auch in seiner Zeit zuvor in Manchester bei Einsätzen auf der rechten Seite oder wie in der Nationalmannschaft keine erschlagend bessere Abschlussquote aufweist. Der Vergleich mit Salah, einem der absoluten Top-Flügel der vergangenen Jahre, hinkt also nicht.

Der "Reds"-Star erzielt in 90 Minuten 0,47 Non-Penalty Goals und auch 0,47 Expected Non-Penalty Goals (npxG). Hierbei ist er nur auf die Dezimalstelle schlechter als Sane. Man muss in die Bewertung aber auch mit aufnehmen, dass Salah der Elfmeterschütze der Liverpooler ist. Insgesamt liegt seine Torquote also ohnehin deutlich über jener von Sane.

Was die beiden Flügelspieler aber unterscheidet: Sanes 0,2 Assists pro 90 Minuten und sein xAG-Wert von 0,25 werden von Salah bei Weitem abgehängt. Das langjährige Gesicht der Mannschaft von Ex-Trainer Jürgen Klopp toppt die Sane-Werte um Längen mit 0,47 Assists pro 90 Minuten gerechnet auf die letzten 365 Tage und einem Expected Assisted Goals-Wert (xAG) von 0,38.

Dies verdeutlicht, dass Sane zumindest in der Kategorie Vorlagen deutlich hinter der absoluten Top-Spitze Europas herläuft. Dem Kerngeschäft eines Flügelspielers.