Der FC Bayern München hat durch einen 2:1 (1:0)-Sieg den Supercup in Stuttgart gewonnen. ran zeigt die Stimmen zum Franz Beckenbauer Supercup 2025. Die neue Saison 2025/26 beginnt mit einem Titel für den FC Bayern München. Der Rekordmeister hat den Franz Beckenbauer Supercup beim VfB Stuttgart mit 2:1 (1:0) gewonnen. Treffer von Harry Kane und Neuzugang Luis Diaz sorgten für die Entscheidung zugunsten des amtierenden Meisters aus München. In der Nachspielzeit sorgte Jamie Leweling mit seinem Anschlusstor noch mal für ein paar Sekunden für etwas Spannung. VfB Stuttgart vs. FC Bayern: Die Noten zum Franz Beckenbauer Supercup

FC Bayern kassiert wohl Korb von Xavi Simons Schon vor dem Spiel sprachen die Verantwortlichen des VfB in der Transfer-Causa um den von den Bayern umworbenen Nick Woltemade Klartext. ran zeigt die Stimmen zum Franz Beckenbauer Supercup (Quelle: SAT.1, Sky) Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Ich bin sehr stolz. Es ging darum, zu zeigen, dass wir da sind. Wir wollen aber keine Anzahl an Titeln als Ziel ausgeben. Das macht keinen Sinn. Bei uns geht es alle drei Tage in den Spielen um alles."

Manuel Neuer (FC Bayern München): "Ich denke an den FC Bayern und daran, der Mannschaft zu helfen. Es ist schön, dass ich Man of the Match bin, aber ich will einfach der Mannschaft helfen. Die Auszeichnung kommt in mein Arbeitszimmer zu meinen anderen Pokalen. Wir haben das gut gemacht, wir sind der verdiente Sieger. Das wollen wir so in die Liga mitnehmen." Leon Goretzka (FC Bayern München) über seine schwierige Situation in der Vorsaison beim FC Bayern: "Es hilft schon, wenn man weiß, dass man es kann. Auch in den schwierigen Phasen. Es gehört dazu, auch mal durch eine solche Phase zu gehen. Ich habe zuhause ein stabiles Umfeld und eine gute Selbstreflexion. Ich gehe mit mir sehr hart selbst ins Gericht und weiß, wann ich Kritik zurecht bekomme und wann nicht." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir müssen jeden Titel sehen, wie den allerersten. Wir werden körperlich noch fitter werden, mental waren wir heute voll da. Ich bin sehr happy mit dem Titel, vor allem, weil er Franz Beckenbauer Supercup heißt. Das ist für uns etwas ganz Besonderes." Angelo Stiller (VfB Stuttgart): "So schlecht hat sich die erste Halbzeit gar nicht angefühlt. Wir hatten unsere Chancen, es hat sich nicht verkehrt angefühlt. Wir kassieren zu einem ungünstigen Zeitpunkt das 0:2 mit einem Mann weniger auf dem Platz in diesem Moment. Wir haben gut mitgehalten heute, das war ein Mutmacher. Wir können stolz auf uns sein." Alexander Wehrle (Vorstandschef VfB Stuttgart) vor dem Spiel: "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen. Das weiß auch Bayern München. Wir haben sportliche Ziele, die wollen wir erreichen. Wir mussten irgendwann sagen: Jetzt ist gut - und so ist es jetzt".

Bundesliga: Das sind die Kapitäne der 18 Vereine - HSV macht Neuzugang Poulsen zum Kapitän 1 / 19 © Getty Images Das sind die Kapitäne aller 18 Bundesligisten

Vier Neulinge – und zwei Alteingesessene: Die Bundesligisten stellen nach und nach ihre neuen oder alten Kapitäne für die Bundesligasaison 2025/26 vor. ran zeigt alle im Überblick © IMAGO/Niklas Heiden Hamburger SV: Yussuf Poulsen

Seit Sommer 2025. © kolbert-press FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

Kapitän seit Sommer 2024. © Crystal Pix Bayer Leverkusen: Robert Andrich

Kapitän seit Sommer 2025. © Lackovic FC Bayern München: Manuel Neuer

Kapitän seit Sommer 2017. © Kirchner-Media Borussia Dortmund: Emre Can

Kapitän seit Sommer 2023. © fohlenfoto Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst

Kapitän seit Sommer 2025. © HMB-Media Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp

Kapitän seit Sommer 2024. © Steinsiek.ch SC Freiburg: Christian Günter

Kapitän seit Sommer 2020. © Eibner FC Heidenheim: Patrick Mainka

Kapitän seit Sommer 2021. © foto2press 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann

Kapitän seit Sommer 2022. © 2025 Getty Images 1. FC Köln: Marvin Schwäbe

Kapitän seit Sommer 2025 (noch nicht offiziell bestätigt) © Picture Point LE RB Leipzig: David Raum

Kapitän seit Sommer 2025. © DeFodi Images 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

Kapitän seit Sommer 2022. © Revierfoto FC St. Pauli: Jackson Irvine

Kapitän seit Sommer 2023. © Pressefoto Baumann VfB Stuttgart: Atakan Karazor

Kapitän seit Sommer 2024. © Matthias Koch Union Berlin: Christopher Trimmel

Kapitän seit Sommer 2018. © kolbert-press Werder Bremen: Marco Fried

Kapitän seit Sommer 2023. © Eibner VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Kapitän seit Sommer 2022.